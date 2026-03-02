Trabajó 600 horas extras por 18 meses para cumplir un sueño: tener su propio PC Gamer

El proyecto de la PC gamer comenzó en 2021 con un presupuesto inicial de solo 1,000 dólares y evolucionó hasta convertirse en una máquina de alto rendimiento. (Reddit)

Una gamer decidió romper todos los límites y apostó por cumplir su sueño: construir la PC gamer de sus sueños a cualquier costo. La protagonista de esta historia, conocida como VulpesMiko en Reddit, relató el desafío que enfrentó para reunir los recursos necesarios, detallando el esfuerzo, el sacrificio y la paciencia invertidos durante un proceso que duró varios años y que implicó una inversión cercana a los 10 mil dólares.

Cómo una jugadora logró financiar su PC gamer ideal

Lo que para muchos podría ser una meta inalcanzable, para VulpesMiko fue una cuestión de organización y dedicación. En su publicación, la usuaria explicó que trabajó un total de 600 horas extra a lo largo de 18 meses, además de su jornada habitual de empleo.

Este esfuerzo se tradujo en aproximadamente 10,000 dólares, una cifra que utilizó casi en su totalidad para adquirir los componentes y accesorios más avanzados del mercado.

La computadora final ensamblada cuenta con una potente tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4090 y un procesador AMD Ryzen 7800X3D, ideales para juegos de alta exigencia. (Reddit)

De acuerdo con su relato, el sacrificio laboral fue considerable. A las 400 horas de trabajo regular sumó otras 200 horas adicionales, lo que equivale en términos prácticos a 75 días completos de trabajo, o entre tres y cuatro meses de actividad intensa si se consideran jornadas laborales estándar. La meta era clara: reunir el dinero suficiente para tener el equipo de sus sueños sin comprometer otros aspectos esenciales de su vida.

Qué hardware y periféricos alcanzó a instalar finalmente en su PC gamer

El proceso no fue inmediato. Según describió en Reddit, el proyecto comenzó en 2021 con un presupuesto inicial de apenas 1.000 dólares. En ese primer momento, la configuración no distaba mucho de lo que podía permitirse cualquier entusiasta promedio.

Sin embargo, la obsesión por la mejora y el perfeccionamiento la llevó a sustituir componentes y elevar el nivel de su estación de juego cada vez que reunía un poco más de dinero.

La calidad de audio está garantizada en la estación gamer con altavoces SteelSeries Arena 9 y un micrófono Alias Pro de nivel profesional para streaming y comunicación.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras meses de esfuerzo, la usuaria logró ensamblar una computadora que destaca por la calidad y potencia de sus componentes. El corazón del sistema está formado por una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4090, el modelo más avanzado de la generación, acompañada por un procesador AMD Ryzen 7800X3D.

Para garantizar el funcionamiento y la seguridad de estas piezas, agregó ventiladores de alto flujo y una fuente de alimentación robusta, capaz de suministrar energía constante a todos los módulos críticos.

El apartado visual destaca por el despliegue de cuatro monitores, entre los que resalta el Samsung Odyssey G9 Ultrawide. Este dispositivo integra tecnología QLED, una frecuencia de actualización de 240 Hz y resolución 4K, características que garantizan una experiencia de juego envolvente y fluida.

En cuanto al sonido, la estación cuenta con altavoces SteelSeries Arena 9, conocidos por su fidelidad y calidad envolvente. Para la comunicación y el trabajo con voz, incorporó un micrófono profesional Alias Pro, una herramienta muy utilizada entre podcasters y streamers gracias a su notable precisión y claridad.

El sistema se logró tras identificar y actualizar piezas clave, priorizando siempre el rendimiento, la seguridad y la durabilidad en cada renovación de hardware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto tiempo y dinero invirtió en total para lograr este sueño

La suma de horas y recursos invertidos es impactante. VulpesMiko destinó un total de 600 horas extra de trabajo a lo largo de año y medio, lo que representa una fracción muy significativa de su tiempo libre. En lo económico, la cifra final alcanza los 10 mil dólares, invertido en la compra de componentes, periféricos y mejoras sucesivas.

El proceso de ahorro fue gradual. La usuaria comenzó con un presupuesto bajo, pero la pasión y la disciplina la motivaron a continuar buscando la perfección en cada aspecto de su estación de juego. Cada nuevo accesorio o pieza de hardware fue adquirido de manera planificada, cambiando piezas, añadiendo nuevos elementos y realizando una búsqueda constante de ofertas.