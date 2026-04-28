Comenzó el juicio por el crimen del joven que fue hallado bajo una carpeta de cemento en Corrientes

La primera audiencia por el homicidio de Jorge Duarte en Corrientes (Poder Judicial Corrientes)

A casi dos años del brutal crimen de Jorge Alfredo Duarte, de 26 años, comenzó el juicio contra los dos principales acusados. El cuerpo de Duarte fue encontrado enterrado bajo una carpeta de cemento en una vivienda de Corrientes tras permanecer días desaparecido.

Los imputados son Federico Orlando Duarte y Andrea Fernanda Franco, quienes enfrentan cargos por homicidio agravado por ensañamiento y uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, en carácter de coautores.

PUBLICIDAD

La audiencia comenzó este lunes cerca de las 8 de la mañana en el tribunal de Paso de los Libres, con los alegatos de apertura y las declaraciones de los primeros testigos. Los querellantes son los abogados Juan Carlos Coulleri y Fernando Fabián Colunga; las defensas, los doctores Yonathan Andrés Biaut y Rodrigo Olivera Mansilla.

El joven fue visto por última vez los primeros días de julio de 2024. De acuerdo con la reconstrucción quue realizaron las autoridades de Corrientes, la muerte se produjo entre la noche del 5 y el 6 de ese mismo mes.

PUBLICIDAD

Jorge Duarte tenía 26 años cuando fue brutalmente asesinado

Según la acusación, la víctima fue convocada al domicilio donde residían los imputados y atacada en un contexto de indefensión. Los acusados habrían empleado primero un arma de fuego y luego un arma blanca, provocando múltiples heridas que le causaron la muerte, de acuerdo con lo informado por el Poder Judicial de Corrientes. Tras el ataque, el cuerpo fue enterrado en un pozo cavado en el patio de la vivienda, y los imputados habrían ejecutado tareas para eliminar rastros en el lugar, conducta que la Fiscalía encuadra dentro de la agravante de ensañamiento.

La investigación tomó rumbo cuando los pesquisas detectaron que existía una enemistad entre Duarte y el imputado. Pese a que comparten el mismo apellido, no existe parentesco entre ellos. Con esa información, los efectivos se dirigieron a la vivienda que alquilaba el principal sospechoso, ubicada en inmediaciones de las calles Mercedes Franco y Brasil, donde hallaron la motocicleta de la víctima. “Aparentemente había un problemita con la venta de una moto”, indicó el en ese momento comisario a cargo del caso, Lorenzo Baroni.

PUBLICIDAD

Tanto Duarte como los sospechosos trabajaban juntos en una empresa recolectadora de orina para testeos de laboratorio. Al momento de las detenciones, un tercer implicado permanecía prófugo; la causa que llega ahora a juicio oral refiere únicamente a los dos imputados aprehendidos.

La zona donde fue encontrado el cuerpo

El debate se extenderá hasta el 4 de mayo con audiencias programadas para el 28, 29 y 30 de abril, todas desde las 8 horas, de acuerdo con el cronograma establecido. En total declararán 28 testigos: 20 ofrecidos por la fiscalía —9 de ellos compartidos con la querella— y el resto aportado por las defensas. La última fecha está reservada para los alegatos de clausura, tras la recepción de testimonios, prueba documental y exhibición de evidencias.

PUBLICIDAD

Homicidio y abuso en Misiones

En simultáneo, en la provincia de Misiones, se lleva a cabo el juicio contra Jonathan Nazareno Ferreira, conocido como “El Polaquito”, quien está acusado por homicidio y abuso sexual.

El acusado enfrenta cargos por el homicidio de su amigo Bruno Méndez y el abuso sexual de la pareja de la víctima, hechos que sacudieron a la comunidad en abril de 2022.

PUBLICIDAD

Según la instrucción, Bruno Méndez, su pareja —de 18 años— y el hijo de ella llegaron durante la madrugada a una vivienda del barrio Villa Alta. Allí, tras compartir bebidas alcohólicas, se originó una pelea entre Méndez y Ferreira que terminó con un ataque brutal al hombre.

Luego, mientras la víctima agonizaba, el acusado habría abusado sexualmente de la joven durante varias horas. La investigación sostiene que, tras el ataque, Ferreira intentó ocultar el cuerpo, pero la mujer logró escapar con su hijo y pedir auxilio a un vecino, lo que permitió la intervención policial.

PUBLICIDAD