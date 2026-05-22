Google reorganiza sus planes de IA: así quedan los nuevos precios y funciones de Gemini

Google revela los nuevos planes de Gemini.

Google anunció durante su evento I/O 2026 una reestructuración completa de sus planes de inteligencia artificial, con nuevos precios, límites de uso y funciones para Gemini. La compañía presentó un nuevo nivel llamado AI Ultra, redujo el costo de su suscripción más avanzada y agregó herramientas orientadas a desarrolladores, creadores de contenido y usuarios que utilizan IA de manera intensiva.

Los cambios reflejan cómo las grandes tecnológicas están compitiendo por ofrecer servicios de inteligencia artificial más completos y personalizados en un mercado donde también participan plataformas como OpenAI y Anthropic.

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Uno de los principales anuncios fue la llegada del nuevo plan AI Ultra, que costará 100 dólares mensuales y estará dirigido a perfiles avanzados como programadores, equipos técnicos y creadores digitales.

Según explicó Google, este nivel ofrece un límite de uso cinco veces mayor que el plan Pro dentro de Gemini, además de 20 TB de almacenamiento en la nube y acceso prioritario a nuevas herramientas experimentales.

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Google revela sus nuevos planes y funciones de su IA.

Qué incluye el nuevo plan AI Ultra

El nuevo nivel incorpora acceso a Gemini Spark, descrito por Google como un agente de inteligencia artificial capaz de actuar de forma continua dentro de los productos del ecosistema de la compañía.

La idea detrás de esta herramienta es que el asistente pueda automatizar tareas, analizar información y ejecutar acciones directamente en servicios como Gmail, Calendar o Drive en nombre del usuario.

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AI Ultra también incluye:

Acceso prioritario a Google Antigravity.

Uso de Gemini 3.5 Flash para pruebas y depuración.

Suscripción individual Premium de YouTube.

20 TB de almacenamiento en la nube.

Google explicó que este nuevo nivel busca atraer a usuarios que utilizan IA de forma profesional y requieren más capacidad de procesamiento y herramientas avanzadas.

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Google da a conocer las características de sus nuevos planes de IA.

El plan más caro baja de precio

Otra de las novedades fue la reducción del precio del plan AI Ultra de gama alta, que anteriormente costaba 250 dólares mensuales y ahora pasará a valer 200 dólares.

Este nivel mantiene su enfoque premium e incluye un límite de uso 20 veces superior al plan Pro. Además, suma acceso a Project Genie, una herramienta experimental enfocada en creación de mundos virtuales mediante inteligencia artificial.

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Uno de los aspectos más llamativos de Project Genie es la integración con Street View, permitiendo crear escenarios digitales basados en ubicaciones reales capturadas por Google.

Nuevos modelos de Gemini para todos los suscriptores

Google también anunció que todos los usuarios de pago tendrán acceso a dos nuevos modelos de inteligencia artificial:

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Gemini Omni

Gemini 3.5 Flash

Gemini Omni estará enfocado en creación y edición de texto, imágenes y video, mientras que Gemini 3.5 Flash será el modelo predeterminado para tareas complejas de programación y automatización.

La compañía aseguró que estos modelos estarán disponibles tanto en la aplicación Gemini como en Google Flow.

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La inteligencia artificial Gemini 3.5 Flash convierte al asistente personal en una herramienta accesible para millones de usuarios. (Google)

Gmail y productividad impulsada por IA

Otro de los anuncios importantes fue la expansión de funciones de productividad dentro de Gmail y otras aplicaciones de Google Workspace.

La bandeja de entrada impulsada por IA, que antes estaba limitada al plan Ultra, ahora llegará también a usuarios Plus y Pro. Esta herramienta podrá mostrar tareas prioritarias, redactar respuestas y conectar automáticamente archivos relevantes de Docs, Sheets y Slides.

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Además, Google presentó Daily Brief, una función que resume cada mañana información relevante obtenida desde Gmail, Calendar y conversaciones en Gemini para ofrecer una visión general del día.

Por ahora, esta herramienta estará disponible únicamente en Estados Unidos para suscriptores de pago.

Google da a conocer la lista de sus nuevos planes y funciones de IA.

Cambian los límites de uso en Gemini

Google también confirmó que abandonará el modelo tradicional basado únicamente en cantidad de prompts o mensajes enviados.

A partir de ahora, Gemini utilizará un sistema basado en recursos computacionales consumidos. Esto significa que se evaluará:

Complejidad de las consultas.

Duración de las conversaciones.

Funciones utilizadas.

Capacidad de procesamiento requerida.

Los límites se renovarán cada cinco horas hasta alcanzar un máximo semanal.

Según Google, los usuarios que excedan el límite de modelos más avanzados pasarán automáticamente a modelos menos exigentes. También podrán comprar créditos adicionales para seguir utilizando herramientas como Google Flow, Antigravity y próximamente Gemini.

Con esta reorganización, Google busca posicionar a Gemini como una plataforma más flexible y competitiva dentro de la creciente carrera por dominar los servicios de inteligencia artificial para usuarios avanzados y empresas.