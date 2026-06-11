Una mujer robó el auto de un conductor de aplicación y escapó desde un hotel en Miami Springs

Las cámaras de vigilancia registraron el forcejeo y mostraron daños dentro y fuera del vehículo, incluido el movimiento repetido del limpiaparabrisas y la posterior fuga

La mujer identificada como Natasha Ethel Bagley volvió a la cárcel tras ser acusada de atacar a un conductor de Uber con una botella metálica y robarle su vehículo frente a un hotel de Miami Springs, un caso que la policía vinculó con una larga trayectoria penal y que terminó con cargos por robo de auto, agresión agravada con arma mortal, lesiones, hurto mayor y daños, según medios locales como WPLG 10 y NBC Miami.

El ataque ocurrió poco antes de las 18:00 horas del martes en el Sleep Inn de 105 Fairway Drive, y dejó cerca de USD 1.000 en daños al vehículo. Según el reporte de arresto citado por ese medio, Bagley también arrancó el burlete de una puerta, manipuló la palanca de la luz de giro y dañó el limpiaparabrisas antes de huir en una Kia EV9.

PUBLICIDAD

La mujer, descrita por la policía como una residente de Hialeah de 49 años, fue detenida al día siguiente cuando regresó al hotel y los agentes la encontraron en una habitación, según NBC Miami.

Por su parte, WPLG 10 informó que luego cumplió 50 años mientras permanecía detenida y que hasta la mañana del lunes seguía presa sin derecho a fianza en el Turner Guilford Knight Correctional Center.

PUBLICIDAD

Natasha Ethel Bagley volvió a la cárcel tras ser acusada de atacar a un conductor de Uber y robarle su camioneta SUV frente a un hotel de Miami Springs (WPLG 10)

De acuerdo con el reporte de arresto citado por NBC Miami, el conductor había llevado a Bagley al hotel cuando ella empezó a insultarlo y a lanzar amenazas verbales. El chofer declaró que la mujer bajó del auto, pateó la puerta trasera del lado del pasajero y arrancó a la fuerza el sello de protección de la puerta.

Cuando el conductor salió para intentar detenerla, Bagley tomó su botella metálica de agua y comenzó a blandirla hacia su cabeza, según NBC Miami. Después logró sentarse en el asiento del conductor y, mientras el hombre trataba de impedir el robo, le cerró la puerta sobre un brazo antes de escapar con el vehículo.

PUBLICIDAD

El hotel "Sleep Inn" en Miami Springs fue donde la policía detuvo a la mujer que atacó al chofer (WPLG 10)

La grabación mostró daños inusuales dentro y fuera del vehículo

Las imágenes de vigilancia difundidas por WPLG 10 muestran al conductor fuera del auto mientras la acusada entra y sale del vehículo en medio del forcejeo. En esa secuencia también se ve el movimiento repetido del limpiaparabrisas, un detalle que la policía relacionó con los daños que, según los investigadores, Bagley causó dentro de la camioneta SUV.

El jefe de policía de Miami Springs, Albert Sandoval dijo en WPLG 10 que la palanca de la luz de giro fue uno de los elementos más llamativos del caso. “La luz de giro probablemente fue una de las primeras cosas que más se destacaron en este arresto y es algo muy inusual”, comentó.

PUBLICIDAD

Sandoval, que según WPLG 10 asumía oficialmente a su nuevo cargo el 13 de junio, atribuyó la detención a la rapidez de los agentes. “Hacemos responsable a cada persona por cada acción que realiza dentro de nuestra ciudad”, compartió en la señal local.

El conductor de Uber declaró que Natasha Ethel Bagley lo insultó, lanzó amenazas verbales y pateó la puerta trasera del lado del pasajero (WPLG 10)

La policía la identificó por un antecedente previo en Miami-Dade

Los agentes pudieron reconocer a Bagley a partir de un incidente anterior, según el reporte de arresto citado por NBC Miami. WPLG 10 agregó que la acusada ya tenía antecedentes en el condado de Miami-Dade y recordó un episodio de 2019 en el que fue señalada por atacar a una encargada de un local de comidas rápidas en el suroeste del condado durante una discusión porque no le dieron papas fritas gratis.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la cobertura del lugar, en aquel caso Bagley aceptó un acuerdo de culpabilidad y recibió libertad condicional. En la causa actual enfrenta una nueva batería de cargos, entre ellos robo de auto, agresión agravada con arma mortal, lesiones, hurto mayor y daños.