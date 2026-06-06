Elecciones municipales en Paraguay: unas internas que exigen una representación idónea

Vista del horizonte en Asunción, Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)

Nos encontramos en la recta final de una intensa campaña electoral que busca recuperar el brillo y la identidad de la capital de la República del Paraguay. Cuando hablamos de “rescatar” Asunción, hablamos del desafío de devolverle la dignidad, el orden y la esperanza a una ciudad histórica.

Dentro del Partido Colorado, dos figuras disputan la representación de la Lista 1 para las próximas elecciones municipales. Por un lado, se encuentra Camilo Pérez, candidato del oficialismo y representante del movimiento Honor Colorado. Empresario con trayectoria nacional e internacional, Pérez ha logrado posicionarse como una figura respetada por gran parte de la ciudadanía gracias a su gestión al frente del Comité Olímpico Paraguayo.

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Su liderazgo en esa institución demostró que, con visión y buena administración, es posible transformar espacios y generar resultados concretos. Bajo su conducción, se fortaleció el espíritu competitivo, el orgullo nacional y la capacidad organizativa del país. Junto al presidente Santiago Peña, Paraguay logró consolidarse como una de las mejores sedes del Rally Mundial, generando entusiasmo colectivo y proyectando una imagen positiva del país ante el mundo.

Su propuesta para Asunción gira en torno a tres ejes principales: baches, basura y seguridad. Temas que reflejan las necesidades más urgentes de una capital que hoy enfrenta múltiples desafíos en sus 68 barrios.

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Por otro lado, se encuentra el senador Arnaldo Samaniego, ex intendente de Asunción durante el periodo, quien vuelve a presentarse como candidato desde la disidencia colorada. Samaniego sostiene que su candidatura nace con el objetivo de enfrentar al oficialismo y devolverle a la capital su identidad perdida.

Su gestión municipal tuvo luces y sombras, como ocurre en toda administración pública. Hoy propone líneas similares a las de su adversario político.

Las encuestas reflejan una tendencia clara. Diversos sondeos posicionan a Camilo Pérez con una ventaja superior a los diez puntos, marcando una evidente preferencia ciudadana hacia una renovación dentro del partido.

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El electorado asunceno busca certezas. Busca una figura creíble, cercana, comprometida y capaz de liderar una ciudad golpeada por años de abandono. En ese sentido, Camilo Pérez ha construido una imagen de cercanía recorriendo todos los barrios de la capital junto a su pareja, Constanza y su familia, escuchando de primera mano la realidad de los vecinos.

Su experiencia administrativa y su capacidad de gestión le otorgan credibilidad en un momento donde Asunción necesita liderazgo firme y resultados concretos. Esta contienda no solo definirá quién ganará unas internas partidarias; definirá qué modelo de ciudad queremos construir.

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Personalmente, creo que Asunción sí puede. Pero puede hacerlo con la participación activa de la ciudadanía. Hoy ya no alcanza con hacer obras para la gente; es necesario construir junto a la gente. La participación ciudadana será fundamental para garantizar soluciones sostenibles a corto, mediano y largo plazo.

Asunción no necesita solamente experiencia política. Necesita voluntad, credibilidad y capacidad de unir a los distintos sectores de la sociedad. En ese aspecto, Camilo Pérez representa una diferencia importante.

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Paraguay ha logrado posicionarse ante el mundo como una marca país en crecimiento, y su capital debe estar a la altura de esa proyección. Las decisiones que se toman en Asunción impactan directamente en los 17 departamentos del país. Aquí llegan inversionistas, organismos internacionales y oportunidades de desarrollo que requieren una administración moderna, preparada y con visión estratégica.

La capital necesita un intendente nuevo con capacidad de diálogo, gestión y representación. Un líder capaz de generar confianza tanto en la ciudadanía como en quienes apuestan por invertir y desarrollar el país.

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Estas internas marcarán el rumbo de nuestra querida Asunción. Quien represente a la ANR en la Lista 1 tendrá no solo la responsabilidad de defender al partido, sino también la oportunidad histórica de impulsar el verdadero cambio que los asuncenos esperan hace años: una capital moderna, ordenada y con futuro.