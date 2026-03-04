El fracaso de Highguard quedó patente en los primeros días tras su estreno. (Wildlight Entertainment)

Highguard anuncia su final: el juego dejará de funcionar en marzo de 2026. El shooter gratuito de Wildlight Entertainment, que debutó con fuerza a finales de enero en PS5, Xbox Series y PC, no logró sostener su base de jugadores y confirma el cierre definitivo de sus servidores apenas 45 días después del lanzamiento.

Cierre de servidores y comunicado oficial de Wildlight Entertainment

Wildlight Entertainment confirmó la noticia a través de un comunicado, explicando que Highguard cerrará sus servidores el próximo 12 de marzo. La decisión, según el estudio, responde a la incapacidad de mantener una comunidad activa que garantice la viabilidad a largo plazo:

“Hoy les compartimos una noticia difícil. Hemos decidido cerrar Highguard permanentemente el 12 de marzo”, informaron.

Highguard (o Highgard) es un shooter multijugador PvP de extracción gratuito (free-to-play) lanzado a principios de 2026 para consolas y PC.

El equipo agradece a los jugadores que participaron desde el lanzamiento y señala que los servidores seguirán activos hasta la fecha final, invitando a la comunidad a “disfrutar de esas últimas partidas geniales mientras aún podamos”.

Además, Wildlight anuncia una última actualización antes del cierre, que incluirá un nuevo Guardián, arma adicional, progreso de cuenta y árboles de habilidades para quienes quieran aprovechar los últimos días del título.

El descenso de Highguard: caída de jugadores y balance

El fracaso de Highguard quedó patente en los primeros días tras su estreno. Aunque el juego arrancó con buenas cifras y logró captar la atención en la gala de The Game Awards 2025, en solo 48 horas perdió el 90% de sus jugadores.

La meta del juego es simple pero caótica: destruir la base del equipo enemigo antes de que ellos hagan pedazos la tuya.

Es pertinente señalar que este desplome hizo inviable su continuidad y llevó al equipo a certificar el cierre en apenas mes y medio de vida.

Pese a superar los 2 millones de jugadores registrados durante este tiempo, la falta de una base sólida y recurrente de usuarios impidió consolidar un modelo sostenible. El estudio reconoce la pasión y el trabajo del equipo, así como el apoyo de la comunidad y los creadores de contenido, pero admite que no consiguieron el respaldo necesario para mantener el proyecto.

La propuesta de Highguard: juego, mecánicas y recepción

Highguard se presentó como un ‘raid shooter’ PvP gratuito en primera persona, desarrollado por Wildlight Entertainment, un estudio fundado por exintegrantes de Respawn.

Highguard es un hero shooter gratuito que destaca por su enfoque en la estrategia de equipo, no en las bajas.

El título apostaba por partidas por rondas donde dos equipos de tres guardianes competían en modos que combinaban escolta de objetivos, asalto a bases y defensa con elementos ligeros de construcción.

Aunque la fórmula reunía ingredientes exitosos de otros grandes títulos, la combinación no logró enganchar de forma consistente a la comunidad. El cierre definitivo no solo marca el final de un juego, sino también la dificultad de destacar en el competitivo mercado de los shooters multijugador actuales.

Así se juega Highguard: reglas, modos y mecánicas explicadas fácil

Highguard es un hero shooter gratuito que se desmarca de los shooters clásicos al priorizar la estrategia de equipo sobre las bajas individuales. Aquí, la meta en el principal modo de juego es destruir la base del rival antes de que ellos hagan lo mismo con la tuya, lo que aporta un componente caótico y dinámico a cada partida.

En el modo Incursión 3v3, dos equipos de tres jugadores compiten en partidas divididas en tres fases. Todo comienza con la fase de equipamiento, donde los jugadores exploran el mapa montados en criaturas fantásticas, como caballos u osos gigantes. Durante este tiempo, deben buscar cofres y recursos para mejorar su armadura y prepararse para la acción.

En el modo Incursión 3v3, dos equipos de tres jugadores compiten en partidas divididas en tres fases.

La segunda fase llega cuando aparece el Rompescudos, un objeto esencial para romper la defensa de la base enemiga. El juego avisa a todos dónde se encuentra, y ambos equipos deben apresurarse a conseguirlo.

El que logre recogerlo se convierte en el objetivo central: su equipo deberá protegerlo mientras lo escoltan hasta la fortaleza rival, enfrentando obstáculos y usando habilidades especiales. Si el portador cae, el Rompescudos puede pasar a manos enemigas.

En cuanto a la supervivencia, cada vez que un jugador es eliminado se transforma en un orbe en el suelo. Sus compañeros pueden reanimarlo en movimiento, pero los rivales pueden destruir el orbe para eliminarlo definitivamente y ganar escudos extra.

Para quienes prefieren partidas rápidas, Highguard incluye el modo Raid Rush, en el que equipos de cinco se enfrentan en rondas cortas de ataque y defensa, eliminando la fase de botín y acelerando el ritmo del juego. Así, la experiencia se adapta tanto a quienes buscan estrategia y exploración como a los que prefieren acción directa y partidas más breves.