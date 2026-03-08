Tecno

La app de la Registraduría para seguir el preconteo y resultados de las elecciones en Colombia

La plataforma digital facilita la consulta de puestos, candidatos y resultados en tiempo real, ayudando a millones a navegar la compleja jornada electoral

Disponible gratis para iOS y Android, la aplicación centraliza datos de ubicación, tarjetones y conteo, ofreciendo una herramienta clave para la participación ciudadana segura y eficiente - crédito VisualesIA

En la jornada electoral de hoy, 8 de marzo de 2026, Colombia elige a los nuevos miembros del Congreso y define candidaturas presidenciales en consultas interpartidistas. Millones de ciudadanos participan en una votación compleja, marcada por la multiplicidad de tarjetones y la necesidad de información clara y actualizada.

En este contexto, la aplicación oficial aVotar se consolida como la herramienta digital imprescindible para orientarse en cada etapa del proceso.

La app, desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, está disponible de manera gratuita para dispositivos iOS y Android. Su objetivo es eliminar la confusión, facilitar la consulta de datos clave y permitir que cada persona tome decisiones informadas antes y durante la jornada electoral.

La aplicación gratuita centraliza información crítica, ofrece acceso a datos en tiempo real y se convierte en aliada para una participación responsable y segura en las elecciones más complejas del país

¿Qué es aVotar y para qué sirve?

aVotar es una plataforma de consulta rápida e intuitiva que reúne en un solo lugar la información esencial para el día de las elecciones. Entre sus principales funciones destacan:

  • Consulta de puesto de votación: Al ingresar el número de cédula, la app muestra el departamento, ciudad, dirección exacta y número de mesa asignado.
  • Verificación de jurados: Permite saber si se ha sido designado como jurado de votación.
  • Listas y candidatos: Ofrece acceso a los nombres, fotos, ubicaciones en el tarjetón y propuestas de los candidatos, ayudando a tomar decisiones informadas.
  • Modelos de tarjetas electorales: Presenta imágenes de los tarjetones reales para que los votantes sepan cómo marcarlos y evitar votos nulos.
  • Preconteo de resultados: A partir del cierre de urnas a las 4:00 p. m., la app actualiza en tiempo real el avance del preconteo de votos, permitiendo seguir el escrutinio desde cualquier lugar.

Utilidad de aVotar en las elecciones del 8 de marzo

La complejidad de estas elecciones, con múltiples tarjetones para Senado, Cámara y consultas interpartidistas, hace que aVotar sea clave para evitar errores y ahorrar tiempo. La aplicación cumple un rol esencial en varios aspectos:

La app desarrollada por la Registraduría permite consultar mesa, candidatos y jurados, visualizar tarjetones reales y acceder a resultados oficiales en tiempo real, promoviendo transparencia y agilidad en el proceso - crédito Play Store
  • Ubicación inmediata: Permite conocer la mesa y el puesto exacto de votación sin depender de listas físicas.
  • Orientación sobre consultas: Informa sobre las consultas interpartidistas disponibles y ayuda a identificar cuál corresponde solicitar en la mesa.
  • Visualización de tarjetones: Facilita la identificación y correcta marcación de los tarjetones, minimizando el riesgo de votos nulos.
  • Actualización en tiempo real: Aporta datos oficiales sobre el conteo de votos, lo que permite a la ciudadanía y a los medios seguir el avance del proceso de manera transparente.

¿Cómo se integra con la cédula digital?

Si bien aVotar no reemplaza al documento de identidad, funciona en conjunto con la app “Cédula Digital Colombia” para quienes optan por la identificación digital autorizada por la Registraduría. Es importante recordar que, para votar, la cédula digital debe presentarse activa en la aplicación oficial; no se aceptan fotos ni capturas de pantalla.

Documentos válidos para votar

Con el respaldo de la Registraduría Nacional, la aplicación se integra con la cédula digital y ofrece orientación personalizada, minimizando confusiones y optimizando cada etapa de la jornada del 8 de marzo - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Registraduría Nacional

Para participar en la elección, se puede presentar:

  • Cédula digital (en físico o en la app oficial)
  • Cédula amarilla con hologramas
  • Cédula de ciudadanía en policarbonato

No se aceptan pasaporte, licencia de conducción, libreta militar ni la contraseña provisoria de la cédula. Los jurados verifican la identidad antes de entregar los tarjetones, siguiendo los controles de seguridad establecidos.

Pasos para consultar el puesto de votación en línea

Quienes no utilicen la app pueden consultar su lugar de votación por internet:

  1. Ingresar a www.registraduria.gov.co
  2. Seleccionar “ELECCIONES 2026”
  3. Hacer clic en “Consultar” en Congreso de la República
  4. Elegir “Consultar lugar de votación”
  5. Ingresar el número de cédula y completar la verificación

aVotar facilita la experiencia electoral, reduce errores y promueve decisiones informadas en un proceso con múltiples opciones y tarjetones. Al centralizar información y ofrecer acceso rápido a resultados, esta herramienta digital se convierte en aliada indispensable para los votantes colombianos que buscan participar de forma ágil, segura y responsable en las elecciones de este 8 de marzo.

