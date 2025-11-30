Conoce el primer empleo que será reemplazado por la IA, según Sam Altman, creador de ChatGPT

Sam Altman ha dicho que el avance de la IA supone un cambio en el mercado laboral pero varias habilidades serán necesarias. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El avance de la inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado laboral a una velocidad sin precedentes, y según Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, los primeros empleos en desaparecer serán aquellos vinculados al soporte al cliente, tanto telefónico como informático.

En una entrevista con el comentarista estadounidense Tucker Carlson, Altman afirmó que la IA ya supera a los humanos en estas tareas, lo que anticipa un “desplazamiento masivo” en el ámbito laboral.

A diferencia de las predicciones de figuras como Elon Musk, quien ha sostenido que la inteligencia artificial “pronto superará a los médicos y abogados por un amplio margen”, Altman considera que los trabajos que requieren una profunda interacción humana, como los del sector médico, presentan una mayor resistencia frente a la automatización.

Elon Musk y Sam Altman difieren sobre la velocidad con la que la IA superará a médicos y abogados. (REUTERS-Composición Infobae)

De acuerdo con el CEO de OpenAI, la sociedad ha demostrado una “gran capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias”, y citó como caso específico la respuesta global durante la pandemia de COVID-19.

Cuál es la visión de Sam Altman sobre el impacto de la IA en la sociedad

Altman no limita su análisis a la pérdida de empleos. En la misma entrevista, explicó que la inteligencia artificial representa una “enorme subida de nivel para la gente”, porque permitirá que miles de millones de personas sean “mucho más productivas, creativas o descubran nueva ciencia”.

Destacó el caso de los programadores, quienes ahora pueden generar “mucho más código” y han incrementado su productividad de manera significativa. No obstante, advirtió que la velocidad de estos cambios no necesariamente provocará una alteración drástica en la rotación de empleos a largo plazo.

Qué riesgos ve Sam Altman sobre el uso de la inteligencia artificial

Los riesgos existenciales asociados a la inteligencia artificial fueron objeto de análisis. Altman confesó que sus mayores temores provienen de las “incógnitas desconocidas”, en particular la posibilidad de que la IA facilite el diseño de “armas biológicas o una pandemia tipo COVID”.

Sam Altman alerta sobre los riesgos existenciales de la inteligencia artificial, como el diseño de armas biológicas y la desinformación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas preocupaciones coinciden con las advertencias de expertos sobre escenarios críticos, como el uso de la IA para el armamento o la desinformación.

Además, la capacidad de la inteligencia artificial para generar imágenes, sonidos y textos indistinguibles de la realidad plantea, según Altman, el riesgo de que resulte “difícil, por no decir imposible, que cualquiera discierna la diferencia entre realidad y fantasía”.

Ante este desafío, Altman sugirió la implementación de mecanismos de verificación, como firmas criptográficas para mensajes importantes o el uso de “palabras clave” para reducir estafas.

Cuál es la opinión de Bill Gates, otro líder en la industria tecnológica

Bill Gates destaca la importancia de la supervisión humana en la programación frente al avance de la inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

La visión de Bill Gates aporta una perspectiva complementaria sobre el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial. El empresario identifica tres sectores estratégicos donde la intervención humana continuará siendo esencial: programación, biología y energía.

Para Gates, la programación se ha convertido en una competencia básica que trasciende fronteras y disciplinas. Según Gates, “aunque la IA puede escribir código, aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”.

Esta supervisión resulta fundamental para adaptar los sistemas de IA a necesidades concretas y para garantizar la seguridad y fiabilidad del software. Además, la programación interviene en áreas esenciales de la vida moderna, desde las comunicaciones hasta los sistemas sanitarios.

Por qué la investigación biológica es clave para el futuro de la humanidad

En el ámbito de la biología, el empresario subraya el protagonismo creciente de disciplinas como la edición genética, la biotecnología y la medicina personalizada.

La biología y la medicina personalizada requieren conocimientos e intuición que la inteligencia artificial aún no puede replicar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comprensión del funcionamiento del cuerpo humano y la capacidad de abordar problemas de salud emergentes requieren un conocimiento especializado e intuición, cualidades que las máquinas difícilmente pueden replicar.

El surgimiento de nuevos virus, pandemias y enfermedades degenerativas exige el trabajo de biólogos capaces de analizar situaciones inéditas y desarrollar soluciones creativas.

Qué rol tiene el trabajo humano en el sector energético

Esta área adquiere una relevancia particular en el contexto de la crisis climática. Gates señaló que la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles, como la captura de carbono y el hidrógeno verde, solo puede prosperar gracias al ingenio y la formación de profesionales humanos.

Asimismo, estos especialistas deben interpretar datos complejos, rediseñar infraestructuras y anticipar problemas, tareas que requieren creatividad y adaptabilidad. La transición hacia fuentes de energía limpias abre caminos de innovación y generación de empleo fuera del alcance de los algoritmos.