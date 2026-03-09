Tecno

Robots y gemelos digitales: cómo la inteligencia artificial promete revolucionar los aeropuertos

La automatización y el análisis avanzado de datos buscará impulsar cambios en la manera de organizar estos espacios, mejorar la experiencia del usuario y abrir nuevas posibilidades para la movilidad y el control ambiental en las terminales aéreas

Los sistemas inteligentes ya funcionan
Los sistemas inteligentes ya funcionan en aeropuertos de Francia, Italia y Estados Unidos.

La innovación tecnológica transforma a los aeropuertos en espacios más rápidos, inteligentes y sostenibles. Esta semana, en el Mobile World Congress de Barcelona, compañías y expertos presentaron soluciones de inteligencia artificial (IA) que prometen redefinir la experiencia de los pasajeros. El evento mostró cómo los sistemas avanzados optimizan el flujo de viajeros, reducen tiempos de espera y mejoran la gestión ambiental en terminales de todo el mundo.

De acuerdo con información del sitio Euronews, empresas como la francesa Outsight desarrollaron software capaz de supervisar y predecir el movimiento de pasajeros desde la entrada hasta la puerta de embarque. El sistema utiliza gemelos digitales y algoritmos de IA para asignar identificadores únicos a cada objeto en movimiento, incluidos personas y vehículos. Esta tecnología permite a los aeropuertos anticipar aglomeraciones, ajustar el personal según la demanda y mejorar la distribución de los recursos en tiempo real.

Además, la startup italiana ALBA Robot introdujo robots autónomos que transportan pasajeros y equipajes dentro de las terminales. Los dispositivos ya operan en aeropuertos de Francia e Italia y se prueban en Estados Unidos y el Reino Unido. Los robots, equipados con sensores inteligentes, esquivan obstáculos, optimizan rutas y facilitan el traslado de viajeros con movilidad reducida.

Sistemas inteligentes y gemelos digitales

La IA predice aglomeraciones y
La IA predice aglomeraciones y optimiza la asignación de personal.

Por otra parte, Outsight implementó su sistema en aeropuertos europeos para analizar el comportamiento de los pasajeros. El software recopila datos sobre el uso de mostradores de facturación, servicios de equipaje y controles de seguridad. Los responsables de operaciones pueden visualizar escenarios futuros, evaluar necesidades de personal y anticipar posibles cuellos de botella.

El gemelo digital, simulación detallada del entorno real, ayuda a planificar turnos, distribuir tareas y prever el impacto de cambios en la demanda. Eduardo De La Espriella, responsable de marketing de Outsight, aseguró al sitio de noticias internacional, que el sistema mantiene el anonimato de los datos individuales. Sin embargo, los expertos señalan que la precisión de las simulaciones depende de la calidad de los datos y advierten sobre posibles riesgos para la privacidad, incluso en entornos anonimizados.

En consecuencia, la aplicación de IA permite a los aeropuertos reducir los tiempos de espera en las filas, fomentar el uso de servicios comerciales y aumentar la satisfacción de los pasajeros. El análisis predictivo guía decisiones como la asignación de personal o el rediseño de áreas de espera, lo que impacta en la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.

Tecnologías para reducir el impacto ambiental

Además de mejorar el flujo de pasajeros, la IA contribuye a la sostenibilidad ambiental de los aeropuertos. La mitad de las emisiones de dióxido de carbono en estos espacios proviene de aviones en tierra, según la firma tecnológica francesa Waltr. La empresa implementó un sistema de cámaras especializadas que monitorea el movimiento de aeronaves, detecta el uso de combustible y alerta sobre posibles desperdicios.

Nuevas tecnologías ayudan a reducir
Nuevas tecnologías ayudan a reducir las emisiones de CO₂ durante las operaciones en tierra.

El sistema de Waltr indica a los pilotos cuándo apagar motores durante el rodaje o desconectar unidades de potencia auxiliares innecesarias. Estas acciones reducen el consumo de combustible y las emisiones contaminantes en la plataforma. La tecnología ya funciona en varios aeropuertos europeos y contribuye a los objetivos de reducción de huella de carbono de la industria.

Desafíos y perspectivas de la digitalización aeroportuaria

El avance de la IA en los aeropuertos plantea interrogantes sobre la privacidad, la precisión de los modelos predictivos y la gestión ética de los datos. Las empresas tecnológicas y las autoridades regulatorias debaten estándares para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos de los viajeros. La transparencia en el tratamiento de la información y el control sobre el uso de algoritmos resultan esenciales para mantener la confianza pública.

A medida que crecen los flujos de pasajeros y se intensifica la presión ambiental, los aeropuertos adoptan soluciones basadas en IA para optimizar operaciones y reducir el impacto ecológico. La colaboración entre empresas, gobiernos y usuarios definirá el futuro de la movilidad aérea y la sostenibilidad en el transporte internacional.

Por último, la demanda global de viajes aéreos continúa en ascenso. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el tráfico internacional creció un 7,1 % el año pasado y se espera un aumento mayor este año. La aplicación de sistemas inteligentes y ecológicos posiciona a los aeropuertos en el centro de la transformación digital y ambiental del sector.

