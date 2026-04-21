"Uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia": la carta de Milei a la Iglesia, a un año de la muerte del papa Francisco

Javier Milei firma un texto en su despacho (Imagen de archivo)

En el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, el presidente de la Nación Javier Milei envió una carta conmemorativa a la Conferencia Episcopal Argentina para destacar la relevancia de la figura del pontífice y su impacto histórico a nivel nacional e internacional.

“Me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial saludo en esta fecha significativa, en la que recordamos la partida a la Vida Eterna de Su Santidad Francisco, sin lugar a dudas, uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar”, comienza el texto que el jefe de Estado dirige a monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina.

“Deseo destacar la incansable lucha del papa Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes. Además, puso en valor su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede con sus gestos pastorales”, destacó Milei en los párrafos siguientes de una carta en la que recuerda momentos personales con el Papa.

“Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023, en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país", evocó el mandatario argentino.

El Presidente también valoró los encuentros mantenidos en Roma durante febrero de 2024. “Pude apreciar su calidez y su claridad”, escribió en su mensaje, haciendo hincapié en el trato recibido y en el significado de esas charlas para Argentina

La carta además transmitió un mensaje de esperanza a la Iglesia argentina y valoró el significado especial de la Misa de aniversario celebrada en la Basílica de Luján.

Reflexión final y mensaje a la Iglesia argentina

Hacia el cierre de la misiva, el jefe de Estado manifestó: “Espero que esta Misa del primer aniversario del fallecimiento de Francisco produzca mucho fruto en todo nuestro Pueblo y que nos permita hacer memoria agradecida de su pontificado”.

Finalmente se incluyó un mensaje directo de cercanía a Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, así como a todos los obispos del país, reiterando la consideración y estima del mandatario.

En el final, Milei depositó su confianza en la protección espiritual de la Virgen de Luján para toda la Argentina, señalando el valor simbólico de la Basílica para el Papa y la comunidad católica nacional.

La carta completa de Milei a la Iglesia

El presidente Javier Milei dirigió una carta a la Conferencia Episcopal Argentina y al Arzobispo de Mendoza, Mons. Marcelo D. Colombo, con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco.

Homenaje en el Santo Sepulcro

El presidente Milei se encuentra de gira en Israel, pero hizo un espacio en su agenda para homenajear al papa Francisco con una visita a la iglesia del Santo Sepulcro que está emplazada en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

El mandatario argentino acudió esta mañana al lugar más sagrado del cristianismo -allí se encuentra la tumba de Jesús-, donde encendió una vela conmemorativa y realizó un minuto de silencio en memoria de Jorge Mario Bergoglio, el primer papa argentino.

Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei y su comitiva, realiza una visita privada al Santo Sepulcro en Jerusalén, Israel, como parte de su gira oficial.

A lo largo de la ceremonia, Milei dejó constancia escrita de su respeto y reconocimiento personal hacia la figura de Francisco, de quien destacó su honestidad intelectual, pese a las diferencias ideológicas que tenían.

El fraile argentino Marcelo Cicchinelli, Guardián Superior del Convento de Santa Catalina en la Basílica de la Natividad de Belén, fue el encargado de recibir a la comitiva presidencial durante su trayecto por el barrio cristiano de Jerusalén. Al Presidente lo acompañaron Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, Pablo Quirno, canciller, Juan Pablo Mahiques, ministro de Justicia, y Axel Wahnish, embajador de la Argentina en Israel.

Durante la jornada, Milei mantuvo un trato cercano con quienes participaron del acto y con la seguridad israelí, que le solicitó una fotografía antes de despedirse. Posteriormente, Milei saludó a un niño que portaba la bandera argentina al abandonar el templo. Lo que de alguna manera dio continuidad a una jornada de gestos personales y diplomáticos.