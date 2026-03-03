Tecno

Cómo proteger tu monitor del calor y el uso intensivo en verano: consejos clave para que dure más

El sobrecalentamiento y la falta de ventilación deterioran los componentes internos, poniendo en riesgo su funcionamiento

Las altas temperaturas del verano
Las altas temperaturas del verano afectan la vida útil y el rendimiento de monitores y computadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor, las temperaturas altas y el verano son factores que afectan el rendimiento de los dispositivos. En el caso de los monitores y las computadoras su funcionamiento y vida útil deben ser cuidados, ya que se pueden causar daños irreversibles en los componentes internos.

Por eso es clave mantener una rutina de cuidados específicos para quienes hacen uso frecuente de ellos, ya sea por trabajo en casa, videojuegos o consumo de contenidos digitales.

Cuáles son los daños causados por el calor en monitores

Las altas temperaturas afectan de forma directa la electrónica interna de los monitores. El sobrecalentamiento sostenido deteriora los circuitos y reduce la eficiencia del panel, generando un desgaste prematuro. En situaciones graves, pueden producirse fallas irreversibles que dejan inutilizable la pantalla.

Además, la exposición constante a la luz solar directa no solo incrementa la temperatura interna, sino que también daña el recubrimiento superficial del panel, afectando la calidad de la imagen y la visibilidad.

La exposición prolongada a la
La exposición prolongada a la luz solar directa daña la pantalla y la calidad de imagen de los dispositivos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El polvo que se acumula en verano contribuye a este problema. Al obstruir ranuras y sistemas de ventilación, impide una correcta disipación del calor, lo que eleva aún más la temperatura del monitor y acelera el deterioro de sus componentes.

El riesgo de mal funcionamiento durante las olas de calor no se limita a una baja en el rendimiento. La suma de calor extremo y falta de ventilación puede provocar desde reinicios inesperados hasta daños estructurales y fallos electrónicos permanentes.

Consejos de ubicación y ventilación de los monitores

La ubicación del monitor es uno de los factores más importantes para su conservación durante la temporada de calor. Los especialistas recomiendan instalarlo en espacios bien ventilados, lejos de ventanas por donde entre luz solar directa y alejado de fuentes de calor como estufas, notebooks o consolas que emitan aire caliente.

Un monitor colocado cerca de una ventana expuesta al sol puede sobrecalentarse rápidamente. Este exceso de temperatura hace que los sistemas de refrigeración internos trabajen más, lo que puede generar ruidos molestos y aumentar el desgaste de los ventiladores y de la fuente de alimentación.

El correcto posicionamiento de monitores
El correcto posicionamiento de monitores en espacios ventilados y alejados de fuentes de calor es crucial para evitar fallos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las computadoras portátiles, es importante no apoyarlas sobre superficies que tapen los conductos de ventilación, como mantas, colchones o incluso las piernas. Estos bloqueos impiden la circulación del aire y favorecen el aumento de temperatura. Es recomendable usar bases o soportes que permitan que el aire fluya libremente por la parte inferior del equipo.

Para las torres de PC, evitar que estén encajonadas resulta fundamental. Una torre ubicada en un espacio cerrado acumula calor, lo que afecta negativamente el funcionamiento de los ventiladores y la expulsión de aire caliente. Mantener despejada la parte posterior y los laterales del monitor y la torre favorece la disipación eficiente del calor generado durante el uso intensivo.

Cómo debe ser la limpieza de los monitores

Durante el verano, el polvo tiende a acumularse con mayor rapidez en el entorno. Este residuo puede bloquear ranuras de ventilación y afectar el rendimiento del monitor.

Una limpieza periódica realizada con paños de microfibra y productos diseñados específicamente para pantallas ayuda a prevenir este problema. Es fundamental evitar el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar el panel o dejar residuos en la superficie.

En las computadoras de escritorio, la limpieza interna cobra especial importancia. Retirar el polvo de los ventiladores y del sistema de refrigeración evita que se produzcan atascos y que el calor se concentre en el interior del equipo.

La limpieza periódica con paños
La limpieza periódica con paños de microfibra y productos específicos protege la ventilación y el rendimiento de los monitores en verano.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el monitor o la torre presentan síntomas de sobrecalentamiento a pesar de estar limpios, puede ser necesario mejorar la ventilación agregando nuevos ventiladores o reemplazando los existentes por modelos de mayor eficiencia.

Los usuarios de portátiles pueden optar por bases de refrigeración, conocidas como cooling pads, que incorporan ventiladores adicionales para ayudar a mantener la temperatura bajo control. Estas bases logran absorber el calor y facilitan la circulación de aire, prolongando la vida útil del equipo.

Configuración y ajustes para reducir el desgaste

Ajustar el brillo del monitor es otro aspecto clave para evitar daños durante el verano. Mantener el brillo en niveles altos no solo provoca fatiga visual, sino que también acelera el desgaste del panel. C

Activar las funciones de suspensión o apagado automático cuando el monitor no se utiliza reduce el consumo energético y limita la exposición prolongada al calor.

En el caso de las computadoras, reducir los procesos en segundo plano disminuye la carga de trabajo del procesador, lo que se traduce en menos calor generado. Cerrar programas innecesarios libera recursos y contribuye a mantener una temperatura interna más baja, mejorando el rendimiento general del equipo y del monitor durante las jornadas calurosas.

