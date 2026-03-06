Tecno

Un clásico del terror llega gratis a Epic Games Store: así puedes conseguirlo ahora mismo

Los jugadores que utilicen la app de Epic Games Store en Android tienen la oportunidad de descargar gratuitamente Little Nightmares

Epic Games Store trae un
Epic Games Store trae un nuevo juego totalmente gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tienda digital de videojuegos Epic Games ofrece por tiempo limitado uno de los títulos más reconocidos del género de terror independiente. Se trata de Little Nightmares, un juego que actualmente puede descargarse gratis a través de la aplicación móvil de Epic Games Store para dispositivos Android.

La promoción estará disponible hasta el 12 de marzo de 2026 y, quienes lo reclamen antes de esa fecha, podrán conservarlo de forma permanente en su biblioteca digital. El anuncio forma parte de las promociones periódicas de juegos gratuitos que realiza la plataforma.

En esta ocasión, el título seleccionado destaca por su reconocimiento dentro del género de terror y plataformas, donde ha logrado consolidarse como uno de los juegos independientes más influyentes de los últimos años.

Little Nightmares | Tarsier Studios
Little Nightmares | Tarsier Studios | Bandai Namco

Para obtenerlo, los usuarios deben instalar la aplicación de Epic Games Store en un teléfono Android, acceder a la sección de juegos gratuitos o buscar el título directamente dentro de la tienda. Una vez localizado, basta con presionar la opción “Obtener” para añadirlo a la cuenta. Después de completado el proceso, el juego quedará asociado permanentemente al perfil del usuario incluso cuando termine la promoción.

Lanzado originalmente en 2017, Little Nightmares fue desarrollado por el estudio Tarsier Studios y publicado por Bandai Namco Entertainment. Desde su lanzamiento recibió elogios por su diseño artístico, su atmósfera inquietante y su narrativa ambiental, elementos que contribuyeron a convertirlo en un referente dentro del terror independiente.

La historia sigue a Six, una niña que viste un impermeable amarillo y que intenta escapar de un misterioso lugar conocido como “Las Fauces”, una gigantesca estructura submarina habitada por criaturas grotescas y peligrosas. A lo largo de la aventura, el jugador debe guiar al personaje a través de escenarios oscuros y perturbadores mientras resuelve puzles, evita enemigos y supera obstáculos propios de los juegos de plataformas.

Epic Games Store ofrece juegos
Epic Games Store ofrece juegos gratuitos todos los meses. (Foto: Epic Games)

Uno de los rasgos más destacados del título es su forma de contar la historia sin recurrir a diálogos tradicionales. En su lugar, el juego utiliza el entorno, la música y el comportamiento de los personajes para transmitir la tensión y el misterio de la narrativa. Esta decisión creativa ha sido señalada por muchos jugadores y críticos como uno de los aspectos que le permitió diferenciarse de otros juegos del mismo género.

El éxito del juego llevó a la expansión de la franquicia con nuevas entregas y proyectos relacionados. Con el tiempo, Little Nightmares desarrolló una comunidad de seguidores considerable y se consolidó como una saga relevante dentro del catálogo de Bandai Namco. A pesar de las secuelas posteriores, muchos jugadores consideran que la primera entrega sigue siendo la más influyente dentro de la serie.

La promoción actual de Epic Games Store permite que nuevos jugadores descubran el título sin costo alguno. Este tipo de iniciativas se han convertido en una estrategia habitual dentro del mercado de videojuegos digitales, donde las plataformas ofrecen títulos gratuitos durante periodos limitados con el objetivo de atraer usuarios y ampliar sus comunidades.

Epic Games Store permite guardar
Epic Games Store permite guardar juegos gratuitos usando su app desde un dispositivo Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, Epic Games Store ha utilizado esta estrategia de forma recurrente para competir con otras plataformas de distribución digital. A través de estas promociones, la compañía ha ofrecido desde juegos independientes hasta producciones de gran presupuesto, ampliando así su catálogo y su base de usuarios.

En el caso de Little Nightmares, la promoción destaca por tratarse de un título que, pese a haber sido lanzado hace varios años, continúa siendo recomendado dentro del género de terror y plataformas. Su ambientación inquietante, su estilo visual distintivo y su enfoque narrativo lo han mantenido vigente dentro de las recomendaciones de la comunidad de jugadores.

Quienes deseen aprovechar esta oferta deberán reclamar el juego antes del 12 de marzo de 2026 desde la aplicación móvil de Epic Games Store. Una vez añadido a la biblioteca, el título podrá descargarse y jugarse en cualquier momento sin costo adicional, incluso después de que finalice la promoción.

