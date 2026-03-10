Tecno

Estos procesadores para IA y robótica compleja ya están activos este 2026

La nueva familia de chips de AMD ofrece el doble de núcleos y hasta un 36% más potencia

Los procesadores Ryzen AI Embedded
Los procesadores Ryzen AI Embedded P100 de AMD ofrecen hasta 12 núcleos y aceleración de IA en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria tecnológica presencia en 2026 la llegada de procesadores diseñados para inteligencia artificial (IA) y robótica avanzada, que ya están activos en aplicaciones industriales, salud y automatización. AMD presentó su nueva familia Ryzen AI Embedded P100 en la conferencia Embedded World 2026, un evento que reunió también a empresas como Intel y otros actores globales del sector.

Nuevas plataformas para sistemas integrados

AMD orienta la serie Ryzen AI Embedded P100 hacia sistemas integrados, IA y aplicaciones edge. Los chips ofrecen hasta el doble de núcleos de CPU, multiplican por ocho la capacidad de procesamiento gráfico y aumentan la potencia de teraoperaciones del sistema hasta un 36% respecto a generaciones anteriores.

Estas características permiten abordar requerimientos de automatización industrial, robótica móvil y dispositivos médicos con procesamiento de IA en tiempo real.

Los sistemas con Ryzen AI
Los sistemas con Ryzen AI Embedded P100 están diseñados para funcionar en entornos que requieren alta disponibilidad y soporte prolongado. (AMD)

La nueva plataforma se presenta como una solución escalable y robusta, con hasta doce núcleos de procesamiento Zen 5 y compatibilidad de pines y encapsulados en toda la familia Ryzen. Este enfoque facilita a fabricantes y desarrolladores industriales la adopción de diferentes niveles de rendimiento sin rediseñar placas, reduciendo complejidad y costos en la validación e integración de productos.

Características técnicas y aplicaciones principales

Los procesadores Ryzen AI Embedded P100 integran gráficos AMD RDNA 3.5 para visualización en tiempo real y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) basada en la arquitectura AMD XDNA 2. Esta combinación permite ejecutar inferencias de IA con baja latencia y bajo consumo energético, requisitos clave para sistemas siempre activos.

Las aplicaciones cubren un rango amplio de casos de uso:

  1. Visión artificial inteligente en entornos industriales: Los nuevos chips permiten unir controladores lógicos programables (PLC), visión artificial y paneles de interfaz hombre-máquina (HMI) en una única PC industrial. El sistema soporta inspección en tiempo real, detección de anomalías y optimización de procesos usando modelos de IA como DeepSORT, RAFT-Stereo y Llama 3.2-Vision.
  2. Robótica autónoma y navegación avanzada: En robots móviles, la CPU gestiona la navegación y el control de movimiento, mientras que la GPU procesa señales de múltiples cámaras para tareas de conciencia espacial y Visual SLAM. La NPU ejecuta modelos de detección de objetos y comprensión de escenas como YOLO y MobileSAM, con baja latencia y eficiencia energética.
  3. Imágenes 3D en salud y diagnóstico clínico: Los procesadores aceleran flujos de trabajo de imágenes médicas, como ultrasonidos y endoscopias, empleando modelos como U-Net y MONAI. También facilitan el análisis de datos y la generación de informes médicos con herramientas como MedSigLIP y Med-PaLM 2.
La automatización industrial se beneficia
La automatización industrial se beneficia del procesamiento integrado de IA y visión artificial en fábricas inteligentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Impacto en la automatización industrial y médica

La capacidad de procesamiento de IA física en tiempo real y la fiabilidad a largo plazo resultan determinantes para industrias donde la disponibilidad continua es un requisito. El ecosistema de AMD busca responder a demandas de fábricas inteligentes, robots autónomos y dispositivos médicos, donde la escalabilidad y el soporte prolongado son factores decisivos para los fabricantes de equipos originales (OEM).

Los procesadores Ryzen AI Embedded P100 alcanzan hasta 80 TOPS (teraoperaciones por segundo) de sistema, lo que permite acelerar tareas complejas de inferencia de IA y procesamiento visual en tiempo real. Esta cifra representa un avance respecto a generaciones anteriores.

Compatibilidad y soporte prolongado

La familia Ryzen AI Embedded P100 mantiene una arquitectura compatible que facilita la actualización y el mantenimiento de los sistemas a lo largo del tiempo. La configuración escalable abarca desde diseños compactos hasta variantes de mayor potencia, adaptándose a distintas necesidades de integración.

Robots autónomos emplean estos chips
Robots autónomos emplean estos chips para navegación, control y análisis de datos desde múltiples cámaras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El soporte de larga duración y la robustez de la plataforma constituyen elementos valorados por los integradores industriales, quienes requieren soluciones estables en entornos críticos. AMD asegura que la nueva serie podrá consolidar operaciones de visión artificial, robótica y salud en una sola plataforma x86, optimizada para IA y edge computing.

