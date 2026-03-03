Tecno

Cuántos datos móviles consumes en Spotify: todo dependerá de la calidad del audio

Verificar el consumo de datos de desde la configuración de iPhone o Android ayuda a evitar sorpresas en la factura

La calidad de audio seleccionada
La calidad de audio seleccionada en Spotify determina el consumo de datos móviles y puede afectar significativamente el plan mensual de internet. (REUTERS/Dado Ruvic)

La elección de la calidad de audio en Spotify define cuántos datos consumirá tu plan móvil cada mes. El streaming de audio parece una tarea liviana comparada con el video en alta definición, pero la suma de horas diarias termina por representar un volumen considerable de tráfico de red.

Por eso, entender cuántos datos utiliza Spotify según la calidad elegida y cómo reducir ese gasto es esencial para quienes dependen de un plan con límite mensual.

Consumo de datos en Spotify: cuánto gasta cada nivel de calidad

Spotify ofrece distintas opciones de calidad de audio, cada una asociada a un consumo de datos específico. Estas configuraciones pueden ser adaptadas por el usuario desde el menú de ajustes de la aplicación, lo que permite priorizar la experiencia sonora o el ahorro de datos, según la situación.

Reproducir música en calidad baja
Reproducir música en calidad baja desde Spotify permite escuchar hasta cien hos consumiendo solo 1 GB de datos móviles. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
  • En modo de calidad baja (24 kbps), el consumo se mantiene en torno a 10 MB a 12 MB por hora. Esta modalidad es útil en zonas con cobertura débil o en planes de datos muy ajustados. Si se utiliza de manera constante, es posible escuchar música durante cien horas consumiendo apenas un gigabyte.
  • El ajuste normal (96 kbps) corresponde al estándar por defecto para la mayoría de usuarios móviles. En este caso, la transmisión consume aproximadamente 40 MB a 45 MB por hora. Esto implica que una persona podría reproducir música durante unas 22 o 24 horas antes de gastar un gigabyte de su plan.
  • En calidad alta (160 kbps), el gasto asciende hasta 70 MB a 75 MB por hora. Es la opción recomendada para quienes usan auriculares de gama media y no desean resignar nitidez, aunque en este nivel un gigabyte se agota en unas 13 o 14 horas de escucha continua.
  • La opción de calidad muy alta (320 kbps), disponible para usuarios Premium, representa el techo del audio comprimido en la plataforma. Aquí, el consumo llega a 145 MB a 150 MB por hora, y si se escucha música durante tres horas diarias en este modo, el gasto mensual puede superar los 13 GB solo en audio.

Algunas estimaciones recientes incluso sitúan el consumo en calidad extrema (320 kbps) hasta los 750 MB por hora en casos puntuales, dependiendo del tipo de archivo y la reproducción de catálogos recientes. Por tanto, el cálculo promedio de dos horas diarias en calidad muy alta puede suponer un gasto de 10 GB mensuales.

Cómo comprobar y controlar el consumo de datos en tu dispositivo

Verificar cuántos datos móviles consume Spotify es sencillo y permite ajustar hábitos de uso antes de que lleguen sorpresas en la factura. En iPhone, se puede acceder a esta información desde Configuración > Celular, desplazándose hasta Spotify para consultar el uso de datos en el periodo actual.

La calidad muy alta, exclusiva
La calidad muy alta, exclusiva para usuarios Premium, alcanza un consumo de hasta 150 MB por hora y supera los 13 GB mensuales usándose tres horas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Android, el camino es Configuración > Aplicaciones, eligiendo Spotify y revisando el apartado de “Uso”.

Esta revisión periódica ayuda a detectar picos inesperados, especialmente si se utiliza la aplicación en modo streaming y se alterna entre diferentes calidades de audio.

Estrategias para minimizar el consumo de datos en Spotify

La aplicación cuenta con mecanismos para reducir el gasto de datos sin resignar la experiencia musical. Uno de los pilares es el uso de la caché: Spotify guarda temporalmente las canciones reproducidas recientemente, por lo que no es necesario volver a descargarlas de la red cada vez.

Ampliar el tamaño del caché en dispositivos modernos permite escuchar música repetida sin consumir datos adicionales.

Spotify permite ahorrar datos móviles
Spotify permite ahorrar datos móviles mediante el uso del caché y la descarga inteligente de listas de reproducción mediante Wi-Fi. (REUTERS/Dado Ruvic)

Otra estrategia fundamental es la descarga inteligente. Descargar listas de reproducción, álbumes o podcasts a través de Wi-Fi permite escuchar música sin conexión, ahorrando datos móviles. Spotify ha incorporado una función de descarga predictiva, que utiliza redes Wi-Fi conocidas para anticipar y descargar automáticamente los contenidos que el usuario suele escuchar, reduciendo la dependencia del streaming fuera de casa.

El ajuste automático de calidad es otra herramienta útil. Si se activa esta opción, la aplicación detecta la velocidad y tipo de conexión, bajando el bitrate cuando la señal es débil o el usuario pasa de Wi-Fi a datos móviles. Así, se evitan cortes en la reproducción y se protege la cuota mensual.

Además, es recomendable bajar manualmente la calidad de la música si se utilizan auriculares económicos o altavoces básicos. En estos casos, el salto de calidad no será perceptible, pero sí el ahorro de datos

