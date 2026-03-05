Actualiza tu Google Pixel y prueba ya las novedades de Android 16

El Pixel Drop de marzo trae un catálogo amplio de funciones nuevas y optimizadas para smartphones y tablets. (Composición Infobae: Google)

El sistema operativo Android 16, disponible para todos los modelos Pixel desde la generación 6, introduce una serie de funciones impulsadas por inteligencia artificial y mejoras en personalización, productividad y protección. Estas novedades llegan primero a los dispositivos de Google, pero próximamente se expandirán al resto de fabricantes que adopten la nueva versión.

Novedades principales de Android 16 en Google Pixel

El Pixel Drop de marzo trae un catálogo amplio de funciones nuevas y optimizadas para smartphones y tablets Pixel. Entre las más destacadas se encuentran:

Circle to Search y Try It On: Ahora es posible reconocer varios objetos en una sola imagen y, en el caso de la moda, identificar y probar prendas virtualmente si la tienda lo permite.

Probador virtual: Disponible en los Pixel 10 (y de momento solo en algunos países), permite ver cómo quedaría una prenda antes de comprarla.

Una imagen promocional del nuevo smartphone Google Pixel 10a en color azul. (Google)

Gemini como agente inteligente: La IA Gemini evoluciona y ya puede realizar tareas automáticamente, desde pedidos hasta crear publicaciones para redes sociales en segundo plano.

Magic Cue: Google Messages recomienda respuestas y contenido útil sin salir del chat.

Now Playing como app independiente: La función de reconocimiento musical se convierte en aplicación, ampliando su alcance a más dispositivos.

Widget Resumen: La pantalla de bloqueo ahora muestra información en tiempo real sobre deportes y mercados bursátiles, además del tiempo.

Personalización de iconos con IA: Los usuarios pueden crear hasta cinco estilos distintos de iconos para personalizar el teléfono.

Temas de Bob Esponja: Pronto llegarán fondos, iconos, GIF y sonidos inspirados en el popular personaje animado.

Google Phone Fraud Protection: Más países, entre ellos España, ya disfrutan de alertas informativas sobre llamadas sospechosas.

Modo escritorio en Pixel: Desde el Pixel 8, se puede conectar el móvil a un monitor y trabajar con varias ventanas como en un PC.

Android 16, disponible para todos los modelos Pixel desde la generación 6, introduce una serie de funciones impulsadas por IA. (Composición Infobae: Europa Press / androidauthority.com)

Filtros de confort visual: Configuración que atenúa el brillo y reduce la saturación de colores para evitar la fatiga visual (por ahora exclusivo de Pixel 10 ).

Soporte para cámaras externas: Los Pixel pueden conectar cámaras DSLR y webcams vía USB para grabar o transmitir en directo.

Mejoras para Pixel Watch: gestos, pagos y seguridad

La actualización también trae importantes novedades para los relojes inteligentes de Google:

Gestos avanzados: El control por doble pellizco y rotación de muñeca llega a los Watch 4 y Watch 3, facilitando la gestión de llamadas, música y cámara sin tocar la pantalla.

Express Pay: Ahora es posible pagar acercando el reloj al terminal de pago sin abrir la app de Wallet (desde el Pixel Watch 2).

Alertas para evitar olvidar el teléfono: El reloj avisa si el usuario se aleja de su móvil y puede bloquear la pantalla automáticamente.

Find Hub: Nueva app para Wear OS que permite localizar objetos y dispositivos desde la muñeca.

Alertas de terremotos: El reloj notifica en tiempo real sobre sismos cercanos.

SOS Satelital: La función de emergencia por satélite se expande a nuevas regiones, incluyendo Europa, Canadá, Alaska y Hawái, en el Pixel Watch 4.

Una persona presenta Google Pixel Watch 4 durante el evento 'Made by Google'. REUTERS/Brendan McDermid

Estas innovaciones refuerzan el liderazgo de Google en inteligencia artificial, personalización y seguridad para el ecosistema Android y Wear OS. Con la actualización de Android 16, los usuarios de Pixel pueden disfrutar de un entorno más versátil, protegido y adaptado a sus necesidades cotidianas.

Las dos funciones clave de Android 15 en Pixel

Android 15 debutó oficialmente en los Google Pixel en octubre de 2024, marcando una actualización centrada en seguridad, privacidad y optimización del rendimiento, más que en cambios visuales llamativos.

Una de sus funciones más celebradas fue el Espacio Privado. Esta característica permite a los usuarios crear una sección protegida en el teléfono donde pueden ocultar aplicaciones sensibles, como las de bancos, citas o galerías privadas.

GOOGLE

Para acceder a este espacio es necesario utilizar una huella digital o un PIN distinto, y mientras está bloqueado, las notificaciones de estas apps desaparecen completamente, brindando máxima discreción.

Otra innovación relevante fue el Bloqueo por detección de robo. Aprovechando la inteligencia artificial de los Pixel, el sistema detecta movimientos bruscos, como un tirón repentino típico de un robo. En esos casos, el teléfono bloquea la pantalla de forma automática para impedir que el ladrón acceda a los datos, incluso si el dispositivo estaba desbloqueado en el momento del incidente.