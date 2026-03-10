Tecno

ChatGPT recupera el primer puesto como la app más descargada en App Store

Este hecho pasa tras la controversia por el contrato firmado por OpenAI con el Departamento de Defensa, lo que impulsó a competidores como Claude y Gemini

El chatbot es uno de
El chatbot es uno de los más utilizados por usuarios de diferentes edades para realizar tareas académicas y laborales. (Foto: REUTERS)

Un episodio único en la competencia de modelos de lenguaje en Estados Unidos tuvo lugar este mes: la aplicación ChatGPT recuperó hoy el primer puesto como la más descargada en la App Store, tras una caída desencadenada por el reciente acuerdo de OpenAI con el Departamento de Defensa.

La firma de ese contrato generó una ola de desinstalaciones en reacción a cuestiones éticas percibidas por los usuarios, que llevó a un aumento del 295% en el número de bajas y permitió que Claude de Anthropic se posicionara al frente de las descargas el 1 de marzo.

El impacto de esta controversia se vio reflejado en los datos publicados por Apptopia: la cuota de usuarios diarios de ChatGPT en Estados Unidos cayó drásticamente al pasar del 69,1% en enero de 2025 al 45,3% en enero de 2026. Durante ese mismo periodo, Gemini de Google experimentó un ascenso del 14,7% al 25,1%.

Cuál fue la reacción de los usuarios ante el contrato de defensa de OpenAI

La controversia por el acuerdo
La controversia por el acuerdo de OpenAI con el Departamento de Defensa provocó una ola de desinstalaciones de ChatGPT y alteró el ranking en la App Store de Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El detonante de esta dinámica fue la negativa de Anthropic a aceptar dos cláusulas de un contrato millonario propuesto por el Pentágono, lo que provocó que el gobierno la designara como un riesgo para la cadena de suministro.

Al vencer el plazo otorgado por el Departamento de Defensa, OpenAI tomó la iniciativa y accedió a firmar el acuerdo en lugar de Anthropic, aunque la compañía dirigida por Sam Altman sostuvo haber logrado obtener garantías adicionales que su competidor no había conseguido.

A pesar de estas aseveraciones, la reacción adversa de varios usuarios no se hizo esperar: muchos optaron por desinstalar ChatGPT, lo que permitió a Claude liderar las descargas por primera vez el 1 de marzo. La respuesta fue efímera, porque hoy la aplicación regresó al primer lugar en la App Store de Estados Unidos, seguida por Claude y Google Gemini en las posiciones siguientes.

Claude de Anthropic alcanzó el
Claude de Anthropic alcanzó el primer puesto de descargas el 1 de marzo tras el rechazo de la empresa a cláusulas del contrato del Pentágono. (Foto: Europa Press)

Durante ese interludio, la controversia sirvió para visibilizar a Claude como un verdadero contendiente en el plano estadounidense de la inteligencia artificial, alcanzando el primer puesto tras un crecimiento sostenido.

Antes de este episodio, la campaña del Super Bowl de Anthropic, que apuntaba a la introducción de anuncios en ChatGPT, ya había generado un gran interés entre los usuarios, permitiendo que Claude ingresara al Top 10 de la App Store por primera vez el 13 de febrero.

Cómo está la competencia alrededor de las aplicaciones de inteligencia artificial

Google Gemini incrementó su participación
Google Gemini incrementó su participación en el mercado de IA, al pasar del 14,7% al 25,1% de usuarios diarios en el mismo periodo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La competencia en el mercado se intensificó durante el último año y medio. Google Gemini, por ejemplo, incrementó su base de usuarios activos mensuales de 650 millones en noviembre a 750 millones poco después, según datos presentados por Alphabet.

Asimismo, Sensor Tower detalló que entre agosto y noviembre, Gemini registró una expansión del 30% en su base de usuarios mensuales, mientras que ChatGPT apenas alcanzó un 5% de crecimiento en el mismo intervalo.

OpenAI, por su parte, comunicó al cierre del mes pasado que ChatGPT acumulaba 900 millones de usuarios activos semanales y había superado los 50 millones de suscriptores.

Anthropic reforzó su apuesta en
Anthropic reforzó su apuesta en el sector empresarial y desarrollador tras denunciar al Pentágono. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Anthropic, en cambio, centró su táctica en segmentos empresariales y de desarrolladores, complementando su reputación con la publicación de estudios e informes orientados a la responsabilidad en el mercado de IA.

Incluso tras su denuncia judicial contra la designación del Pentágono como riesgo para la cadena de suministro, la compañía sumó el respaldo de más de 30 empleados de la industria, quienes presentaron en marzo de 2026 un escrito amicus ante las autoridades.

Este cúmulo de acciones sitúa a Claude y Gemini como alternativas sólidas a ChatGPT, en un contexto donde la percepción social y la estrategia comercial pueden variar el liderazgo del sector en apenas unos días.

