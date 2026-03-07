Nintendo celebra el Día de Mario con ofertas en estos juegos por tiempo limitado

El Día de Mario se celebra cada 10 de marzo por la similitud de “Mar10” con el nombre del personaje. (Nintendo)

Nintendo celebra el Día de Mario con descuentos especiales en una selección de juegos por tiempo limitado, hasta el 15 de marzo. Entre los títulos en oferta se encuentran:

MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE

Donkey Kong Country Returns HD

Mario + Rabbids Sparks of Hope DLC 3

DLC 2 de Mario + Rabbids Sparks of Hope

Pase de temporada de Mario + Rabbids Sparks of Hope

Super Mario RPG

Luigi’s Mansion 3

Luigi’s Mansion 3 + Multiplayer Pack Set

Luigi’s Mansion 3: Multiplayer Pack

Super Mario Maker 2

Mario + Rabbids Sparks of Hope edición Gold

Super Mario Party Jamboree

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Mario vs. Donkey Kong

Recuerda que la disponibilidad de estas ofertas puede variar según tu región.

Nintendo organiza eventos y promociones especiales en todo el mundo para conmemorar el Día de Mario. (Nintendo)

Cuándo es el Día de Mario

El Día de Mario se celebra cada año el 10 de marzo. Esta fecha fue elegida porque, al escribirla como “Mar10”, se asemeja al nombre “Mario”, el icónico personaje de Nintendo.

Mario en el mundo de los videojuegos

Mario es uno de los personajes más emblemáticos y reconocidos en la historia de los videojuegos. Creado por Shigeru Miyamoto para Nintendo, hizo su primera aparición en 1981 en el juego Donkey Kong y ganó popularidad mundial con el lanzamiento de Super Mario Bros.

en 1985 para la consola NES. Desde entonces, Mario ha protagonizado decenas de títulos en diferentes géneros, incluyendo plataformas, deportes, carreras y aventuras, consolidándose como el rostro de Nintendo y un icono cultural.

Mario ha protagonizado juegos de distintos géneros, desde carreras hasta deportes y aventuras. (Nintendo)

El universo de Mario ha influido en el desarrollo de la industria, estableciendo estándares en diseño de niveles, mecánicas de juego y narrativa interactiva. Juegos como Super Mario 64, Super Mario Galaxy y Super Mario Odyssey han sido aclamados tanto por la crítica como por los jugadores, marcando hitos en innovación y tecnología.

Mario no solo ha entretenido a generaciones, ha inspirado franquicias, personajes y nuevas formas de jugar en todo el mundo.

Kena: Bridge of Spirits se estrenará en Nintendo Switch 2

El exitoso título independiente Kena: Bridge of Spirits, creado porEmber Lab, llegará a Nintendo Switch 2 esta primavera.

Esta edición incluirá todo el contenido lanzado hasta ahora, como el DLC de aniversario, el modo New Game+, desafíos adicionales, atuendos exclusivos y opciones de accesibilidad, según detalló el estudio desarrollador.

Esta nueva consola de videojuegos integra funciones como GameChat2. (Nintendo)

Tras su paso por PlayStation, PC y Xbox, la llegada del juego a Switch responde a la demanda de la comunidad y anticipa el lanzamiento de su secuela, Kena: Scars of Kosmora, que estará disponible próximamente en PS5 y PC.

Pokémon Champions llega en abril a Nintendo Switch

La nueva entrega Pokémon Champions llegará a Nintendo Switch en abril y, más adelante, estará disponible para dispositivos móviles con iOS y Android en 2026. The Pokémon Company confirmó que el título estará centrado en el combate, permitiendo a los usuarios participar en batallas uno contra uno y dos contra dos.

Los jugadores podrán adaptar sus equipos con amplias opciones de personalización y transferir criaturas desde otros juegos mediante la integración con Pokémon Home. El objetivo es fortalecer la escena competitiva y atraer tanto a jugadores experimentados como a quienes se suman por primera vez, coincidiendo con el aniversario de la franquicia.

Pokémon Champions debutará en Nintendo Switch en abril y llegará a dispositivos iOS y Android en 2026. (Pokémon Champions, de Pokémon Works)

El juego ofrecerá la posibilidad de reclutar Pokémon directamente, y la compatibilidad con Pokémon Home hará posible importar ejemplares de entregas anteriores, ampliando así las estrategias disponibles.

Además, la personalización de partidas permitirá que cada usuario adapte la experiencia a su estilo preferido.

Una función destacada es la opción de importar Pokémon desde otros títulos gracias a la conectividad con Pokémon Home, que cobrará aún más relevancia cuando Pokémon Legends: Z-A también sea compatible. Así, los jugadores podrán intercambiar criaturas entre ambos juegos y usarlas en sus combates de Pokémon Champions.

Al transferir ciertas especies desde Pokémon Legends: Z-A, se desbloquearán recompensas exclusivas como las piedras Mega Chesnaughtite, Delphoxite y Greninjite, lo que habilita la megaevolución en combate y suma incentivos adicionales para quienes aprovechen al máximo este sistema de transferencia.