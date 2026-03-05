Shooter de acción y roguelike gratis: Epic Games regala un nuevo videojuego hasta el 31 de marzo

Epic Games impulsa su comunidad con BrightGunner, disponible gratis por tiempo limitado - (Foto: Epic Games)

Epic Games Store ofrece BrightGunner, un shooter en primera persona con mecánicas roguelike, de forma gratuita hasta el 31 de marzo. El videojuego, que se suma a la amplia lista de promociones semanales de la plataforma, puede añadirse a la biblioteca digital sin costo durante el periodo indicado.

Cuál es el nuevo que está regalando Epic Games Store

BrightGunner representa la última apuesta de Epic Games Store por captar la atención de los jugadores con propuestas que combinan acción intensa y mecánicas innovadoras. El juego se caracteriza por su enfoque en combates rápidos contra oleadas de enemigos y la integración de elementos propios del género roguelike, lo que garantiza partidas distintas en cada intento.

El título tiene un precio habitual cercano a 9 euros, un poco más de 10 dólares, pero estará disponible sin costo alguno hasta el 31 de marzo de 2026 a las 06:00 (hora peninsular española). Los interesados solo deben añadirlo a su cuenta antes del cierre de la promoción para conservarlo indefinidamente.

El nuevo juego gratuito que renueva la oferta de Epic Games Store- créditos Epic Games Store

¿Por qué importa esta promoción?

La práctica de ofrecer juegos gratuitos ha transformado la industria digital, posicionando a Epic Games Store como una de las plataformas líderes en distribución de videojuegos para PC. Estas iniciativas permiten que muchos usuarios accedan a títulos de calidad sin realizar un desembolso inicial, lo que amplía la base de jugadores y fortalece la comunidad.

BrightGunner destaca entre las promociones recientes, ya que combina una jugabilidad ágil con modos variados, elementos que suelen atraer tanto a quienes buscan experiencias arcade como a quienes prefieren desafíos dinámicos.

El videojuego ofrece una selección de modos diseñados para enriquecer la experiencia del usuario y mantener la jugabilidad atractiva a lo largo del tiempo. Entre las alternativas más relevantes figuran el modo supervivencia, el modo estándar, el modo francotirador, los combates contra jefes, la exploración de laberintos y un modo historia, cada uno con desafíos y dinámicas particulares que amplían las posibilidades dentro del juego.

Cómo descargar BrightGunner sin coste

Obtener BrightGunner en Epic Games Store resulta un proceso accesible. El procedimiento recomendado es el siguiente:

Los usuarios pueden sumar a su colección este shooter innovador, que destaca por su variedad de modos y combates contra oleadas de enemigos, solo durante la promoción semanal de la tienda digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registrarse o iniciar sesión en la plataforma desde store.epicgames.com, utilizando una dirección de correo electrónico. Acceder a la sección Tienda y localizar el apartado de juegos gratuitos de la semana. Seleccionar BrightGunner y asegurarse de que el precio aparezca como 0 en la moneda local. Procesar la compra sin coste mediante la opción “Obtener”, completando el trámite sin necesidad de ingresar datos de pago. Añadir el juego a la biblioteca, donde quedará disponible para siempre. Instalar el título desde el cliente oficial de Epic Games, tras iniciar sesión.

La promoción estará activa hasta el 31 de marzo de 2026 a las 06:00 en España (23:00 del 30 de marzo en Ciudad de México). Una vez finalizado ese plazo, el título volverá a su precio habitual.

Requisitos técnicos y recomendaciones

Antes de proceder a la descarga, es fundamental revisar los requisitos mínimos y recomendados que figuran en la ficha oficial del juego en la Epic Games Store. Esta verificación ayuda a garantizar que el equipo soporte el software y así evitar contratiempos relacionados con el rendimiento.

Los juegos adquiridos bajo este sistema permanecen asociados a la cuenta del usuario, lo que permite reinstalarlos en cualquier momento, incluso si han sido desinstalados previamente.

BrightGunner se suma así a una lista de títulos que han alcanzado notoriedad gracias a la visibilidad que otorgan las campañas de distribución gratuita, potenciando el interés tanto de jugadores veteranos como de quienes exploran nuevas experiencias en el género de acción y roguelike.

La promoción, vigente hasta el 31 de marzo, refuerza la apuesta de la plataforma por ampliar su comunidad y brindar acceso a títulos independientes junto a grandes lanzamientos del mercado