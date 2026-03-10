Crean el mapa 3D más grande del universo y revela cómo se formó el cosmos

Un océano de luz: astrónomos crean el mapa 3D más detallado del universo primitivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de astrónomos ha conseguido construir uno de los mapas tridimensionales más grandes y detallados del cosmos, revelando estructuras y procesos fundamentales de su formación hace entre 9.000 y 11.000 millones de años, durante el llamado amanecer cósmico.

Este avance, descrito en The Astrophysical Journal, ofrece una visión inédita sobre el origen y la evolución del universo, y abre nuevas rutas para entender la influencia de la energía oscura y la gravedad en su desarrollo.

El trabajo es resultado del proyecto Hobby-Eberly Telescope Dark Energy Experiment (HETDEX), una de las iniciativas científicas más ambiciosas de la astrofísica moderna. El objetivo: mapear el universo primitivo y desentrañar cómo fuerzas invisibles han dado forma a la estructura actual del espacio.

Más de 600 millones de espectros permiten comparar teorías con observaciones reales, revolucionando los modelos de formación galáctica y el papel de la energía oscura en la expansión universal - crédito Maja Lujan Niemeyer/Max Planck Institute for Astrophysics/HETDEX, Chris Byrohl/Stanford University/HETDEX

Ciencia detrás del mapa: luz, hidrógeno y el amanecer cósmico

La clave para este logro ha sido la observación de la luz Lyman-alpha, una señal específica que emite el hidrógeno al recibir radiación de estrellas cercanas. Este fenómeno, en el espectro ultravioleta, permite rastrear vastas regiones del espacio y reconstruir la distribución de galaxias y gas interestelar, los ingredientes esenciales del cosmos en sus primeras etapas.

A diferencia de los mapas previos, que se centraban solo en galaxias individuales, el equipo de HETDEX analizó la luz combinada de millones de objetos celestes. Utilizando la técnica de cartografía por intensidad de línea, detectaron las longitudes de onda emitidas por distintos elementos y trazaron su distribución a gran escala. Este enfoque permitió construir una visión tridimensional mucho más completa y precisa del universo temprano.

El resultado es una imagen monumental de un “mar de luz” formado por galaxias jóvenes y enormes reservas de gas iluminadas por estrellas recién nacidas. Muchas de estas estructuras eran prácticamente invisibles para telescopios convencionales, pero ahora saltan a la vista como piezas clave en el puzle cósmico.

Implicancias: energía oscura, gravedad y evolución universal

El mapa de HETDEX abarca más de 600 millones de espectros en una zona del cielo equivalente a más de 2.000 lunas llenas. Esta cantidad de datos sin precedentes permitirá comparar modelos teóricos con mediciones reales, ayudando a responder preguntas sobre la expansión acelerada del universo y la naturaleza de la energía oscura, la fuerza misteriosa que parece impulsar esa expansión.

Dos modelos de corazón, uno blanco y otro rojizo, se muestran conectados por tubos transparentes sobre un fondo oscuro, representando un innovador corazón impreso en 3D diseñado para simular latidos reales y mejorar el entrenamiento de cirujanos. (Washington State University)

El análisis de cómo se agrupan las galaxias en esta representación 3D también permite estudiar el papel de la gravedad en la formación de las grandes estructuras cósmicas. Los científicos esperan que este mapa se convierta en una referencia para interpretar la evolución del cosmos y para buscar respuestas sobre su destino final.

Innovación en 3D: del espacio a la medicina

El impacto de la tecnología 3D no se limita a la astronomía. En otro campo, un equipo de la Washington State University ha desarrollado un corazón artificial impreso en 3D que simula el latido humano y sirve como plataforma de entrenamiento quirúrgico.

Este modelo, publicado en Advanced Materials Technologies, permite a los cirujanos practicar intervenciones complejas en un entorno realista y personalizado, superando las limitaciones de los métodos tradicionales basados en animales o simulaciones digitales.

El dispositivo reproduce el funcionamiento del lado izquierdo del corazón, utiliza materiales flexibles y mecanismos que imitan la contracción muscular, y puede personalizarse según la anatomía de cada paciente. La innovación mejora el aprendizaje práctico, reduce riesgos éticos y acerca la medicina personalizada a la formación quirúrgica avanzada.

Tanto en el espacio como en la medicina, la tecnología de mapeo y modelado 3D está redefiniendo los límites del conocimiento. En astronomía, el mapa 3D de HETDEX inaugura una nueva era para el estudio del universo primitivo y la energía oscura, mientras que en el ámbito médico, los modelos impresos en 3D mejoran la preparación y seguridad de los procedimientos quirúrgicos.

El desarrollo de estas técnicas permite a los científicos y profesionales visualizar, experimentar y comprender sistemas complejos con una precisión nunca antes alcanzada. El futuro de la investigación, ya sea en los confines del cosmos o en el interior del cuerpo humano, dependerá cada vez más de estos modelos tridimensionales capaces de transformar la teoría en experiencia tangible.