Tecno

El apocalipsis de IA recién empieza: centros de datos en EE. UU. consumirán 4 veces más energía para 2030

El avance de la inteligencia artificial está multiplicando la demanda de electricidad en estas redes computacionales

Guardar
El consumo eléctrico de los
El consumo eléctrico de los centros de datos en EE. UU. podría alcanzar el 17% del total nacional para 2030, revela el Electric Power Research Institute. (Europa Press)

El auge de la inteligencia artificial está impulsando una transformación profunda en el consumo energético de Estados Unidos, con proyecciones que anticipan que los centros de datos podrían llegar a utilizar hasta cuatro veces más electricidad para 2030.

La advertencia surge tras el lanzamiento del Next-Generation Data Centers Institute (NGDCI), una iniciativa del Oak Ridge National Laboratory (ORNL) que busca enfrentar los desafíos energéticos derivados del avance de la IA.

El impacto de la IA en la demanda eléctrica

El director de Oak Ridge National Laboratory, Stephen Streiffer, declaró que la inteligencia artificial está revolucionando diversos sectores, pero también está generando una demanda de energía sin precedentes. El laboratorio subraya que el consumo eléctrico de los centros de datos asociados a la IA podría duplicarse o triplicarse en la próxima década, presionando aún más una infraestructura energética ya exigida.

La demanda de energía en
La demanda de energía en los centros de datos se debe al entrenamiento y operación de grandes modelos de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el análisis de la Electric Power Research Institute, los centros de datos representan actualmente más del 4% del consumo eléctrico en Estados Unidos, una cifra que podría elevarse hasta el 17% en 2030. Este crecimiento está vinculado principalmente a las operaciones y entrenamiento de grandes modelos de IA, que requieren potencias considerables para funcionar de manera eficiente.

Estrategias para afrontar el desafío

El Next-Generation Data Centers Institute consolidará la experiencia de ORNL en tecnologías energéticas, computación, ciencia de redes y ciberseguridad, con el objetivo de desarrollar infraestructuras más seguras, eficientes y confiables. Entre las prioridades de la nueva institución se encuentran el desarrollo de sistemas de refrigeración avanzados, gestión optimizada de la energía y operación integrada con la red eléctrica.

El instituto se apoyará en el proyecto Modeling Energy Growth Associated with Data Centers (MEGA-DC), que emplea herramientas avanzadas para modelar el impacto económico y técnico de las mejoras en infraestructura necesarias para desarrolladores, compañías eléctricas y responsables políticos.

Los centros de datos ya
Los centros de datos ya consumen más del 4% de la electricidad total de Estados Unidos, una cifra que seguirá creciendo con la expansión de la IA. (Microsoft)

Los investigadores de ORNL plantean que los centros de datos podrían convertirse en activos nacionales, capaces de adaptarse en tiempo real y fortalecer la resiliencia de la red eléctrica.

Alianzas estratégicas y despliegue tecnológico

El NGDCI reunirá a socios de la industria para diseñar soluciones conjuntas. Compañías tecnológicas de relevancia como AMD, Carrier Energy, Chemours y NVIDIA han mostrado su apoyo a la iniciativa, participando en el diseño de arquitecturas energéticamente eficientes, sistemas de refrigeración de nueva generación y estrategias de seguridad digital y física integradas.

Estas colaboraciones permitirán que las innovaciones se trasladen del laboratorio a la aplicación práctica, aprovechando activos únicos de ORNL como bancos de pruebas de microredes y entornos de simulación digital.

El avance de la inteligencia
El avance de la inteligencia artificial exige infraestructuras capaces de adaptarse al aumento exponencial del procesamiento de datos. (Reuters)

El lanzamiento del instituto coincide con la preparación de ORNL para desplegar dos sistemas informáticos de IA de última generación, llamados Discovery y Lux, que ampliarán la infraestructura nacional de computación de alto rendimiento.

Sostenibilidad y seguridad para el futuro

A medida que la inteligencia artificial se consolida como motor de innovación, el reto de mantener el equilibrio entre potencia y sostenibilidad se vuelve central para las prioridades de seguridad nacional y desarrollo científico. Mediante la alineación de la investigación energética con la computación avanzada, el NGDCI aspira a garantizar que los centros de datos del futuro sean tan sostenibles y confiables como potentes.

El informe de la Electric Power Research Institute advierte que la transición hacia modelos más eficientes será clave para evitar un colapso energético derivado del crecimiento exponencial de la IA.

Temas Relacionados

Centros de datosInteligencia ArtificialConsumo EnergéticoEstados UnidosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así es el celular que permite ajustar el zoom girando la lente de la cámara

El sistema apuesta por controles manuales integrados en el módulo fotográfico para ofrecer una experiencia más cercana a la fotografía tradicional

Así es el celular que

Qué es la tecnología MicroLED y por qué todavía no llega a los televisores comerciales

Con una calidad de negros y una longevidad inéditas, el MicroLED promete el futuro de la visualización doméstica, pero los altos costes lo reservan para usos profesionales o de lujo

Qué es la tecnología MicroLED

Por qué no debería cargar mi teléfono al 100%

Cada que el celular alcanza una carga completa, el desgaste físico de la batería se incrementa

Por qué no debería cargar

Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Ranking de animes: los 10

El fin de las cuentas compartidas en HBO Max en 2026: lo que debes saber

La medida replica la estrategia de servicios como Netflix, que en 2023 empezó a restringir el uso de cuentas compartidas fuera del hogar principal

El fin de las cuentas
DEPORTES
Un campeón del mundo con

Un campeón del mundo con Brasil en 1994 fue condenado a tres años de prisión por posesión ilegal de armas

Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

El defensor colombiano Yerson Mosquera realizó impresionante salvada en el triunfo del Wolverhampton ante Aston Villa por la Premier League

Las pruebas que canceló la Fórmula 1 por el conflicto en Medio Oriente y la advertencia de cara al debut en el Gran Premio de Australia

El video de la fractura de peroné que sufrió Gabriel Arias y lo dejará afuera del clásico rosarino de Newell’s-Central

TELESHOW
Alejandra Maglietti contó cómo fue

Alejandra Maglietti contó cómo fue la peor noche de su vida con su bebé: "Un olor raro"

Juana Repetto mostró el primer encuentro de sus tres hijos: mimos, sonrisas y mucha ternura

Allegra Cubero celebró sus 15 años: el desfile con su mamá Nicole Neumann, el espectacular regalo que recibió y los shows

Marcelo Tinelli volvió a Mar del Plata y fue el invitado de honor en la despedida de La cena de los tontos

“¡Basta chicos!“: Marta y Felipe Fort celebraron sus 22 años rodeados de famosos y una estética inspirada en su papá

INFOBAE AMÉRICA

La película “Scream 7″ debuta

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

¿Por qué el conflicto de EE.UU., Israel e Irán podrían subir el costo del gas propano en El Salvador?

Dónde podría afectar con más fuerza la temporada de tornados de 2026 en EEUU

Científicos argentinos proponen un nuevo modelo teórico para el centro de la Vía Láctea

El crucero Vista arriba a Acajutla y fortalece la temporada turística en El Salvador