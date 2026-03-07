Amazon rechaza el plan de Elon Musk de lanzar millones de satélites y construir centros de datos en el espacio

Amazon Leo, filial de Amazon centrada en internet satelital, pidió a la FCC que rechace la propuesta de SpaceX de lanzar un millón de satélites para centros de datos en órbita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon Leo, la filial de Amazon dedicada a desarrollar una constelación de internet satelital, solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que rechace la propuesta de SpaceX de Elon Musk para lanzar un millón de satélites destinados a centros de datos en órbita.

La compañía afirmó incluso que la viabilidad del proyecto es tan baja que su implementación podría requerir “siglos”.

En su petición, Amazon Leo argumentó que la solicitud presentada por Space Exploration Holdings, LLC (SpaceX) busca autorización para operar una constelación de hasta un millón de satélites en órbita terrestre baja, un sistema que la propia empresa describe como inédito en escala y propósito.

Amazon Leo señala que la solicitud carece de información sobre el diseño de los satélites y no precisa las altitudes orbitales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Según el documento, SpaceX plantea este plan como un “primer paso hacia convertirse en una civilización de nivel II de Kardashov”, es decir, una sociedad capaz de aprovechar toda la energía del Sol y asegurar “el futuro multiplanetario de la humanidad entre las estrellas”.

El escrito de Amazon Leo advierte que la propuesta de SpaceX carece de información esencial sobre la viabilidad técnica y operativa del proyecto.

Amazon Leo plantea que la solicitud no detalla el diseño de los satélites —aún en fase de desarrollo—, ni especifica las altitudes orbitales (que varían entre 500 km y 2.000 km), ni proporciona características de radiofrecuencia (RF), ya que SpaceX solo presentó información para tres satélites representativos.

Amazon Leo, subsidiaria de Amazon especializada en constelaciones satelitales. (Amazon)

Tampoco ofrece un plan concreto para gestionar las posibles conjunciones o interferencias a escala de un millón de satélites, limitándose a afirmaciones generales en lugar de evaluaciones técnicas específicas. Además, el cronograma de despliegue permanece indefinido.

“En resumen, la solicitud parece describir una ambición elevada más que un plan real, y un sustituto especulativo más que una solicitud completa según las reglas de la Comisión”, sostuvo Amazon Leo en su presentación.

Las razones de Amazon Leo para hacer esta solitud a la FCC

Entre las principales razones expuestas, Amazon Leo considera que la propuesta de SpaceX es incompleta y carece de información técnica esencial, como detalles sobre el diseño de los satélites, altitudes orbitales precisas y características de radiofrecuencia.

Elon Musk, director ejecutivo, afirmó que se puede crear un centro de datos orbital con Starship. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la filial de Amazon advierte que SpaceX no aporta un plan creíble para gestionar las posibles interferencias y conjunciones a escala masiva, lo que podría afectar la competencia y el uso eficiente de los recursos orbitales.

Amazon Leo sostiene que, de tratarse como una propuesta seria, la FCC debe exigir información concreta y evaluar las implicancias de permitir una constelación de tal magnitud, que podría tener efectos significativos en el futuro del mercado satelital y la gestión del espacio.

Qué ha dicho SpaceX

SpaceX no ha realizado comentarios sobre la solicitud de Amazon Leo. Sin embargo, al presentar su propuesta, el director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, aseguró que es posible implementar un centro de datos en órbita utilizando Starship, el cohete reutilizable de nueva generación desarrollado por la empresa.

Musk dijo a su equipo que planea construir una fábrica lunar para fabricar satélites de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Aunque esta nave de carga pesada aún está en fase de pruebas, Musk ha destacado en varias ocasiones la capacidad de Starship para realizar lanzamientos rápidos, enviar humanos a Marte, desplegar satélites Starlink de nueva generación y, ahora, establecer un centro de datos espacial.

La propuesta presentada por Musk y SpaceX no incluye un cronograma definido para el despliegue del proyecto, pero existen señales de que la compañía planea a largo plazo.

Musk comentó recientemente a sus empleados que imagina construir en el futuro una fábrica en la Luna para producir satélites con inteligencia artificial y, posteriormente, utilizar un “impulsor de masa” para enviarlos al espacio.