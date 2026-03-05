Tecno

Estafa de la llamada perdida: cómo funciona y qué tienen que ver prefijos como +234 y +225

Los ciberdelincuentes aprovechan códigos de países como Nigeria y Costa de Marfil para engañar a usuarios poco prevenidos

La vía telefónica es uno
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los métodos usados por los ciberdelincuentes en las estafas telefónicas han evolucionado al punto de involucrar prefijos de países poco familiares para la mayoría de los usuarios, como +234 o +225, incrementando la probabilidad de éxito de la conocida ‘estafa de la llamada perdida’ y derivando en pérdidas económicas inmediatas, riesgos de phishing y robo de identidad.

Autoridades como la Guardia Civil de España advierten que, al devolver la llamada a números desconocidos con ciertos prefijos internacionales –destacándose los indicativos de Albania (353), Costa de Marfil (225), Ghana (233) y Nigeria (234)–, los usuarios pueden enfrentarse a cargos elevados que pueden alcanzar varios dólares por minuto, además del potencial acceso no autorizado a información personal.

Por qué los ciberdelincuentes eligen estos prefijos

Los estafadores no eligen al azar los códigos de país desde los cuales realizan llamadas perdidas o envían mensajes a través de aplicaciones como WhatsApp.

Su preferencia por prefijos poco comunes, como los de Albania, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, responde a la baja familiaridad de las víctimas, quienes, por desconocimiento, están más dispuestas a devolver la llamada.

Los ciberdelincuentes buscan generar curiosidas
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este acto activa sistemas de tarificación especial, trasladando de inmediato a la víctima el costo de la comunicación, lo que representa un beneficio económico directo para los atacantes.

Cuáles son las consecuencias económicas de devolver una llamada perdida

Según los expertos, los cargos generados por devolver estas llamadas pueden variar, pero existen casos en que la tarifa supera varios dólares por minuto dependiendo tanto del país de origen como de la duración de la llamada.

Esta realidad se ve agravada por el desconocimiento generalizado respecto al elevado costo que implica responder a comunicaciones internacionales no solicitadas.

Los riesgos van más allá
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a la pérdida económica, la amenaza se extiende a delitos informáticos más complejos. Entre ellos sobresale el robo de identidad y el phishing, técnicas en las que los ciberdelincuentes buscan obtener datos sensibles para generar fraudes adicionales.

De qué forma los estafadores cometen delitos a través de WhatsApp

El crecimiento del fraude no se restringe a la telefonía convencional. El aumento de las comunicaciones breves desde números internacionales coincide con la proliferación de engaños mediante aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Los atacantes han adaptado sus estrategias: envían mensajes con errores ortográficos, enlaces sospechosos o solicitan la descarga de aplicaciones externas. En todos estos casos, el objetivo sigue siendo capturar datos personales, inducir a pagos bajo pretextos falsos o comprometer la privacidad de los usuarios.

WhatsApp nunca solicita dinero ni
(Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

El soporte de WhatsApp aclara que nunca solicita dinero ni datos bancarios para mantener activa una cuenta. Una alerta típica de fraude es la recepción de mensajes en los que se indica que la cuenta se desactivará, se requiere un pago o se solicita información sensible, bajo amenaza de perder el acceso al servicio.

La pauta de prevención de la plataforma es no interactuar con cuentas desconocidas, evitar hacer clic en enlaces y abstenerse de compartir códigos de verificación o datos financieros.

Cómo evitar ser víctima de estafas a través de llamadas

La Guardia Civil de España sugiere no devolver llamadas provenientes de números internacionales desconocidos; en caso de duda, verificar el número en internet para confirmar si existen reportes previos de fraude asociados.

Las empresas de telecomunicaciones ofrecen
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, varias empresas de telecomunicaciones ofrecen herramientas diseñadas para identificar o bloquear números sospechosos, un recurso que puede ser decisivo para reducir la incidencia de estos delitos.

Si un usuario devuelve accidentalmente una llamada de estas características y observa cargos inesperados, el consejo es contactar de inmediato al proveedor de servicios para reportar el incidente y explorar alternativas que puedan mitigar el impacto económico.

Qué señales indican que un mensaje de WhatsApp es fraudulento

Entre las señales de alerta sobre posibles estafas destacan: solicitudes de dinero, promesas de premios y sorteos, o mensajes de supuestos conocidos que rápidamente derivan en pedidos de datos sensibles como números de cuentas bancarias o contraseñas.

En este caso, el bloqueo y la denuncia de tales mensajes constituyen acciones esenciales para frenar la propagación de estafas.

