Battlefield 6 revela el tráiler de su temporada 1: nuevos mapas y modos este 28 de octubre de 2025

Desde octubre hasta diciembre, los jugadores vivirán fases cargadas de desafíos, eventos especiales y expansiones multijugador en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, consolidando la evolución de la franquicia

Así es el lanzamiento de la temporada 1 en Battlefield 6: mapas inéditos y recompensas exclusivas - EA

Los fanáticos de los videojuegos bélicos ya tienen un nuevo motivo para anticipar la llegada de más acción: ha sido publicado publicado el tráiler oficial de la temporada 1 de Battlefield 6, revelando novedades acerca del contenido que se introducirá a partir del 28 de octubre y adelantando las fases que marcarán el final de este año para la franquicia.

Nuevas actualizaciones para Battlefield

La apertura de la temporada 1 estará marcada por “Operaciones Rebeldes”, una actualización que se lanza la próxima semana y que suma nuevos retos a la experiencia multijugador.

En el corazón de esta fase se encuentra Blackwell Fields, un mapa de diseño amplio ideado para propiciar escenarios de guerra total y confrontación caótica característica de la saga. A ello se suma Punto de Impacto, un intenso modo 4c4 que enfatiza el combate táctico en equipos reducidos.

El contenido no termina con la llegada de Operaciones Rebeldes. El 18 de noviembre de 2025, los jugadores podrán acceder a la segunda fase de la temporada bajo el nombre “Resistencia de California”.

Este lanzamiento introduce mejoras con el mapa Eastwood, que traslada el conflicto a los suburbios del sur de California, y suma el modo Sabotaje, donde el objetivo es destruir el mayor número posible de sitios antes de que finalice la ronda. La combinación de nuevos mapas y modos invita a replantear estrategias y mantiene el dinamismo en el multijugador.

Hacia el 9 de diciembre llegará “Ofensiva Invernal”, que completa la primera temporada con contenido temático exclusivo y aporta una atmósfera gélida a los combates urbanos en Empire State. El juego presentará eventos y objetos especiales inspirados en esta estación, incentivando la participación y la colección de recompensas dentro del universo del videojuego de disparos en primera persona.

Para qué consolas estará disponible los nuevos contenidos de Battlefield 6

El contenido de temporada incluirá mapas, modos de juego, nuevas armas y opciones de personalización, todo disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (a través de Steam, EA app y Epic Games Store).

La actualización inicia con “Operaciones Rebeldes” y suma escenarios como Blackwell Fields, modos 4c4 y contenido temático gratuito, apostando por la innovación y la accesibilidad en todas las plataformas líderes - EA

Todas las funciones que impactan directamente la jugabilidad serán gratuitas o desbloqueables por avance, fomentando el acceso equilibrado entre todos los jugadores y promoviendo el juego limpio como uno de los pilares de la comunidad.

Cuáles serán los precios del nuevo Battlefield

Los jugadores tienen disponible Battlefield 6 en dos versiones principales: la Standard Edition y la Phantom Edition. La primera se comercializa a un precio de 69,99 dólares, mientras que la edición Phantom, cuyo valor alcanza los 99,99 dólares, ofrece ventajas exclusivas.

Entre estos extras se cuenta el paquete “Escuadrón Phantom”, con diseños únicos para el soldado, dos paquetes de armas de alto rendimiento, un diseño especial de vehículo y un cuchillo de combate personalizado.

Además, la edición Phantom incluye una ficha Battlefield Pro y un paquete de contenido de la temporada 1, integrado por el pase de batalla, 25 saltos de nivel, artículos estéticos, fichas de experiencia (XP) y otras bonificaciones.

Por qué es tan reconocido en el gaming la franquicia de Battlefield

Battlefield 6 evoluciona: nuevas armas, mapas y modos en la esperada temporada multijugador - Electronic Arts

Para los recién llegados a la franquicia o quienes buscan adentrarse en los detalles, Battlefield es reconocida como una de las series emblemáticas del género de disparos en primera persona (FPS) de acción bélica.

Desarrollada principalmente por EA Digital Illusions CE (DICE) y distribuida por Electronic Arts (EA), la saga sobresale por su modo multijugador masivo, donde el trabajo en equipo, la estrategia y la utilización de una amplia gama de vehículos (tanques, helicópteros, aviones y más) definen la experiencia.

La destrucción del entorno, otro de sus sellos, permite a los participantes modificar el campo de batalla, introduciendo un elemento dinámico que distingue a la franquicia.

Battlefield ha explorado diferentes épocas históricas y conflictos modernos o futuristas a lo largo de sus entregas, atrayendo a una comunidad diversa que valora tanto las batallas multitudinarias como la posibilidad de combates más tácticos o modos para un solo jugador. L

a serie se ha posicionado por ofrecer combates de gran escala en mapas abiertos, donde el uso inteligente de los recursos disponibles puede inclinar la balanza en cualquier momento.

