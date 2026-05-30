Crimen y Justicia

A dos meses de que encontraran a un jubilado muerto en Chaco, liberaron a los detenidos tras descartarse un crimen

Bernabé Navarro (82) había sido denunciado como persona desaparecida, luego de que se fuera a ver un partido de fútbol. Un mes y medio después, su cuerpo fue hallado en una zona rural

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Bernabé Navarro fue denunciado como desaparecido a principios de febrero (Facebook: Eres Chaco)
Bernabé Navarro fue denunciado como desaparecido a principios de febrero (Facebook: Eres Chaco)

Dos meses y nueve días se cumplieron desde que el cuerpo de Bernabé Navarro (82) fue encontrado sin vida en una zona rural de la Colonia San Antonio, en la provincia de Chaco. El caso había comenzado a investigarse como un presunto crimen y contaba con dos detenidos, sin embargo, la autopsia final reveló que la muerte del jubilado fue provocada por causas naturales.

Este viernes, el fiscal Sergio Ríos, titular de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3 de Villa Ángela, confirmó que la hipótesis de que el hombre hubiera sido víctima de un homicidio en ocasión de robo quedó descartada. La decisión fue tomada luego de que el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial chaqueño indicara que no presentaba lesiones ni indicios de violencia.

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En línea con esto, los forenses determinaron que el hombre murió por causas naturales. A raíz de esto, las autoridades resolvieron liberar a las dos personas, de 21 y 35 años, que habían sido detenidas, tras haber sido acusadas de presuntamente haber participado del supuesto crimen.

A pesar de esto, los investigadores confirmaron que la causa continuará abierta, pero será investigada bajo la carátula de “hurto simple”. Según la información obtenida por Diario Chaco, los sospechosos estarán en libertad, pero seguirán vinculados al proceso.

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La bicicleta de Bernabé fue encontrada en la casa de uno de los detenidos (Facebook: ZNoticias)
La bicicleta de Bernabé fue encontrada en la casa de uno de los detenidos (Facebook: ZNoticias)

Esto se debe a que, a finales de marzo, los acusados se habían presentado voluntariamente en la comisaría local para entregar las pertenencias de Navarro. A raíz de esto, en los domicilios de los sospechosos, las autoridades habían secuestrado la billetera, la documentación personal y la bicicleta que era del jubilado.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Norte, en los procedimientos los agentes también hallaron varios teléfonos celulares, armas de fuego, municiones y un arma blanca. Según trascendió, las armas eran un revólver calibre 38 y otro de calibre 22.

De hecho, a partir de esta presentación fue que las autoridades lograron ubicar los restos de Bernabé, debido a que la Fiscalía había ordenado ampliar la búsqueda en las zonas aledañas a las viviendas allanadas. Para ese entonces, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición producto de haber estado expuesto a la intemperie.

“Uno de ellos tenía la bicicleta y la documentación de la víctima. A partir de ahí se iniciaron los rastrillajes en una zona rural”, describieron sobre el hallazgo realizado en un sector de la ex Ruta Nacional 95 durante un operativo encabezado por el personal de la División Investigaciones Complejas.

La zona en donde fueron encontrados los restos de Navarro (Facebook: Eres Chaco)
La zona en donde fueron encontrados los restos de Navarro (Facebook: Eres Chaco)

Ante la falta de certezas que se tenían sobre el destino del jubilado, en un tramo de la causa también colaboró la Fiscalía de Sáenz Peña, tras haberse planteado la posibilidad de que el hombre hubiera sido asesinado por un móvil económico. Por este motivo, se ordenó el análisis de las cuentas bancarias y los celulares de su círculo cercano.

Así, casi cincuenta días después de su desaparición, el cuerpo de Bernabé Navarro fue hallado en una zona rural ubicada a 12 kilómetros de su domicilio en Villa Ángela. El hombre de 82 años había salido de su casa el 1 de febrero, alrededor de las 16:00 horas, para ver un partido de fútbol amateur de veteranos. Desde ese momento, no se supo más de él hasta el hallazgo.

Debido a que el jubilado no había regresado para la noche, su familia inició una búsqueda por la zona desde las 22:00 horas. Luego de que no dieran con su paradero, decidieron radicar la denuncia por desaparición ante la falta de novedades y avistamientos en la zona.

No obstante, en el expediente de la investigación habían asentado que Navarro ya había estado ausente de su hogar en al menos cuatro ocasiones previas, siendo encontrado en zonas rurales de la región. En esta última oportunidad, la búsqueda movilizó a más de 200 efectivos policiales bajo la coordinación de los fiscales Sergio Ríos y Gisela Oñuk.

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