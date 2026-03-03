Desactiva estas dos funciones en el celular antes de salir de casa: evita espías y robos de datos

Existen amenazas digitales en lugares públicos como centros comerciales, restaurantes y aeropuertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salir de casa hacia un restaurante, un centro comercial o un aeropuerto implica exponer el celular a riesgos invisibles que pueden comprometer la información personal y la seguridad digital.

Aunque muchas personas mantienen activadas funciones como el WiFi y el Bluetooth por comodidad, esta práctica puede abrir la puerta a ciberataques y robo de datos.

De acuerdo con expertos, mantener el WiFi y el Bluetooth activados en espacios públicos incrementa la vulnerabilidad de los dispositivos ante accesos no autorizados y espionaje digital. Estas conexiones pueden ser explotadas tanto por ciberdelincuentes como por dispositivos maliciosos que buscan interceptar información o instalar software dañino sin que el usuario lo perciba.

Por qué es clave desactivar el WiFi antes de salir de casa

La conexión automática a redes abiertas facilita la interceptación de comunicaciones y la exposición de archivos almacenados en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La conexión automática a redes WiFi públicas representa uno de los puntos más críticos de exposición. Según la Comunidad de Madrid, una vez que el teléfono detecta una red abierta en lugares como centros comerciales, aeropuertos o cafeterías, puede conectarse sin el consentimiento explícito del usuario.

Esta acción permite que un atacante configure su dispositivo como intermediario, interceptando las comunicaciones y accediendo a datos transmitidos. El riesgo no se limita a la información que circula durante la conexión.

Los dispositivos que se conectan a redes públicas quedan visibles para otros usuarios, lo que facilita ataques dirigidos al almacenamiento interno del teléfono. En muchos casos, los ciberdelincuentes pueden sustraer archivos, acceder a cuentas personales o incluso instalar virus capaces de operar en segundo plano.

Qué peligros existen al conectar el celular a WiFi públicas

El uso de redes sin protección permite el robo de información sensible, acceso a cuentas y la infección con virus o software malicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar redes WiFi públicas expone la información a múltiples amenazas. Entre los principales riesgos se encuentra el robo de datos transmitidos, porque en las redes abiertas, cualquier persona con conocimientos técnicos puede leer la información intercambiada.

Según la Comunidad de Madrid, esto incluye claves, mensajes y datos sensibles que pueden ser interceptados tanto por administradores de la red como por otros usuarios conectados.

Otro peligro identificado es el robo de cuentas. El acceso a una red pública puede facilitar a los atacantes el ingreso a perfiles de redes sociales, cuentas bancarias y correos.

Además, existe la posibilidad de que el dispositivo reciba virus o software malicioso diseñado para robar información o controlar funciones del teléfono sin el conocimiento del propietario.

Cómo protegerse de los riesgos en lugares públicos

Es necesario utilizar VPN en caso de acceder a una red WiFi pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pautas de la Comunidad de Madrid para protegerse en redes públicas incluyen verificar que los sitios web visitados utilicen el protocolo https, lo que garantiza un nivel de cifrado en la transmisión de datos.

Además, es fundamental revisar el tipo de cifrado que ofrece la red WiFi, priorizando aquellas que soliciten contraseña y utilicen protocolos como WPA2, considerados más seguros.

Entre las medidas de prevención, se destaca la importancia de instalar un antivirus actualizado en el teléfono y de mantener todas las aplicaciones al día, porque las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que podrían explotarse.

Se aconseja evitar el acceso a aplicaciones bancarias y abstenerse de ingresar datos personales en formularios mientras se esté conectado a una red pública. Para quienes utilizan dispositivos compartidos, la navegación en modo incógnito ayuda a no dejar rastros de la actividad digital.

Qué es el Bluesnarfing y cómo afecta a dispositivos con Bluetooth

El Bluesnarfing permite a atacantes acceder a dispositivos cercanos aprovechando fallos en el protocolo Bluetooth. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte sobre el peligro del Bluesnarfing, una técnica utilizada por ciberdelincuentes para acceder a dispositivos mediante vulnerabilidades en las conexiones Bluetooth.

El ataque se produce cuando el Bluetooth se mantiene activo y visible, sobre todo si el dispositivo carece de las últimas actualizaciones de seguridad. Los atacantes deben encontrarse a menos de 15 metros para explotar estas debilidades.

Asimismo, el INCIBE detalla que los fallos en los protocolos de comunicación utilizados por el Bluetooth permiten a los atacantes acceder a información personal, sin que el usuario lo advierta.

Esta situación afecta a quienes utilizan auriculares, altavoces o sistemas de manos libres, pues la costumbre de mantener la conexión permanente facilita la labor de los delincuentes en espacios concurridos.