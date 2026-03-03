Tecno

Las mejores canciones de Las guerreras K-pop: el ranking definitivo

La banda sonora de la película de Netflix ha encabezado el Billboard 200 y acumulado más de 8.300 millones de reproducciones en todo el mundo

'Las guerreras K-pop' destaca por
'Las guerreras K-pop' destaca por su representación auténtica de la cultura coreana y personajes como Rumi, Mira y Zoey que conectan con el público global. (Foto: Netflix)

Desde su debut mundial el 20 de junio de 2025, la película Las guerreras K-pop consolidó su posición como uno de los mayores fenómenos internacionales recientes al instaurar nuevos récords de audiencia en Netflix y transformar la industria de la animación y la música digital.

El filme ha acumulado más de 325 millones de visualizaciones en tres meses, ha ocupado el top 10 en 93 países y ha impulsado su banda sonora a liderar el Billboard 200 con 8.300 millones de reproducciones globales.

El impacto comercial de la película se refleja en cifras: 1.300 funciones agotadas en cines de tres continentes y una recaudación total de 18 millones de dólares.

Netflix impulsa el fenómeno K-pop
Netflix impulsa el fenómeno K-pop con una inversión de USD 2.500 millones en contenidos coreanos entre 2023 y 2027. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo/File Photo)

La apuesta de Netflix por contenidos coreanos originales resultó clave, con una inversión de 2.500 millones de dólares proyectada entre 2023 y 2027 para impulsar la animación y la música K-pop a escala global.

Cuáles son los sencillos que lideran la lista de reproducciones

Entre los temas principales de la banda sonora, “Golden” ocupa un lugar central al constituirse en un himno global. Este tema permaneció durante semanas en el primer puesto del Billboard Global 200, trascendiendo el marco del filme para sonar en eventos internacionales y programas de televisión.

La dificultad técnica de su interpretación, sumada a una producción minuciosa y una melodía con gran carga emocional, contribuyó a su liderazgo en plataformas digitales y al surgimiento de desafíos virales replicados por seguidores y artistas en redes como TikTok

El tema 'Golden' se convierte
El tema 'Golden' se convierte en un himno mundial al liderar el Billboard Global 200 y desencadenar desafíos virales en TikTok. (Foto: Netflix)

Por su parte, “What It Sounds Like” fue reconocida como la joya oculta del soundtrack. Destaca por la profundidad de su letra y un ritmo progresivo que potencia su aparición en una escena clave de la película.

La combinación de este tema con “Golden” consolidó su popularidad, mientras que sus matices musicales suscitaron el reconocimiento de los fanáticos y la crítica especializada.

Qué otras canciones son tendencia

La banda sonora de la película integró estilos diversos que abarcan desde baladas introspectivas hasta éxitos de tono juvenil. “Free”, interpretada por Ejae y Andrew Choi, es el único tema lento del álbum.

Su armonía vocal y la sensibilidad de la composición la posicionaron entre las favoritas de quienes buscan un enfoque introspectivo dentro del universo del filme.

La variedad estilística de la
La variedad estilística de la banda sonora integra baladas, colaboraciones con Twice y temas versionados por grupos como Ateez y Stray Kids. (Foto: Netflix)

El impacto entre los grupos contemporáneos del género quedó de manifiesto con “Your Idol”, un tema de sonoridad potente que fue versionado en conciertos por bandas como Ateez y Stray Kids. Además, la estructura de “Your Idol” es compatible con los repertorios actuales del K-pop.

Asimismo, “Takedown”, aunque no recibió promoción mediática, destaca por su intensidad y la fuerza del estribillo y del puente. La colaboración con el grupo Twice elevó su potencial y expandió el alcance del álbum entre los seguidores del K-pop.

El listado se completa con “How It’s Done”, que sobresale por sus líneas de rap y una producción sofisticada, y “Soda Pop”, tema dirigido al público juvenil que, aunque de naturaleza más efímera, probó ser uno de los más reproducidos por el efecto de su ritmo pegadizo en redes sociales.

Por qué la película de Las guerreras K-pop ha tenido mucho éxito

La película cuenta con una
La película cuenta con una protagonista con la que muchas personas se pueden sentir identificados. (Foto: Netflix)

El éxito de Las guerreras K-pop no reside exclusivamente en su banda sonora. La película ha sido reconocida por su representación fidedigna de la cultura coreana, integrando costumbres y escenas cotidianas en la narrativa y evitando los estereotipos.

Los personajes principales, como Rumi, Mira y Zoey, establecen una conexión emocional genuina a través de la vulnerabilidad y los conflictos personales, complementados por secuencias musicales que potencian el impacto del relato.

El fenómeno alcanzado por la película sintetiza el momento de expansión global del K-pop y la animación coreana, al tiempo que convierte la música en un puente intergeneracional y multicultural.

