Guía paso a paso para borrar un celular de la lista de números de WhatsApp

Para comenzar, abre la app, busca la conversación con la persona que deseas eliminar y selecciona su nombre ubicado en la parte superior del chat

Con esta acción, mantienes tu
Con esta acción, mantienes tu lista de chats organizada y limitada solo a personas de confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar un contacto de WhatsApp es un proceso sencillo que se realiza desde la agenda telefónica del dispositivo, ya que la aplicación sincroniza automáticamente los números guardados en el teléfono. A continuación, te explicamos cómo hacerlo y qué pasos seguir para dejar la lista de chats limpia y ordenada.

Cómo eliminar contactos de WhatsApp desde el teléfono

Para borrar un número de WhatsApp, sigue estos pasos:

  • Accede a la información del contacto: Abre WhatsApp, localiza la conversación con la persona que quieres eliminar y toca su nombre en la parte superior del chat. Esto abrirá el perfil del usuario, donde verás archivos, enlaces y configuraciones.
  • Entra en la agenda del sistema: Dentro del perfil, busca el menú de opciones (tres puntos en Android o “Editar” en iOS) y selecciona “Ver en Contactos” o “En lista de contacto”. El sistema te llevará a la aplicación de Contactos del teléfono.
Puedes activar mensajes que se
Puedes activar mensajes que se autodestruyen después de un periodo determinado (24 horas, 7 días o 90 días) en cualquier chat. REUTERS/Dado Ruvic
  • Elimina el contacto definitivamente: En la agenda, selecciona la opción “Eliminar” o el ícono de la papelera. Confirma la acción para borrar el número de la memoria del dispositivo. El contacto desaparecerá de WhatsApp como usuario identificado.
  • Actualiza la lista en WhatsApp: Vuelve a la pestaña de “Chats” en WhatsApp, toca el ícono de “Nuevo chat” y elige “Actualizar” en el menú. Esto sincroniza la aplicación con la agenda y elimina el nombre del contacto; si hay historial, solo aparecerá el número.
  • Gestiona el historial de chat: Si deseas borrar también la conversación anterior, mantenla presionada en la lista de chats y selecciona “Eliminar chat”.
WhatsApp permite compartir tu ubicación
WhatsApp permite compartir tu ubicación en tiempo real con un contacto o grupo durante un periodo específico. REUTERS/Ramil Sitdikov

Cómo compartir un contacto en WhatsApp

Si en vez de eliminar, necesitas compartir un contacto, haz lo siguiente:

  • Entra en WhatsApp y abre el chat o grupo donde quieres enviar el contacto.
  • Adjunta el contacto: Toca el ícono de clip (adjuntar) y selecciona la opción “Contacto” en el menú emergente.
  • Selecciona el contacto que deseas enviar y confirma la información a compartir (nombre, número, etc.).
  • Envía el contacto: Pulsa “Enviar” para que el destinatario reciba el número y pueda iniciar una conversación o guardarlo en su agenda.

Esta guía te permite gestionar tus contactos de WhatsApp de forma sencilla, tanto para eliminarlos de tu lista como para compartirlos con otros usuarios.

Errores comunes en WhatsApp que pueden exponerte a estafas

Al utilizar WhatsApp, ciertos hábitos pueden aumentar el riesgo de caer en fraudes o robos de información. Entre los más peligrosos se encuentran:

  • Confiar en enlaces sospechosos: Es fácil caer en la trampa de mensajes que prometen premios o grandes descuentos. Estos mensajes incluyen enlaces acortados que llevan a sitios falsos donde se solicitan datos personales, bancarios o de tarjetas. Además, hacer clic en estos enlaces puede instalar software malicioso que registra todo lo que escribes, incluidas contraseñas.
Es posible fijar hasta tres
Es posible fijar hasta tres conversaciones en la parte superior de la lista de chats. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Dejar tu foto de perfil pública: Si tu foto está visible para todos, los estafadores pueden usarla para crear perfiles falsos y contactar a tus familiares. Alegan un cambio de número y aprovechan la confianza que genera tu imagen para pedir transferencias urgentes a tus contactos.
  • Descuidar la seguridad de las copias de chats: Las copias de seguridad de WhatsApp en Google Drive o iCloud no siempre tienen el mismo nivel de cifrado que la app. Si un delincuente accede a tu cuenta de correo o a tu Apple/Google ID, puede obtener tu historial de mensajes, documentos y fotos, sin ingresar directamente a WhatsApp.
  • Mantener la vista previa de notificaciones activada: Dejar que los mensajes y códigos de verificación aparezcan en la pantalla bloqueada puede ser riesgoso. Alguien cercano podría ver el código de seis dígitos necesario para robar tu cuenta, sin requerir contraseña ni huella digital.

Adoptar medidas de seguridad y revisar la configuración de privacidad ayuda a reducir el riesgo de ser víctima de estafas en WhatsApp.

