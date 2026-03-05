Networking

Aeropuertos Argentina fue premiada como la Mejor Empresa de Gestión Aeroportuaria de Sudamérica

El galardón internacional otorgado en Berlín destacó el crecimiento constante del tráfico de pasajeros y la planificación de inversiones que superan los USD 360 millones para renovar la infraestructura de las terminales argentinas en los próximos años

Aeropuertos Argentina fue distinguida como la mejor empresa de gestión aeroportuaria de Sudamérica durante la Feria Internacional de Turismo de Berlín 2026, reconocimiento que se suma a un crecimiento sostenido de pasajeros y una inversión prevista de USD 360 millones para modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria nacional.

Esta consagración, otorgada por la asociación The Pacific Area Travel Writers Association (PATWA), evidencia un impacto que trasciende el sector y fortalece el papel de la conectividad aérea en el desarrollo turístico y económico argentino, según informó eCommerce Institute.

Además, en el mismo acto, Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, recibió el premio “Oro por Excelencia en Innovación”. Ambos reconocimientos fueron aceptados en Berlín por Mariano Mobilia, director en Europa de Corporación América Airports, acompañados de representantes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y la Cámara Argentina de Turismo.

En palabras de Yatan Ahluwalia, secretario general de PATWA, la empresa argentina “representa la nueva generación de liderazgo aeroportuario: con visión de futuro, centrada en el pasajero e impulsada por la sostenibilidad”.

Ketchibachian dijo que “recibir este reconocimiento internacional es un orgullo no sólo para nuestra compañía y su gente, sino para la Argentina. Ser reconocidos en la feria turismo más importante del mundo es un privilegio porque reúne a los líderes mundiales del turismo y refuerza nuestro compromiso con la conectividad y la experiencia del pasajero”.

“La industria aeroportuaria está creciendo a pasos agigantados y somos conscientes del rol que tienen nuestros aeropuertos en las economías regionales y en el turismo del país. Por eso llevamos adelante obras de infraestructura para ampliar no solo Ezeiza y Aeroparque, sino la red federal de aeropuertos que administramos. Crecer es nuestra apuesta”, afirmó el CEO de Aeropuertos Argentina.

La inversión total prevista para 2026 es de 360 millones de dólares que abarcará obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como en el resto de los aeropuertos de la concesión, tanto a nivel de nuevas terminales como en rehabilitación y repavimentación de pistas, plataformas y nuevos balizamientos Led.

Durante el año 2025, Aeropuertos Argentina gestionó 47,4 millones de pasajeros en 337.755 vuelos comerciales distribuidos en los 35 aeropuertos bajo su administración en el país. Esta cifra representa un incremento del 12,32 % en comparación con 2024, lo que refleja la robustez y expansión del sector aeronáutico argentino. La empresa fue reconocida con el galardón de “Mejor Empresa de Gestión Aeroportuaria de Sudamérica” en los International Travel Awards 2026, evento central de la Berlin ExpoCenter City en el marco de la Internationale Tourismus-Börse (ITB), la feria de turismo más importante del mundo.

Aeropuertos Argentina fue fundada en 1998 y forma parte de Corporación América Airports, compañía que opera y administra 53 terminales aéreas en seis países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay. La empresa emplea a más de 2.700 personas en el país, con la misión de alcanzar altos estándares internacionales de calidad y seguridad los 365 días del año. Actualmente, integra el ranking de las 20 mejores empresas para trabajar en Argentina según la consultora Great Place to Work.

