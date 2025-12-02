Tecno

Google anuncia nuevas funciones para Android 16: resumenes de notificaciones con IA, opciones de personalización y más

La más reciente actualización de Android llega primero a los dispositivos Pixel e introduce una estrategia de lanzamientos más frecuentes para el sistema operativo móvil de Google

Guardar
(Google)
(Google)

Google anunció el despliegue de nuevas funciones para Android 16. Estas novedades estarán disponibles inicialmente en dispositivos Pixel a partir del 2 de diciembre, lo que marca el inicio de una estrategia de actualizaciones más frecuentes para el sistema operativo.

Resúmenes de notificaciones y personalización avanzada

Entre las principales innovaciones de Android 16 se encuentran los resúmenes de notificaciones con inteligencia artificial, que condensan mensajes extensos y conversaciones grupales en resúmenes breves y fáciles de consultar.

En tanto, el nuevo organizador de notificaciones agrupa y silencia automáticamente aquellas de menor prioridad, como promociones, noticias y alertas de redes sociales, facilitando la gestión del flujo de información en el dispositivo, según informó Google.

La actualización también amplía las posibilidades de personalización. Los usuarios podrán elegir formas personalizadas para los iconos, aplicar temas y activar la opción de oscurecer automáticamente aplicaciones claras, incluso en aquellas que no cuentan con un modo oscuro nativo.

(Google)
(Google)

Estas herramientas buscan ofrecer mayor control sobre la apariencia y la experiencia de uso en los dispositivos Android.

Control parental y nuevas funciones generales

Android 16 incorpora una nueva sección de control parental en los ajustes del sistema. Esta función permite a los padres establecer límites de tiempo de pantalla, programar periodos de inactividad, gestionar el uso de aplicaciones y aplicar otras restricciones para supervisar el acceso de los menores a los dispositivos.

Junto a las características exclusivas de Android 16, Google presentó nuevas funciones generales para el ecosistema Android. Entre ellas destaca “Call Reason”, una función en fase beta que permite marcar llamadas a contactos guardados como “urgentes”. El destinatario verá esta indicación en la pantalla de llamada entrante y, si no responde, la nota de urgencia permanecerá en el historial de llamadas.

Otra novedad es “Expressive Captions”, que muestra subtítulos expresivos con etiquetas como [triste] o [alegre] para reflejar la emoción del discurso, tanto en mensajes de video como en publicaciones de redes sociales. Google explicó que esta función ayuda a comprender el contexto completo de lo que se dice, incluso cuando el sonido está desactivado.

(Google)
(Google)

La gestión de chats grupales también se ha optimizado. Si un número desconocido invita a un usuario a un grupo, el sistema mostrará una alerta con información clave sobre el grupo, permitiendo responder, abandonar el chat o bloquear y reportar el número de manera ágil.

En el navegador Chrome, las pestañas fijas ahora funcionan igual que en la versión de escritorio, manteniéndose al frente para facilitar el acceso a páginas importantes.

La función “Circle to Search” se ha actualizado para permitir analizar mensajes sospechosos. Al activar esta herramienta, un resumen generado por inteligencia artificial indicará si el mensaje podría tratarse de una estafa.

Mejoras en accesibilidad y compatibilidad

Google reforzó las opciones de accesibilidad en Android. El dictado por voz con TalkBack será más sencillo, ya que los usuarios podrán iniciar el dictado en Gboard con un doble toque de dos dedos. Además, el dictado inteligente con Gemini permitirá escribir y editar texto mediante comandos naturales, como “reemplaza lunes por martes” o “hazlo más corto”.

(Reuters)
(Reuters)

La función “Guided Frame” en la aplicación de cámara de los Pixel también se ha mejorado. Ahora, en lugar de limitarse a indicar la presencia de un rostro en el encuadre, ofrece descripciones más detalladas, como “una niña con camiseta amarilla está sentada en el sofá y mira al perro”.

El acceso por voz se ha simplificado: ya no es necesario tocar el teléfono para activarlo. Basta con decir “Hey Google, inicia Voice Access” para comenzar a controlar el dispositivo mediante comandos de voz.

Otra de las novedades es la compatibilidad con audífonos a través de la función Fast Pair, que permite emparejar dispositivos auditivos de forma rápida y sencilla. El lanzamiento inicial incluye audífonos de la empresa danesa Demant, propietaria de marcas como Oticon, Sonic y Bernafon.

Temas Relacionados

GoogleAndroidAndroid 16Google PixelInteligencia artificialSmartphoneLo último en tecnología

Últimas Noticias

Apple reemplaza a su jefe de IA por un ejecutivo de Microsoft

El nuevo liderazgo enfrenta el reto de transformar la investigación en productos competitivos y atractivos para los usuarios

Apple reemplaza a su jefe

La nueva frontera en inteligencia artificial: los entornos de aprendizaje por refuerzo preparan a los modelos para una compleja realidad

El desarrollo de ambientes interactivos transformó la manera en que los sistemas de IA enfrentan desafíos imprevisibles. La revista IEEE Spectrum señaló que así adquieren habilidades útiles en escenarios digitales avanzados

La nueva frontera en inteligencia

YouTube revela lo más buscado de 2025 en Colombia: Beelé, Blessd, Federico Millan y más

La plataforma de Google destacó cómo la preferencia por el talento nacional y las colaboraciones musicales permitieron a los músicos colombianos conquistar millones de visualizaciones y proyectarse internacionalmente durante el año

YouTube revela lo más buscado

Guerreras K-Pop, Roblox y Nintendo Switch 2 dominaron los contenidos más vistos en YouTube durante 2025

Parte de los contenidos relacionados con Roblox se enfocaron en la preocupación por la seguridad infantil en la plataforma

Guerreras K-Pop, Roblox y Nintendo

El cable HDMI que debes de usar para mejorar la calidad de imagen y sonido en tu televisor

La calidad de imagen y sonido de un televisor depende en gran medida del cable HDMI que se utilice, un componente clave que muchos pasan por alto

El cable HDMI que debes
DEPORTES
El preocupante video que publicó

El preocupante video que publicó un famoso boxeador tras una derrota: “Retírate, disfruta de tu familia”

“Te cazaré de nuevo”: la frase de Thomas Müller sobre su “profecía” contra Messi que se volvió viral a horas de la final de la MLS

Una ex joya de McLaren busca su lugar en la Fórmula 1 y negocia con Alpine

La reacción de Santiago Sosa al pasar junto a Marcos Rojo luego de su expulsión en Racing-Tigre que abrió el debate

Impacto en el mundo del tenis: Serena Williams volvería al circuito a los 44 años

TELESHOW
Fernanda Metilli expuso un agresivo

Fernanda Metilli expuso un agresivo mensaje que recibió y su divertida respuesta: “¿Me podrías dar un listado?"

El importante paso que dio La Joaqui en su relación con Luck Ra: la tierna foto

La China Suárez y Mauro Icardi reciclaron la decoración navideña de Wanda Nara

La Tora Villar emocionó con su testimonio sobre fe y bautismo: “Dios me salvó la vida”

Justina Bustos compartió cómo creció su pancita de embarazada previo al nacimiento de su hija: el video

INFOBAE AMÉRICA

Hit, pero ajeno: la verdad

Hit, pero ajeno: la verdad oculta tras el regreso triunfal de George Harrison a la cima de la música internacional

Beyoncé, Justin Timberlake y Britney Spears en el centro de una batalla legal por mil millones de dólares

Giro en Honduras: Nasralla toma la delantera sobre Asfura en el conteo electoral

¿Cómo acceder a becas completas para estudios universitarios y técnicos en las mejores instituciones del país?

Plásticos programados para degradarse: cómo este avance podría cambiar la lucha contra la contaminación