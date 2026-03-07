El gesto oculto que reemplaza al botón ‘Seleccionar’ del iPhone y te permite agilizar su uso

Un gesto oculto en el iPhone permite seleccionar varios elementos en listas de forma instantánea. (Europa Press)

La productividad en el iPhone puede mejorar con pequeños gestos que, aunque poco conocidos, hacen que tareas cotidianas sean más rápidas y eficientes. Uno de ellos permite acceder al modo de selección múltiple en varias aplicaciones sin tocar el clásico botón “Seleccionar”, optimizando la gestión de correos, notas y otros elementos en listas.

Cómo funciona el gesto de selección con dos dedos

En lugar de buscar y pulsar el botón “Seleccionar” en la esquina superior de la pantalla, basta con deslizar hacia abajo con dos dedos sobre cualquier lista en aplicaciones compatibles, según explica Applesfera.

El iPhone activa de inmediato el modo de selección, mostrando las opciones para mover, eliminar, archivar o realizar otras acciones según la app. Este método elimina menús intermedios y aprovecha al máximo la tecnología multitouch de iOS.

El gesto de dos dedos elimina la necesidad de buscar el botón “Seleccionar” en las listas del iPhone. (Reuters)

Aplicaciones compatibles con el gesto

El gesto de los dos dedos no se limita a una sola aplicación. Apple lo ha integrado en la mayoría de sus apps nativas que muestran listas, y muchas aplicaciones de terceros también han adoptado la función. A continuación, algunos ejemplos de uso:

Mensajes : selecciona varias conversaciones para borrarlas o marcarlas como leídas de una sola vez.

: selecciona varias conversaciones para borrarlas o marcarlas como leídas de una sola vez. Recordatorios : permite marcar tareas en bloque para moverlas a otra lista o reorganizarlas rápidamente.

: permite marcar tareas en bloque para moverlas a otra lista o reorganizarlas rápidamente. Mail : selecciona varios correos a la vez para archivarlos o eliminarlos sin pasar por el botón de selección.

: selecciona varios correos a la vez para archivarlos o eliminarlos sin pasar por el botón de selección. Notas : elige varias notas para moverlas, etiquetarlas o eliminarlas.

: elige varias notas para moverlas, etiquetarlas o eliminarlas. Archivos : facilita la selección masiva para compartir, comprimir, mover o crear carpetas nuevas con los archivos elegidos.

: facilita la selección masiva para compartir, comprimir, mover o crear carpetas nuevas con los archivos elegidos. Teléfono: marca llamadas perdidas o mensajes de voz como leídos, o elimínalos directamente.

Al deslizar con dos dedos, la barra de herramientas se adapta y muestra solo las opciones relevantes para los elementos elegidos. (Reuters)

Un método avanzado para seleccionar aún más rápido

Este gesto puede combinarse con otro atajo del sistema para seleccionar grandes bloques de elementos en segundos.

Mientras se desliza hacia abajo con dos dedos para seleccionar, basta con tocar la barra de estado superior de la pantalla con la otra mano. Automáticamente, el iPhone sube hasta el inicio de la lista y selecciona todo lo que hay entre el punto de inicio y el principio, permitiendo seleccionar decenas de elementos en apenas dos movimientos.

Más trucos para el iPhone

Otra función útil para quienes buscan reducir distracciones es la posibilidad de poner el iPhone en escala de grises. Al configurar el dispositivo en este modo desde los ajustes de accesibilidad, la pantalla pierde todos los colores y se muestra únicamente en tonos grises, lo que ayuda a disminuir el atractivo visual de las aplicaciones y reduce el tiempo de uso innecesario.

Activar la escala de grises ayuda a evitar distracciones durante el uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activar la escala de grises es sencillo y reversible, por lo que puede alternarse según la necesidad del momento.

Abre la app Ajustes en tu iPhone. Entra en el apartado Accesibilidad. Selecciona la opción Pantalla y tamaño de texto. Pulsa en Filtros de color y activa la función. Elige la opción Escala de grises.

Esta opción es especialmente valorada por quienes desean concentrarse en casa o controlar mejor el uso que hacen del teléfono, ya que la falta de color hace que muchas notificaciones y apps resulten menos tentadoras.