Tecno

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo real: sigue al minuto

Las monedas virtuales han tenido un éxito en los últimos meses y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las criptomonedas han experimentado un sube y baja en los últimos meses, pues ciertos personajes multimillonarios -como Elon Musk- y gobiernos han optado por darles un empujón como moneda de curso legal, pero también han registrado algunos tropiezos como el "criptocrash", ocurrido a principios de mayo de 2022 que puso en jaque a muchas monedas virtuales.

Pese a este panorama, cada vez son más las personas que han decidido adquirir criptomonedas con la esperanza de tener una inversión a mediano y largo plazo, ello pese a la volatilidad que las caracteriza.

El precio de las criptomonedas

Esta es la cotización de las principales criptomonedas para este 8 de marzo.

El bitcoin cotiza este día en 67.683,7 dólares, lo que implica un cambio de 0,61% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de -0,5% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 1.959,69 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de 0,01%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 621,06 dólares, con un cambio de -0,99%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 53,52 dólares tras una variación de -0,54%.

Finalmente, el dogecoin, una de las criptomonedas que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,09 dólares tras presentar un cambio de -1,72% en las últimas 24 horas.

Cómo van las criptomonedas hoy

Representaciones de bitcoins (REUTERS/Dado Ruvic)
Representaciones de bitcoins (REUTERS/Dado Ruvic)

Tras vivirse en mayo del año pasado el llamado "criptocrash" o "criptoinvierno" que dejaron al descubierto la enorme volatilidad de estas monedas digitales, ha llegado un nuevo periodo de relativa estabilidad.

Bitcoin, ethereum y BNB han mostrado variaciones "controladas", ya que no se han disparado los precios como en ocasiones previas. Por ejemplo, a principios de agosto, las mencionadas anteriormente tuvieron un cambio menor del 2%.

Por otra parte, algo que esta llamando la atención en el mundo de las criptodivisas es que China está ablandando sus restricciones y podría comenzar a permitir su uso. Específicamente sería Hong Kong en donde este cambio se haría presente.

Sumado a ello, la plataforma de transacciones digitales PayPal anunció su propia stablecoin llamada PayPal USD (PYUSD), que cuenta por el respaldo de depósitos en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo y activos equivalentes.

La empresa ha afirmado en su declaración que permitirá la transferencia de fondos a monederos digitales de terceros y proporcionará detalles sobre cómo integrar su servicio en exchanges centralizados y descentralizados, con el objetivo de ser utilizado en Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, es ampliamente posible que se utilice ampliamente en la industria Web3.

Cuál es su estatus en América Latina

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En México el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; actualmente una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Una representación de las criptomonedas.
Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Renunció la directora de robótica de OpenAI tras la firma del acuerdo con el Pentágono

Se trata de Caitlin Kalinowski. El anuncio lo realizó mediante un posteo en sus redes sociales. Expresó preocupación por el posible uso de inteligencia artificial en tareas de vigilancia sin control judicial ni intervención humana

Renunció la directora de robótica

Siete consejos para detectar aplicaciones móviles falsas

El auge de programas maliciosos fuera de las tiendas oficiales amenaza la seguridad financiera y la privacidad

Siete consejos para detectar aplicaciones

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Argentina?

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

¿Cuáles son las nuevas tendencias

Cómo organizar los alimentos en el refrigerador para que se conserven por más tiempo

La tecnología actual permite separar productos sensibles y ajustar el frío en cada zona, lo que ayuda a mejorar la seguridad alimentaria en el hogar

Cómo organizar los alimentos en

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más populares de este día

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para compartir videos de una fiesta a la que habían asistido

Youtube en Colombia: la lista
DEPORTES
Los memes y reacciones por

Los memes y reacciones por el error que le costó la penalización a Colapinto en el GP de Australia: Alpine y Briatore, los focos

Los dardos de Norris y Verstappen a la Fórmula 1 por el nuevo reglamento tras la primera carrera de 2026: “Hay un límite”

La autocrítica del director de Alpine por el error que le costó la sanción a Colapinto en la F1: la explicación de la FIA

La reacción de Russell, Antonelli y Leclerc al ver la maniobra de Colapinto para no chocar en la largada del GP de Australia de F1

Impactante lesión tras la barrida de un futbolista argentino en Ecuador: “Me siento muy mal”

TELESHOW
La vuelta de Claudio Orellano

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

El regreso de Darío Barassi a la televisión: “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Irán atacó con drones un

Irán atacó con drones un edificio gubernamental de Kuwait: tras un voraz incendio quedó seriamente dañado

Irán tiene nuevo líder supremo: fue elegido pero su nombre permanece en secreto

Teherán amaneció bajo una densa nube de humo tras los ataques de EEUU e Israel contra depósitos petroleros

Uruguay dejó de pertenecer al “club de amigos” de Estados Unidos y volvió a estrechar lazos con el régimen chino

EN VIVO: La Policía noruega señaló como un posible acto terrorista la explosión en la embajada de EEUU en Oslo