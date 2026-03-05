América Latina enfrenta un boom de fraudes digitales: cómo la inteligencia artificial ayuda a combatirlos

El fraude digital crece en Latinoamérica: inteligencia artificial y educación, claves contra el delito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región latinoamericana atraviesa un incremento constante de los fraudes digitales, impulsados por el crecimiento del comercio electrónico y la sofisticación de las técnicas empleadas por los ciberdelincuentes.

El impacto de los delitos cibernéticos sobre empresas y consumidores se traduce en pérdidas económicas, vulneración de datos y una transformación permanente en las estrategias de prevención.

En una conversación entre el equipo periodístico de Infobae e Ignacio Stagnaro, Chief Commercial Officer de Koin, empresa especializada en tecnología financiera y servicios antifraude, el ejecutivo destacó la urgencia de abordar este fenómeno desde una perspectiva integral.

Las cifras relacionadas con delitos cibernéticos en Latinoamérica registran un crecimiento sostenido, con Colombia, Brasil y México posicionados entre los países más afectados.

Ignacio Stagnaro advirtió sobre el auge de fraudes digitales en la región y la brecha en protección - crédito Koin

De acuerdo con Stagnaro, esta tendencia responde tanto al avance del comercio electrónico como a la creatividad regional para desarrollar esquemas de fraude.

“El fraude afecta principalmente al sector de e-commerce, por dos razones: por un lado, el comercio electrónico crece constantemente y, por otro, la creatividad en la región se aplica tanto para innovar como para desarrollar nuevas formas de fraude”, aseguró el directivo.

Cuáles son los principales fraudes digitales en la región

El robo de tarjetas y la suplantación de identidad continúan como los métodos más comunes, facilitando compras no autorizadas en plataformas digitales y generando cargos inesperados para los usuarios. Stagnaro puntualizó que los consumidores suelen descubrir el fraude solo cuando detectan movimientos desconocidos en sus cuentas.

La sofisticación de los ataques se extiende a técnicas de ingeniería social, como el phishing, que explotan la confianza de los usuarios para obtener acceso a datos sensibles.

Comercio electrónico y fraude digital en Latinoamérica: el reto de equilibrar seguridad y experiencia de usuario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un usuario informado y educado es fundamental, pero también es necesario que los comercios cuenten con herramientas adecuadas y que exista legislación que proteja a los consumidores y limite las malas prácticas”, remarcó Stagnaro, resaltando la importancia del autocuidado en una coyuntura de ciberdelincuencia en aumento.

El directivo subrayó la importancia de la educación digital como primera línea de defensa, ya que la prevención no puede recaer únicamente sobre los marcos legales o las soluciones tecnológicas. “Todo comienza con la educación del usuario: si no sabe cómo protegerse o cuáles son los riesgos, va a ser difícil que el comercio y la legislación puedan resguardar todo el ecosistema por sí solos”.

Estrategias de protección ante fraudes en comercios y usuarios

El auge de los fraudes afecta tanto a consumidores individuales como a comercios. Para los usuarios, Stagnaro recomienda verificar siempre la seguridad de los sitios web, optar por canales oficiales y desconfiar de ofertas que parezcan poco realistas.

Entre las recomendaciones para reducir el riesgo de fraude, el ejecutivo destacó la importancia de que los usuarios verifiquen que los sitios donde realizan sus compras sean seguros, presten atención a la presencia del candado en la barra del navegador, opten por plataformas oficiales y mantengan especial cautela ante ofertas llamativas que suelen aparecer en redes sociales.

Inteligencia artificial contra fraudes: así se enfrentan los delitos digitales en el comercio latinoamericano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los comercios, el desafío radica en equilibrar la protección contra el fraude con una experiencia de compra ágil y satisfactoria.

Las tendencias en el comercio digital y el papel de la inteligencia artificial

El uso de tarjetas robadas permanece en ascenso, impulsado por la proliferación de sitios web inseguros y la falta de hábitos de compra responsables. De acuerdo con los expertos en ciberseguridad, muchos consumidores aún ingresan los datos de sus tarjetas en sitios inseguros, lo que facilita este tipo de fraude.

Para contrarrestar estos riesgos, la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial permite analizar millones de transacciones en tiempo real y aplicar controles de seguridad solo donde se detecta riesgo real.

“Hoy podemos revisar millones de transacciones por minuto y aplicar medidas de verificación solo donde detectamos riesgo, lo que mejora la seguridad y la experiencia del usuario”, precisó el directivo en dialogo con Infobae.

El avance del comercio electrónico en Latinoamérica ha traído consigo un escenario donde la ciberseguridad se convierte en un desafío prioritario tanto para usuarios como para empresas. La sofisticación de los fraudes digitales y el aumento sostenido de casos exigen una respuesta integral, que combine la adopción de tecnología avanzada, la actualización de las regulaciones y la promoción activa de la educación digital.