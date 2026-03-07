Tecno

Capcom adelanta el lanzamiento de Pragmata, su nuevo juego de acción: tráiler y fecha

El juego ya dispone de una demo que invita a explorar rutas ocultas y repite partidas para descubrir nuevas maneras de sobrevivir

Tráiler de Pragmata, cuyo lanzamiento ha sido adelantado para el 17 de abril de 2026.

Capcom sorprendió al anunciar que adelanta la llegada de Pragmata, su esperado videojuego de acción y ciencia ficción, que estará disponible el 17 de abril en consolas y PC, una semana antes de la fecha prevista originalmente. El cambio responde a la estrategia de la compañía de mantener el impulso generado por el reciente lanzamiento de la demo y el creciente interés de la comunidad gamer.

Un estreno anticipado y multiplataforma

La nueva propuesta de Capcom estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam. La compañía japonesa acompañó el anuncio con un nuevo tráiler que muestra escenarios inéditos localizados en la superficie lunar, así como áreas de invernadero dentro de una estación espacial.

El video presenta detalles de la narrativa y del entorno, poniendo énfasis en la ambientación futurista y en el diseño de los enemigos.

Pragmata, de Capcom.
Pragmata, de Capcom.

Trama y jugabilidad: acción y cooperación en la Luna

La historia de Pragmata se desarrolla en un futuro cercano y sigue a Hugh, un astronauta que debe colaborar con Diana, una androide con capacidades avanzadas de hackeo, para sobrevivir en una estación lunar bajo la amenaza de una inteligencia artificial hostil.

El eje jugable gira en torno a la cooperación entre ambos protagonistas: mientras Hugh enfrenta a robots de seguridad, Diana utiliza sus habilidades tecnológicas para manipular sistemas, abrir rutas alternativas o debilitar a los enemigos.

El título combina combate en tiempo real y resolución de puzles, fusionando la acción directa con dinámicas de exploración y manipulación de entornos. La demo gratuita, denominada Sketchbook, permite probar estas mecánicas y está disponible para descarga en todas las plataformas donde se lanzará el juego.

Pragmata - Capcom
Pragmata - Capcom

Una demo con secretos y rejugabilidad

La demo no solo es una muestra de combate, sino que también introduce la filosofía experimental que tendrá el juego completo. Capcom diseñó la demo para que los jugadores la repitan varias veces, ya que algunos secretos y elementos solo aparecen tras explorar con atención o probar diferentes estrategias. El objetivo es familiarizar al usuario con el sistema híbrido de combate y con la cooperación entre los personajes.

En la demo, el jugador alterna entre disparar a los enemigos y manipular sistemas para avanzar o desbloquear nuevas oportunidades de ataque. Además, se pueden recorrer diferentes zonas de la estación lunar, acceder a rutas ocultas y recolectar recursos necesarios para la supervivencia.

Shelter y contenido adicional

Entre las novedades reveladas se encuentra el Shelter, una base de operaciones donde los protagonistas descansan, gestionan recursos y personalizan su experiencia. Allí aparece Cabin, un robot de apoyo encargado de facilitar funciones del refugio, como el intercambio de monedas por recompensas especiales al completar tableros en el Cabin Stamp Club.

Pragmata
Pragmata

El Shelter también permite cambiar la música de fondo, equipar elementos cosméticos y acceder a extras incluidos en la Deluxe Edition, entre ellos trajes adicionales, gestos para Diana, pistas musicales y una colección de ilustraciones. Además, quienes reserven el juego podrán acceder a atuendos exclusivos para ambos personajes, y se ha confirmado el lanzamiento de una figura amiibo de Diana compatible con Nintendo Switch 2.

