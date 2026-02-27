Spotify lanza rankings semanales de audiolibros: así puedes descubrir los títulos más escuchados

Spotify lanzó rankings semanales de audiolibros, siguiendo el formato de sus listas para canciones y pódcast. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Spotify ha lanzado rankings semanales de audiolibros, similares a los que ya ofrece para canciones y pódcast.

Estas listas se actualizarán cada semana y mostrarán los audiolibros más populares, tanto en general como por género, según el comportamiento de escucha y la interacción de los usuarios, según informó la compañía.

Las nuevas clasificaciones están disponibles para todos, tanto usuarios gratuitos como suscriptores, en el centro de audiolibros de la plataforma.

Para acceder, solo hay que pulsar el botón de búsqueda en la app, elegir ‘Audiolibros’ y luego desplazarse hasta la sección ‘Profundizar’, donde se encuentran los rankings.

Estas listas se actualizan semanalmente y destacan los audiolibros más escuchados, tanto generales como por género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirven los rankings de audiolibros en Spotify

Los rankings de audiolibros en Spotify cumplen una función clave para usuarios y creadores dentro de la plataforma. Estas listas semanales permiten identificar de manera rápida cuáles son los audiolibros más escuchados y populares, tanto a nivel general como por género.

Así, quienes buscan una nueva historia o aprendizaje pueden orientarse fácilmente hacia los títulos más valorados por la comunidad, ahorrando tiempo en la selección y descubriendo novedades que quizás no habrían encontrado por su cuenta.

Además, los rankings fomentan la visibilidad de los autores y narradores, ya que aparecer en estas listas impulsa el alcance de sus obras y multiplica sus oportunidades de llegar a nuevos oyentes.

Los rankings de audiolibros en Spotify son útiles para orientar a usuarios y dar visibilidad a los creadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los creadores, esto significa una mayor difusión y reconocimiento, mientras que para Spotify representa una herramienta para promover el consumo de audiolibros y fortalecer su catálogo.

Otra utilidad importante es la actualización constante: al renovarse cada semana, los rankings reflejan las tendencias actuales y permiten a los usuarios estar al día con lo que más se escucha.

Así, tanto los aficionados a la literatura como quienes se inician en los audiolibros pueden disfrutar de una experiencia más personalizada y conectada con los intereses del momento.

Spotify incorporó Smart Reorder para facilitar transiciones más suaves entre canciones en las listas. (Spotify)

Qué otras nuevas funciones hay en Spotify

Spotify ha estrenado nuevas funciones como:

Smart Reorder.

Spotify sumó la función Smart Reorder para que el paso entre canciones sea más fluido. Los usuarios Premium pueden reorganizar sus listas de reproducción considerando el BPM y el tono de cada tema, logrando una secuencia musical más coherente y sin cambios bruscos.

Chats grupales.

Ahora es posible crear chats de hasta diez personas para compartir canciones y audiolibros dentro de la plataforma. Solo se pueden iniciar con quienes ya se haya compartido contenido, como listas colaborativas, Jams o Mezclas.

Ahora es posible recibir sugerencias y listas personalizadas en ChatGPT mencionando Spotify en la consulta. (Spotify)

Recomendaciones de Spotify en ChatGPT.

Se pueden pedir listas y recomendaciones personalizadas mencionando Spotify en las consultas de ChatGPT, obteniendo sugerencias al instante.

Excluir canciones del Perfil de Gustos.

Es posible eliminar temas específicos, como música infantil o sonidos para dormir, del Perfil de Gustos, evitando que afecten las recomendaciones personalizadas.

Audio sin pérdida en Spotify Premium.

Spotify Premium ofrece calidad de sonido FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz, pensado para quienes buscan máxima fidelidad.

Transiciones fluidas en listas de reproducción.

La función Mix permite a los usuarios Premium disfrutar de mezclas con ajustes de ecualización y volumen, asegurando una reproducción continua y armoniosa.

Spotify ofrece cada semana un resumen personalizado de hábitos de escucha y una imagen lista para compartir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mini Wrapped semanal.

Cada semana, Spotify presenta un resumen personalizado con estadísticas de escucha y una imagen para compartir en redes sociales.

Spotify aumenta sus precios

Spotify volvió a subir el precio de sus planes Premium y la medida ya rige en varios países, afectando a todas las suscripciones. El ajuste se anunció en Estados Unidos, Estonia y Lituania, y, según antecedentes, suele anticipar incrementos próximos en mercados como España y América Latina.

La empresa comenzó a notificar por correo electrónico a los usuarios que los nuevos valores se aplicarán en el siguiente ciclo de facturación.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez el aumento abarca todos los planes: Individual, Duo, Familiar y Estudiantes. Incluso el plan para estudiantes, que habitualmente tenía excepciones, fue actualizado.

Aunque Spotify no detalló cuándo llegará el incremento a otros países, normalmente la implementación es gradual.