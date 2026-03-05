Tecno

Battlefield REDSEC hará prueba en vivo de Battle Royale este fin de semana: cualquier jugador puede participar

Durante cuatro días, los usuarios podrán experimentar combates individuales con ajustes únicos, compartir libremente sus partidas y aportar sugerencias

Guardar
La comunidad podrá participar y
La comunidad podrá participar y compartir libremente sus partidas en esta prueba abierta. (Battlefield Studios)

Electronic Arts confirmó que, entre el 6 y el 9 de marzo, todos los jugadores tendrán acceso a una prueba en vivo del nuevo modo Battle Royale solitario de Battlefield REDSEC. Esta iniciativa permitirá experimentar, por primera vez, partidas uno contra todos en el universo REDSEC y está abierta a la participación de toda la comunidad.

El evento, que se desarrollará durante cuatro días, representa un paso importante para el equipo de desarrollo de Battlefield REDSEC, que busca recopilar opiniones y datos de los jugadores sobre el ritmo, la tensión y el equilibrio del modo Battle Royale en solitario. Hasta el momento, el juego había estado enfocado en el combate por equipos y coordinado entre escuadrones, pero la comunidad venía solicitando una modalidad individual desde el lanzamiento del título.

Esta prueba se realiza fuera del entorno cerrado de Battlefield Labs y no está sujeta a acuerdos de confidencialidad. Los jugadores podrán transmitir, grabar y compartir sus partidas libremente, lo que permitirá al equipo de desarrollo obtener información más real y variada sobre el funcionamiento del modo en condiciones normales de juego.

El objetivo de la prueba
El objetivo de la prueba es evaluar el ritmo, el balance y la tensión del modo solitario. (Battlefield Studios)

Cambios clave en el modo Battle Royale Solos

Para adaptar la experiencia de Battlefield REDSEC al formato individual, el equipo de desarrollo implementó varias modificaciones. No habrá reanimaciones de escuadrón ni torres de redeploy, lo que elimina la posibilidad de revivir a compañeros y refuerza la dinámica uno contra todos. La mecánica Second Chance permanecerá disponible, permitiendo a los jugadores una oportunidad adicional si son eliminados rápidamente.

Las misiones dentro del juego se ajustaron para poder completarse en solitario, con recompensas y progresión equilibradas para este formato. Los requisitos de experiencia del Class Training Path también fueron modificados, de modo que escalen de manera adecuada en la experiencia individual.

En esta prueba, los vehículos, incluidos tanques, seguirán habilitados. El equipo de desarrollo busca analizar cómo la presencia de estos vehículos afecta el ritmo de la partida y el equilibrio en las etapas finales del juego cuando solo quedan jugadores individuales. El feedback respecto al uso de vehículos, el balance de armas, las misiones y los perks será clave para futuros ajustes.

Battlefield Labs sirvió como entorno
Battlefield Labs sirvió como entorno de pruebas cerrado antes de abrir el modo Battle Royale solitario a toda la comunidad. (Battlefield Studios)

Detalles técnicos y participación de la comunidad

Durante la prueba, algunos elementos de la interfaz y líneas de voz seguirán haciendo referencia a escuadrones, ya que no todas las voces y textos han sido adaptados al modo solitario debido a los tiempos de grabación y localización. Estos detalles serán revisados en futuras actualizaciones según la recepción y los comentarios de los jugadores.

La apertura de la prueba a todos los usuarios sin restricciones de NDA marca un cambio respecto a ensayos anteriores, que solo involucraban a una porción limitada de la base de jugadores en Battlefield Labs. Ahora, la comunidad puede compartir libremente clips, estrategias y sus opiniones, lo que enriquecerá la base de datos del equipo de desarrollo.

Un paso hacia nuevos modos y actualizaciones

Electronic Arts anunció que esta será la primera de varias pruebas experimentales en vivo planificadas para Battlefield REDSEC. El objetivo es introducir ocasionalmente nuevos modos y configuraciones, utilizando la retroalimentación y los datos reales de la comunidad para mejorar la experiencia y decidir el futuro del juego.

Electronic Arts planea más pruebas
Electronic Arts planea más pruebas experimentales en vivo según los datos y opiniones obtenidos. (Europa Press)

El feedback reunido durante este fin de semana será determinante para posibles ajustes en el modo Battle Royale Solos y servirá de base para futuras actualizaciones. El equipo de desarrollo insiste en la importancia de la participación de los jugadores para dar forma a las próximas etapas de REDSEC.

Temas Relacionados

Electronic ArtsBattlefieldVideojuegosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Guía paso a paso para borrar un celular de la lista de números de WhatsApp

Para comenzar, abre la app, busca la conversación con la persona que deseas eliminar y selecciona su nombre ubicado en la parte superior del chat

Guía paso a paso para

Netflix rompe el mercado con BTS The Comeback en vivo: tráiler, fecha y hora

Con la transmisión exclusiva del show desde Corea del Sur, el grupo busca acercar a millones de fanáticos al lanzamiento de su álbum ARIRANG

Netflix rompe el mercado con

Líderes de la IA revelan cómo preparan a sus hijos para el trabajo en pleno auge de la inteligencia artificial

Daniela Amodei resalta el valor de las habilidades interpersonales, mientras que Jaime Teevan anima a involucrarse en actividades que requieren dedicación

Líderes de la IA revelan

WhatsApp en modo espía: cómo se activa de la forma más rápida y fácil

Este modo posibilita que los usuarios revisen mensajes, la última conexión y los estados de otros sin generar confirmaciones de lectura

WhatsApp en modo espía: cómo

Troyano en tu casa: los peligros reales de usar Xuper TV y Magis TV en 2026

Servicios como Amazon Fire TV restringieron por completo el uso de estas aplicaciones

Troyano en tu casa: los
DEPORTES
“¿Quién es mejor? ¿Messi o

“¿Quién es mejor? ¿Messi o Pelé?“: la reacción de la Casa Blanca ante la pregunta de Donald Trump en el homenaje al Inter Miami

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

La Fórmula 1 lanzó el video de la presentación de sus pilotos: el destacado lugar a Franco Colapinto

La sorprendente revelación del representante de Miguel Merentiel sobre su futuro en Boca Juniors: el pedido a Riquelme

Un ex jugador de River Plate descolló en el escenario con el Chaqueño Palavecino: “Fue mágico”

TELESHOW
Marcelo Teto Medina contó cómo

Marcelo Teto Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer: “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”

El “permitido” que el marido de Daniela de Lucía le otorgaría dentro de la casa de Gran Hermano: “Lo importante es ganar”

El conmovedor mensaje de Maru Botana el día en que su hijo Facundo hubiera cumplido 18 años: "Un stop en el corazón"

Coca Calabró recibió el alta médica y se encuentra en su casa: la palabra de su hija Marina a Teleshow

Sofi Morandi relató cómo fue su proceso para salir del closet con su familia: “Eran otros tiempos”

INFOBAE AMÉRICA

Bajo asedio y sin aliados:

Bajo asedio y sin aliados: Irán intensifica sus ataques en Medio Oriente mientras China y Rusia optan por la cautela

Rodrigo Chaves recibió el premio Tikvá de la comunidad judía y anunció que Costa Rica abrirá una oficina comercial en Jerusalén

Los elefantes de Aníbal: un pequeño hueso cambia la perspectiva sobre las guerras púnicas

La OTAN refuerza su blindaje antimisiles tras frenar un ataque iraní contra Turquía

La mayoría de hoteles en El Salvador registra 100% de ocupación para Semana Santa