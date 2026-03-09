Tecno

Google habilita Now Playing, una app para reconocer canciones al estilo Shazam

La aplicación detecta en segundo plano cualquier música ambiental y muestra el nombre de la canción directamente en la pantalla del móvil

Now Playing almacena un historial
Now Playing almacena un historial de todas las canciones identificadas a lo largo del día. (Composición Infobae: Google Play)

Google ha dado un paso importante al lanzar Now Playing, su función de reconocimiento automático de canciones, como aplicación independiente en la Play Store para dispositivos Android.

Esta herramienta, antes exclusiva de los Pixel, permite identificar cualquier tema que suene a tu alrededor sin necesidad de interacción manual, facilitando que nunca más pierdas el nombre de una canción que te guste.

Now Playing: cómo funciona el reconocimiento automático de canciones

Now Playing destaca por su funcionamiento completamente automático. Una vez activada, la app detecta en segundo plano cualquier música ambiental y muestra el nombre de la canción directamente en la pantalla de bloqueo del móvil.

Con Now Playing, el móvil
Con Now Playing, el móvil detecta de forma automática las canciones que suenan a tu alrededor utilizando los micrófonos del dispositivo. GOOGLE

No es necesario abrir la aplicación ni pulsar ningún botón, a diferencia de otras alternativas como Shazam. Todo el proceso ocurre de manera silenciosa, permitiendo que el usuario esté al tanto de la música que lo rodea incluso si tiene las manos ocupadas o no puede prestar atención al dispositivo.

Además, Now Playing almacena un historial de todas las canciones identificadas a lo largo del día. Esto significa que no es imprescindible guardar o consultar el nombre en el momento exacto en que suena la canción; basta con revisar el historial cuando se desee.

Es menester señalar que la aplicación también proporciona información adicional y enlaces directos para escuchar los temas completos en YouTube Music.

Disponibilidad de Now Playing en la Play Store para móviles Android

Hasta hace poco, Now Playing era una función reservada para los dispositivos Google Pixel. Sin embargo, con su llegada a la Play Store como app separada, Google abre la puerta a que más usuarios de Android puedan acceder a esta tecnología.

Hasta hace poco, Now Playing
Hasta hace poco, Now Playing era una función reservada para los dispositivos Google Pixel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque ya se puede descargar, no está garantizado que funcione en todos los dispositivos. Es probable que Google limite la compatibilidad a móviles modernos o con suficiente memoria RAM, posiblemente a partir de 4 o 6 GB.

Esta expansión representa una oportunidad para que más usuarios disfruten del reconocimiento automático de canciones, aunque la disponibilidad total aún está por confirmarse. La app puede tener ciertas restricciones según el modelo y las capacidades técnicas del dispositivo.

Consideraciones sobre el consumo de batería y rendimiento

El funcionamiento en segundo plano de Now Playing implica un consumo constante de recursos, lo que puede impactar levemente en la autonomía diaria del móvil. Aunque este efecto no suele ser drástico, es importante que los usuarios lo tengan en cuenta si deciden instalar la aplicación.

Now Playing destaca por su
Now Playing destaca por su funcionamiento completamente automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio de no perder ninguna canción memorable podría compensar ese pequeño gasto adicional de batería.

Now Playing llega a Android como una herramienta práctica y automática para el reconocimiento de música, eliminando la necesidad de acciones manuales y ofreciendo un historial completo de lo que suena cerca del usuario. La apertura a más dispositivos marca un avance en la personalización y utilidad del ecosistema Android para los amantes de la música.

Cómo funciona Shazam para identificar canciones al instante

Shazam es una aplicación que permite identificar canciones al instante utilizando el micrófono del dispositivo. Cuando el usuario activa Shazam y deja que la app escuche una canción que está sonando, el sistema graba unos segundos del audio y genera una huella digital única basada en el espectro de sonido.

Shazam es una aplicación que
Shazam es una aplicación que permite identificar canciones al instante utilizando el micrófono del dispositivo. SHAZAM

Esta huella se compara con una enorme base de datos de música en la nube. Si encuentra una coincidencia, Shazam muestra en pantalla el título de la canción, el artista y, en muchos casos, enlaces para escucharla en plataformas como Apple Music o Spotify.

Además, la app guarda un historial de las canciones identificadas y ofrece letras, videoclips y opciones para compartir. Su funcionamiento rápido y sencillo la ha convertido en una herramienta popular para descubrir música nueva o recordar temas olvidados.

AndroidNow PlayingGoogleMúsicaCelulares

