Lo que nadie te dice al descargar Magis TV o XUPER TV: malware y robo de datos

Los peligros de estas alternativas comprometen el funcionamiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de aplicaciones piratas como Magis TV y XUPER TV ha captado la atención de usuarios en Argentina, Colombia y México por su promesa de acceso gratuito a películas y series. Lo que muchas personas desconocen es que detrás de esta gratuidad se esconden riesgos para la seguridad digital y la privacidad personal.

Estas plataformas, que solo pueden descargarse en formato APK fuera de tiendas oficiales, atraen a quienes buscan evitar pagos, pero la decisión de instalarlas puede tener consecuencias graves.

Expertos en ciberseguridad advierten que la descarga de programas ilegales incrementa las posibilidades de robo de información confidencial y expone a los usuarios a sanciones legales por violaciones a los derechos de autor.

Según reportó ESET, el uso de estas aplicaciones piratas puede traducirse en la exposición a malware, el secuestro de datos personales y la manipulación remota de los dispositivos.

Por qué la gratuidad de Magis TV y XUPER TV es una trampa

Las aplicaciones piratas solicitan permisos invasivos que permiten acceder a información confidencial y modificar funciones críticas de los dispositivos. (Fotocomposición Infobae)

El atractivo principal de Magis TV y XUPER TV radica en la promesa de acceso sin costo a contenido audiovisual, pero esta gratuidad implica aceptar permisos invasivos que comprometen la privacidad del usuario.

Un informe de ESET indica que estas aplicaciones requieren autorizaciones para acceder a funciones críticas del sistema, como la recuperación de información sobre tareas en ejecución, a través del permiso android.permission.GET_TASKS.

Este acceso permite a la aplicación recopilar datos sobre otras apps instaladas y el uso que se les da, abriendo una puerta directa a la extracción de información confidencial.

Además, las aplicaciones solicitan permisos para montar y desmontar sistemas de archivos en almacenamiento extraíble. Esta función, menos común en plataformas verificadas, permite desactivar funciones esenciales del teléfono o incluso instalar sistemas de archivos maliciosos.

Cuáles datos personales pueden quedar expuestos al utilizar estas alternativas

Entre los riesgos, expertos destacan la posibilidad de que extraños accedan a grabaciones de audio, documentos sensibles y notificaciones con intentos de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de aplicaciones piratas como XUPER TV implica riesgos concretos sobre la privacidad. Entre las autorizaciones más inquietantes se encuentra la posibilidad de acceder a archivos de audio del dispositivo.

De acuerdo con ESET, “un atacante podría captar grabaciones de voz, música y otros documentos externos, incluyendo información personal o laboral de gran sensibilidad”.

Otro permiso relevante es el de publicar notificaciones, gracias a android.permission.POST NOTIFICATIONS. Esta función permite que una aplicación maliciosa envíe spam o despliegue intentos de phishing directamente en el teléfono, facilitando campañas fraudulentas que buscan captar datos bancarios o credenciales de acceso.

Qué pasa si se descargan estas aplicaciones desde sitios no oficiales

La ausencia de controles de seguridad en portales no verificados facilita la instalación de malware y expone a los usuarios a la manipulación remota de sus dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La descarga de archivos APK desde portales no verificados elimina los filtros de seguridad que ofrecen tiendas como Google Play Store o App Store. Según expertos, los controles de calidad y protección que imponen los sistemas operativos se ven anulados cuando se opta por estas vías alternativas.

Esto facilita la propagación de software malicioso que puede infectar el dispositivo, robar datos personales y permitir la manipulación remota sin el conocimiento del usuario.

Asimismo, una vez instalada una aplicación pirata, el usuario pierde la protección que ofrecen las plataformas oficiales, quedando expuesto a la instalación de paquetes adicionales que pueden contener malware o spyware.

Por qué el uso de Magis TV y XUPER TV representa un riesgo legal

El uso de plataformas ilegales puede derivar en procesos judiciales por violaciones a la propiedad intelectual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro no se limita a la integridad técnica del dispositivo. El uso de aplicaciones piratas como Magis TV o XUPER TV implica consecuencias legales. INTERPOL, la organización internacional de policía criminal, ha alertado que la retransmisión de contenido sin derechos constituye una violación a la propiedad intelectual.

En países como Argentina, las autoridades han fortalecido los mecanismos para identificar y sancionar el uso de servicios ilegales, que infringen los derechos de autor.

La instalación de estos programas piratas permite iniciar medidas legales contra quienes los utilizan, lo que representa un riesgo adicional para los usuarios que buscan evitar costos de suscripción.