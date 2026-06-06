Opinión

Elecciones municipales en Paraguay: unas internas que exigen una representación idónea

Dentro del Partido Colorado, dos figuras disputan la representación de la Lista 1 para las próximas elecciones municipales

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Vista del horizonte en Asunción, Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)
Vista del horizonte en Asunción, Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo/Archivo)

Nos encontramos en la recta final de una intensa campaña electoral que busca recuperar el brillo y la identidad de la capital de la República del Paraguay. Cuando hablamos de “rescatar” Asunción, hablamos del desafío de devolverle la dignidad, el orden y la esperanza a una ciudad histórica.

Dentro del Partido Colorado, dos figuras disputan la representación de la Lista 1 para las próximas elecciones municipales. Por un lado, se encuentra Camilo Pérez, candidato del oficialismo y representante del movimiento Honor Colorado. Empresario con trayectoria nacional e internacional, Pérez ha logrado posicionarse como una figura respetada por gran parte de la ciudadanía gracias a su gestión al frente del Comité Olímpico Paraguayo.

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Su liderazgo en esa institución demostró que, con visión y buena administración, es posible transformar espacios y generar resultados concretos. Bajo su conducción, se fortaleció el espíritu competitivo, el orgullo nacional y la capacidad organizativa del país. Junto al presidente Santiago Peña, Paraguay logró consolidarse como una de las mejores sedes del Rally Mundial, generando entusiasmo colectivo y proyectando una imagen positiva del país ante el mundo.

Su propuesta para Asunción gira en torno a tres ejes principales: baches, basura y seguridad. Temas que reflejan las necesidades más urgentes de una capital que hoy enfrenta múltiples desafíos en sus 68 barrios.

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Por otro lado, se encuentra el senador Arnaldo Samaniego, ex intendente de Asunción durante el periodo, quien vuelve a presentarse como candidato desde la disidencia colorada. Samaniego sostiene que su candidatura nace con el objetivo de enfrentar al oficialismo y devolverle a la capital su identidad perdida.

Su gestión municipal tuvo luces y sombras, como ocurre en toda administración pública. Hoy propone líneas similares a las de su adversario político.

Las encuestas reflejan una tendencia clara. Diversos sondeos posicionan a Camilo Pérez con una ventaja superior a los diez puntos, marcando una evidente preferencia ciudadana hacia una renovación dentro del partido.

El electorado asunceno busca certezas. Busca una figura creíble, cercana, comprometida y capaz de liderar una ciudad golpeada por años de abandono. En ese sentido, Camilo Pérez ha construido una imagen de cercanía recorriendo todos los barrios de la capital junto a su pareja, Constanza y su familia, escuchando de primera mano la realidad de los vecinos.

Su experiencia administrativa y su capacidad de gestión le otorgan credibilidad en un momento donde Asunción necesita liderazgo firme y resultados concretos. Esta contienda no solo definirá quién ganará unas internas partidarias; definirá qué modelo de ciudad queremos construir.

Personalmente, creo que Asunción sí puede. Pero puede hacerlo con la participación activa de la ciudadanía. Hoy ya no alcanza con hacer obras para la gente; es necesario construir junto a la gente. La participación ciudadana será fundamental para garantizar soluciones sostenibles a corto, mediano y largo plazo.

Asunción no necesita solamente experiencia política. Necesita voluntad, credibilidad y capacidad de unir a los distintos sectores de la sociedad. En ese aspecto, Camilo Pérez representa una diferencia importante.

Paraguay ha logrado posicionarse ante el mundo como una marca país en crecimiento, y su capital debe estar a la altura de esa proyección. Las decisiones que se toman en Asunción impactan directamente en los 17 departamentos del país. Aquí llegan inversionistas, organismos internacionales y oportunidades de desarrollo que requieren una administración moderna, preparada y con visión estratégica.

La capital necesita un intendente nuevo con capacidad de diálogo, gestión y representación. Un líder capaz de generar confianza tanto en la ciudadanía como en quienes apuestan por invertir y desarrollar el país.

Estas internas marcarán el rumbo de nuestra querida Asunción. Quien represente a la ANR en la Lista 1 tendrá no solo la responsabilidad de defender al partido, sino también la oportunidad histórica de impulsar el verdadero cambio que los asuncenos esperan hace años: una capital moderna, ordenada y con futuro.

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