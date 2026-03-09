Xbox quiere que una IA termine los juegos por ti si estás cansado o son difíciles

Microsoft patenta un sistema de asistencia con inteligencia artificial para Xbox que ayuda a superar niveles difíciles en los videojuegos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios seguramente han pasado largas sesiones de juego en las que seguramente quisieran continuar avanzando pero no pueden porque la dificultad de la experiencia subió o están agotados. Como solución, Microsoft y Xbox tienen una idea para que la inteligencia artificial tome el control y lo ayude a superar ese reto.

Esta propuesta, por ahora solamente confirmada como una patente, busca eliminar la frustración de los bloqueos en el avance y facilitar que más personas disfruten sus títulos favoritos sin interrupciones prolongadas.

La iniciativa se centra en ofrecer una experiencia fluida y una asistencia personalizada en tiempo real, sin que el jugador deba recurrir a guías externas, foros o vídeos en internet.

Cómo funcionaría la IA asistente en Xbox

La patente registrada por Microsoft bajo el título “State Management for Video Game Help Sessions” describe un sistema de ayuda integrado directamente en la consola. En momentos críticos, aparecería una ventana emergente que preguntaría al jugador si desea ceder el control temporalmente a un asistente externo, que puede ser tanto una persona real como un modelo de inteligencia artificial avanzado.

El sistema de asistencia en tiempo real busca eliminar la frustración y los bloqueos al avanzar en títulos de Xbox. (Patrick T. Fallon/Bloomberg)

Si el usuario acepta, el asistente toma el mando y ejecuta las acciones necesarias para superar el segmento complicado, como derrotar a un jefe en un juego de rol o clavar una vuelta perfecta en un simulador de carreras. Al terminar, el control vuelve al usuario de forma inmediata, manteniendo la continuidad de la partida y evitando cualquier interrupción del flujo de juego.

Este sistema está pensado para adaptarse a las necesidades puntuales del jugador: desde superar una zona específica hasta resolver acertijos o encontrar objetos difíciles. La ayuda puede ser tan breve o extensa como el usuario lo desee, siempre bajo su supervisión y con la opción de recuperar el control en cualquier momento.

Detalles técnicos y seguridad en el uso de la IA

Microsoft ha contemplado varios mecanismos para garantizar que la experiencia sea segura y controlada. El sistema emparejaría a los usuarios con asistentes por rangos de edad y experiencia, de modo que, si el asistente es una persona, no se produzcan situaciones inapropiadas ni exposición a contenido no apto para menores.

Los usuarios pueden decidir en todo momento ceder o recuperar el control de la partida a través del asistente IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se registrarían todas las acciones realizadas durante la sesión de ayuda, permitiendo identificar quién desbloqueó logros o alcanzó determinados avances. El propietario de la partida puede aceptar el progreso conseguido por el asistente o decidir rebobinar el juego a un punto anterior si no está conforme con los resultados.

La arquitectura también incluye filtros para bloquear comandos sospechosos o acciones fuera del marco de la ayuda solicitada. Así, si el asistente intenta ejecutar movimientos no autorizados, estos pueden ser descartados para evitar abusos, especialmente en sesiones con desconocidos.

La decisión final siempre recae en el usuario, quien dispone de la capacidad de interrumpir la asistencia en cualquier momento.

Cómo sería la integración de Copilot y la evolución respecto a la ayuda tradicional

Microsoft ya ha dado algunos pasos hacia la asistencia en juegos con Copilot, su sistema de ayuda para usuarios de Xbox. Sin embargo, la nueva patente va más allá: no se trata solo de guiar o aconsejar al jugador, sino de que la inteligencia artificial actúe como un colaborador activo, capaz de tomar el control y ejecutar las acciones necesarias para superar cualquier reto.

El jugador mantiene la opción de aceptar o revertir avances logrados por el asistente durante la sesión en Xbox. (MICROSOFT)

Este avance elimina la fricción habitual que surge cuando el usuario debe pausar el juego para buscar soluciones externas. Ahora, la IA se integra directamente en la experiencia, aportando una colaboración más natural e inmediata, que puede ser tan discreta o intervencionista como el propio usuario decida.

Uno de los aspectos más innovadores es el entrenamiento de modelos de lenguaje y aprendizaje automático para sustituir al factor humano. Al igual que ocurrió en juegos como StarCraft o Go, donde la IA se ha convertido en experta, estos modelos podrían ser capaces de resolver desafíos complejos y ayudar a los jugadores a mejorar sus habilidades y avanzar de nivel.