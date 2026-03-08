Un adolescente creó un PC 4K para un proyecto escolar y ahora comparte sus secretos para que cualquiera haga lo mismo

El estudiante Bryan Huang construyó un portátil 4K desde cero y compartió sus planos en GitHub bajo licencia MIT.

Un estudiante de secundaria logró construir desde cero un ordenador portátil con pantalla 4K y, lejos de reservarse el secreto, decidió compartir todos los detalles de su proceso para que otros pudieran replicarlo.

Bryan Huang, alumno de último año en Phillips Exeter Academy, en Estados Unidos, eligió este desafío como proyecto escolar y lo completó en solo seis meses, dando vida a un dispositivo que compite en especificaciones con modelos comerciales de grandes marcas.

El portátil, bautizado como anyon_e, destaca por integrar una pantalla AMOLED 4K de 13,3 pulgadas, un teclado mecánico personalizable y autonomía cercana a las siete horas. Más allá de las cifras, Huang resumió el potencial de su invento en una frase precisa: “Puedo jugar a Minecraft a 4K y mover modelos pesados de IA”.

Así creó el portátil 4K hecho en casa

La tarea que se propuso Huang iba mucho más allá de ensamblar componentes ya existentes. El objetivo era crear un portátil que reuniera todas las cualidades de un modelo moderno, ligero y delgado, realizando la mayor parte del proceso desde cero.

El equipo, ensamblado con el módulo FriendlyElec CM3588 y chip Rockchip RK3588, ofrece rendimiento comparable a portátiles de marcas líderes como Asus y Apple.

Para el núcleo del sistema eligió el FriendlyElec CM3588, un módulo que incorpora el chip Rockchip RK3588, considerado uno de los procesadores más rápidos disponibles para el consumidor. Este SoC integra una CPU de ocho núcleos (cuatro Cortex-A76 y cuatro Cortex-A55), una GPU Mali-G10 y una NPU capaz de entregar 6 TOPS de rendimiento, además de soportar salida de video 8K a 60 cuadros por segundo.

El módulo cuenta con 16 GB de memoria LPDDR4X y una variedad de puertos: salida de pantalla 8K, doble USB 3.1, PCIe 3.0 x4 y HDMI 2.1/eDP 1.4. Este conjunto sitúa al portátil en una posición privilegiada respecto a los dispositivos de su categoría, permitiendo incluso ejecutar aplicaciones que requieren procesamiento gráfico o de inteligencia artificial avanzado.

Uno de los retos destacados fue gestionar la señal de la pantalla. Huang optó por un panel Samsung AMOLED ATNA33TP11 de 4K, el mismo que se encuentra en algunos portátiles Asus. Sin embargo, conectar este componente a la placa base no fue un proceso directo: surgieron problemas de integridad de señal al trabajar con una interfaz eDP 1.4.

Detalles de construcción y componentes personalizados

El teclado del anyon_e es otro de los elementos diferenciadores. Huang diseñó un teclado mecánico desmontable con interruptores Cherry MX ULP, alojado en una carcasa separada que puede usarse como teclado inalámbrico independiente.

El teclado del anyon_e incluye interruptores Cherry MX ULP y puede utilizarse como periférico inalámbrico independiente, gracias al SoC nRF52840 y firmware ZMK. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mantener el grosor por debajo de los 7 mm, integró una batería propia de 200 mAh y un SoC nRF52840 con firmware ZMK, lo que permitió mantener la portabilidad y versatilidad del conjunto.

Las teclas, difíciles de conseguir en el mercado, fueron impresas en 3D utilizando una boquilla de 0,15 mm, logrando así mantener bajo control el presupuesto del proyecto y garantizar una adaptación perfecta al diseño.

Para el trackpad recurrió a un módulo Azoteq PXM0057-401 de superficie de cristal y funcionalidad multitáctil por USB, adquirido por 35 dólares debido a que se trataba de un producto descatalogado.

La fuente de energía principal del portátil es una batería de 60 Wh que se recarga a través de USB-C. El sistema de gestión energética está controlado por un ESP32-S3, mientras que el chasis fue fabricado en aluminio anodizado mediante CNC, reforzado con un disipador de cobre y algunas piezas estructurales impresas en 3D.

Qué puede hacer el computador del estudiante

El resultado final es un portátil ligero y pulido, con una apariencia comparable a la de dispositivos de gama alta de marcas como Asus y Apple, cuyo precio en el mercado supera con creces el coste de los materiales empleados por Huang.

El sistema operativo ubuntu-rockchip, optimizado por Joshua Riek, logra que el anyon_e arranque tres segundos más rápido que un MacBook Pro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según sus pruebas, el anyon_e logra arrancar el sistema operativo tres segundos más rápido que el propio MacBook Pro de Huang, un logro notable considerando el nivel de integración y optimización de los productos de Apple.

El dispositivo utiliza el kernel y la distribución ubuntu-rockchip desarrollados por Joshua Riek, lo que facilitó la compatibilidad y el rendimiento del sistema desde el primer arranque. De este modo, el portátil es capaz de ejecutar tareas de productividad, edición y entretenimiento de manera fluida, además de soportar juegos y aplicaciones que demandan un alto rendimiento gráfico.

Cualquier usuario con los conocimientos y herramientas necesarios puede ensamblar un equipo similar, ya que los archivos de diseño, el firmware y las instrucciones detalladas han sido publicados en GitHub bajo licencia MIT.

Esta decisión convierte al anyon_e en un proyecto completamente abierto, sin secretos ni limitaciones para quienes deseen aventurarse en el mundo de la fabricación de hardware personalizado.