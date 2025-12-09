Tecno

Así Lisa Su llevó a AMD de la crisis a competir de tú a tú con Intel y Nvidia

La visión estratégica de la actual CEO de la compañía ha favorecido la expansión de la empresa hacia nuevos mercados, fortaleciendo su presencia en áreas como inteligencia artificial y circuitos avanzados

Lisa Su lidera la transformación
Lisa Su lidera la transformación de AMD y rompe el techo de cristal en la industria de los semiconductores. (Foto: REUTERS/Ann Wang/Archivo)

El liderazgo de Lisa Su al frente de AMD ha transformado radicalmente el destino de la compañía, consolidándose como un actor clave en la industria global de los semiconductores y demostrando que es posible romper lo que se suele conocer como el techo de cristal en Silicon Valley.

Su visión estratégica, centrada en la diversificación y la apuesta por tecnologías de alto valor, ha permitido a la empresa no solo sobrevivir a una crisis que amenazaba con llevarla a la bancarrota, sino competir de tú a tú con Intel y Nvidia, mientras explora áreas emergentes como la inteligencia artificial y los circuitos reconfigurables.

Quién es Lisa Su, la CEO de AMD

Con un patrimonio que supera los 1.000 millones de dólares, Lisa Su ha guiado a AMD en la adquisición de empresas como Xilinx en febrero de 2022, lo que ha fortalecido la posición de la compañía en el desarrollo de SoCs y FPGAs, tecnologías consideradas esenciales para el futuro de la computación.

La adquisición de Xilinx por
La adquisición de Xilinx por AMD fortaleció su posición en el desarrollo de SoCs y FPGAs para computación avanzada. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta operación, sumado a la constante inversión en microprocesadores, APUs y chips semi-custom para consolas de nueva generación, ha consolidado a AMD como una alternativa sólida y asequible en el mercado.

El punto de inflexión en la trayectoria de AMD bajo la dirección de Su se produjo en el segundo cuatrimestre de 2017, cuando la empresa lanzó los microprocesadores Ryzen. Estos productos, reconocidos por ofrecer un rendimiento competitivo frente a Intel a un precio inferior, marcaron el regreso de AMD.

El lanzamiento de los microprocesadores
El lanzamiento de los microprocesadores Ryzen en 2017 marcó el regreso de AMD a la vanguardia tecnológica. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Desde entonces, la compañía ha mantenido una posición estable, ocupando el segundo puesto en varios segmentos y consolidando su reputación como una opción fiable y de alto rendimiento.

En qué momento se dio la llegada de Lisa Su a las filas de AMD

La llegada de Lisa Su a AMD en enero de 2012 como vicepresidenta y directora general coincidió con uno de los momentos más difíciles para la empresa. En ese entonces, solo un 10% de las ventas provenía de productos ajenos al mercado del PC.

Gracias a su gestión y a la firma de acuerdos estratégicos con Microsoft y Sony para participar en la arquitectura interna de Xbox One y PlayStation 4, esa cifra aumentó al 40% en apenas tres años.

Bajo la gestión de Lisa
Bajo la gestión de Lisa Su, AMD diversificó su negocio y aumentó las ventas fuera del mercado del PC del 10% al 40%, gracias acuerdos con las principales consolas de video. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Este cambio de rumbo fue fundamental para asegurar ingresos estables y diversificar el negocio, permitiendo a AMD resistir la presión de un mercado dominado por Nvidia y evitar despidos masivos como los que se produjeron en 2011 y 2012, cuando la empresa tuvo que recortar el 25% de su plantilla.

Cuál es la trayectoria de Lisa Su en la industria tecnológica

La trayectoria de Lisa Su en la industria de los semiconductores comenzó mucho antes de su llegada a AMD. Nacida en noviembre de 1969 en Tainan, Taiwán, se trasladó a Estados Unidos a los tres años y creció en Queens, Nueva York.

Su formación académica se desarrolló en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde se graduó en ingeniería eléctrica y obtuvo su doctorado bajo la supervisión de Dimitri A. Antoniadis y James E. Chung.

Lisa Su, nacida en Taiwán
Lisa Su, nacida en Taiwán y formada en el MIT, es pionera en la tecnología de silicio sobre aislante (SOI). (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Tras completar su doctorado en 1994, Su se incorporó a Texas Instruments y, poco después, a IBM, donde desempeñó un papel decisivo en la adopción de conexiones de cobre en los semiconductores. Esta innovación, implementada como estándar industrial en 1998, permitió que los chips fueran aproximadamente un 20% más rápidos que los anteriores.

Asimismo, durante su etapa en IBM, lideró el desarrollo de chips de nueva generación para Sony y Toshiba, contribuyendo a mejorar la eficacia de las videoconsolas por un factor de 1.000 con la llegada de PlayStation 3, según Ken Kutaragi, entonces presidente de Sony.

Su desempeño llamó la atención de AMD, que la incorporó a su grupo de trabajo en 2012. Dos años después, el 8 de octubre de 2014, fue nombrada CEO, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia de la compañía.

