Tecno

Amazon rechaza el plan de Elon Musk de lanzar millones de satélites y construir centros de datos en el espacio

Amazon Leo solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos descarta esta propuesta debido a que no tiene bases técnicas

Guardar
Amazon Leo, filial de Amazon
Amazon Leo, filial de Amazon centrada en internet satelital, pidió a la FCC que rechace la propuesta de SpaceX de lanzar un millón de satélites para centros de datos en órbita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon Leo, la filial de Amazon dedicada a desarrollar una constelación de internet satelital, solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que rechace la propuesta de SpaceX de Elon Musk para lanzar un millón de satélites destinados a centros de datos en órbita.

La compañía afirmó incluso que la viabilidad del proyecto es tan baja que su implementación podría requerir “siglos”.

En su petición, Amazon Leo argumentó que la solicitud presentada por Space Exploration Holdings, LLC (SpaceX) busca autorización para operar una constelación de hasta un millón de satélites en órbita terrestre baja, un sistema que la propia empresa describe como inédito en escala y propósito.

Amazon Leo señala que la
Amazon Leo señala que la solicitud carece de información sobre el diseño de los satélites y no precisa las altitudes orbitales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Según el documento, SpaceX plantea este plan como un “primer paso hacia convertirse en una civilización de nivel II de Kardashov”, es decir, una sociedad capaz de aprovechar toda la energía del Sol y asegurar “el futuro multiplanetario de la humanidad entre las estrellas”.

El escrito de Amazon Leo advierte que la propuesta de SpaceX carece de información esencial sobre la viabilidad técnica y operativa del proyecto.

Amazon Leo plantea que la solicitud no detalla el diseño de los satélites —aún en fase de desarrollo—, ni especifica las altitudes orbitales (que varían entre 500 km y 2.000 km), ni proporciona características de radiofrecuencia (RF), ya que SpaceX solo presentó información para tres satélites representativos.

Amazon Leo, subsidiaria de Amazon
Amazon Leo, subsidiaria de Amazon especializada en constelaciones satelitales. (Amazon)

Tampoco ofrece un plan concreto para gestionar las posibles conjunciones o interferencias a escala de un millón de satélites, limitándose a afirmaciones generales en lugar de evaluaciones técnicas específicas. Además, el cronograma de despliegue permanece indefinido.

“En resumen, la solicitud parece describir una ambición elevada más que un plan real, y un sustituto especulativo más que una solicitud completa según las reglas de la Comisión”, sostuvo Amazon Leo en su presentación.

Las razones de Amazon Leo para hacer esta solitud a la FCC

Amazon Leo, la división de Amazon enfocada en redes satelitales, presentó ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) una solicitud para que rechace el proyecto de SpaceX que busca lanzar hasta un millón de satélites en órbita baja.

Entre las principales razones expuestas, Amazon Leo considera que la propuesta de SpaceX es incompleta y carece de información técnica esencial, como detalles sobre el diseño de los satélites, altitudes orbitales precisas y características de radiofrecuencia.

Elon Musk, director ejecutivo, afirmó
Elon Musk, director ejecutivo, afirmó que se puede crear un centro de datos orbital con Starship. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la filial de Amazon advierte que SpaceX no aporta un plan creíble para gestionar las posibles interferencias y conjunciones a escala masiva, lo que podría afectar la competencia y el uso eficiente de los recursos orbitales.

Amazon Leo sostiene que, de tratarse como una propuesta seria, la FCC debe exigir información concreta y evaluar las implicancias de permitir una constelación de tal magnitud, que podría tener efectos significativos en el futuro del mercado satelital y la gestión del espacio.

Qué ha dicho SpaceX

SpaceX no ha realizado comentarios sobre la solicitud de Amazon Leo. Sin embargo, al presentar su propuesta, el director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, aseguró que es posible implementar un centro de datos en órbita utilizando Starship, el cohete reutilizable de nueva generación desarrollado por la empresa.

Musk dijo a su equipo
Musk dijo a su equipo que planea construir una fábrica lunar para fabricar satélites de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Aunque esta nave de carga pesada aún está en fase de pruebas, Musk ha destacado en varias ocasiones la capacidad de Starship para realizar lanzamientos rápidos, enviar humanos a Marte, desplegar satélites Starlink de nueva generación y, ahora, establecer un centro de datos espacial.

La propuesta presentada por Musk y SpaceX no incluye un cronograma definido para el despliegue del proyecto, pero existen señales de que la compañía planea a largo plazo.

Musk comentó recientemente a sus empleados que imagina construir en el futuro una fábrica en la Luna para producir satélites con inteligencia artificial y, posteriormente, utilizar un “impulsor de masa” para enviarlos al espacio.

Temas Relacionados

AmazonSpaceXElon MuskSatélitesCentro de datosFCCTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así se vería Peppa Pig en Sonic, según la inteligencia artificial

Gracias a Nano Banana 2 de Google integrado en Gemini es posible lograr esta combinación de personajes animados

Así se vería Peppa Pig

Cómo se verían Superman y Batman si fueran los protagonistas de GTA 6

Fanáticos del videojuego han imaginado qué roles tendrían los icónicos héroes de DC Comics en una ciudad inspirada en GTA

Cómo se verían Superman y

Cuál es la bandera elegida por la inteligencia artificial como la más hermosa del mundo

ChatGPT analizó símbolos, colores y formas para determinar el mayor poder de unión, y eligió un emblema que se destaca por su diversidad y armonía

Cuál es la bandera elegida

La inteligencia artificial está cambiando el trabajo de los programadores: cada vez escriben menos código

Ingenieros de software comienzan a delegar la programación a sistemas de IA y ahora se enfocan en supervisar y corregir

La inteligencia artificial está cambiando

Un corazón artificial impreso en 3D revoluciona la simulación de cirugías cardíacas complejas

El desarrollo de la Washington State University integra materiales flexibles y sensores avanzados, permitiendo a los médicos practicar intervenciones en un modelo anatómico realista y personalizado que late como un órgano humano

Un corazón artificial impreso en
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

“Mirá que acabo de salir de la cárcel y puedo pegarte un tiro”: Gio Moreno recordó la amenaza de muerte que sufrió en Racing

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

La inquietante frase de Max Verstappen sobre su futuro en la F1 tras el accidente en la Qualy del GP de Australia

El crudo análisis de Pierre Gasly tras la floja clasificación de Alpine en el GP de Australia de la F1: “Hay decepción”

TELESHOW
Susana Giménez aclaró los rumores

Susana Giménez aclaró los rumores sobre el tratamiento de salud que se hizo en Madrid

La furia del manager de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: “¿Quién se cree que es?“

Hernán Lirio arranca una nueva aventura por el mundo junto a Ramoncito: “El entusiasmo se siente”

Guido Kaczka, otra vez listo para el prime time: “Mientras hagamos programas, la tele estará viva”

El Negro Tecla: “Con un show gané lo que otros ganan en un año”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo se descubrió que todas

Cómo se descubrió que todas las lenguas comparten un ritmo interno estable pese a su enorme variedad fonética y gramática

El debate existencial sobre la inteligencia artificial, en dos incisivos documentales

Quentin Tarantino sigue posponiendo su última película: su próximo proyecto será en el teatro británico con una comedia de enredos

El brote de sarampión en Estados Unidos supera los 1.000 casos en 2026 y pone en riesgo el estado de eliminación

El día que Los Simpson apostaron por Conan O’Brien antes de que el mundo lo conociera