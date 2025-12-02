Google anuncia nuevas funciones para Android 16: resumenes de notificaciones con IA, opciones de personalización y más

(Google)

Google anunció el despliegue de nuevas funciones para Android 16. Estas novedades estarán disponibles inicialmente en dispositivos Pixel a partir del 2 de diciembre, lo que marca el inicio de una estrategia de actualizaciones más frecuentes para el sistema operativo.

Resúmenes de notificaciones y personalización avanzada

Entre las principales innovaciones de Android 16 se encuentran los resúmenes de notificaciones con inteligencia artificial, que condensan mensajes extensos y conversaciones grupales en resúmenes breves y fáciles de consultar.

En tanto, el nuevo organizador de notificaciones agrupa y silencia automáticamente aquellas de menor prioridad, como promociones, noticias y alertas de redes sociales, facilitando la gestión del flujo de información en el dispositivo, según informó Google.

La actualización también amplía las posibilidades de personalización. Los usuarios podrán elegir formas personalizadas para los iconos, aplicar temas y activar la opción de oscurecer automáticamente aplicaciones claras, incluso en aquellas que no cuentan con un modo oscuro nativo.

(Google)

Estas herramientas buscan ofrecer mayor control sobre la apariencia y la experiencia de uso en los dispositivos Android.

Control parental y nuevas funciones generales

Android 16 incorpora una nueva sección de control parental en los ajustes del sistema. Esta función permite a los padres establecer límites de tiempo de pantalla, programar periodos de inactividad, gestionar el uso de aplicaciones y aplicar otras restricciones para supervisar el acceso de los menores a los dispositivos.

Junto a las características exclusivas de Android 16, Google presentó nuevas funciones generales para el ecosistema Android. Entre ellas destaca “Call Reason”, una función en fase beta que permite marcar llamadas a contactos guardados como “urgentes”. El destinatario verá esta indicación en la pantalla de llamada entrante y, si no responde, la nota de urgencia permanecerá en el historial de llamadas.

Otra novedad es “Expressive Captions”, que muestra subtítulos expresivos con etiquetas como [triste] o [alegre] para reflejar la emoción del discurso, tanto en mensajes de video como en publicaciones de redes sociales. Google explicó que esta función ayuda a comprender el contexto completo de lo que se dice, incluso cuando el sonido está desactivado.

(Google)

La gestión de chats grupales también se ha optimizado. Si un número desconocido invita a un usuario a un grupo, el sistema mostrará una alerta con información clave sobre el grupo, permitiendo responder, abandonar el chat o bloquear y reportar el número de manera ágil.

En el navegador Chrome, las pestañas fijas ahora funcionan igual que en la versión de escritorio, manteniéndose al frente para facilitar el acceso a páginas importantes.

La función “Circle to Search” se ha actualizado para permitir analizar mensajes sospechosos. Al activar esta herramienta, un resumen generado por inteligencia artificial indicará si el mensaje podría tratarse de una estafa.

Mejoras en accesibilidad y compatibilidad

Google reforzó las opciones de accesibilidad en Android. El dictado por voz con TalkBack será más sencillo, ya que los usuarios podrán iniciar el dictado en Gboard con un doble toque de dos dedos. Además, el dictado inteligente con Gemini permitirá escribir y editar texto mediante comandos naturales, como “reemplaza lunes por martes” o “hazlo más corto”.

(Reuters)

La función “Guided Frame” en la aplicación de cámara de los Pixel también se ha mejorado. Ahora, en lugar de limitarse a indicar la presencia de un rostro en el encuadre, ofrece descripciones más detalladas, como “una niña con camiseta amarilla está sentada en el sofá y mira al perro”.

El acceso por voz se ha simplificado: ya no es necesario tocar el teléfono para activarlo. Basta con decir “Hey Google, inicia Voice Access” para comenzar a controlar el dispositivo mediante comandos de voz.

Otra de las novedades es la compatibilidad con audífonos a través de la función Fast Pair, que permite emparejar dispositivos auditivos de forma rápida y sencilla. El lanzamiento inicial incluye audífonos de la empresa danesa Demant, propietaria de marcas como Oticon, Sonic y Bernafon.