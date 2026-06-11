Megaoperativo en Nueva Jersey por el Mundial 2026: las claves del plan de seguridad y cómo funcionará el transporte público

Estados Unidos despliega un operativo de seguridad y transporte para el Mundial de Fútbol 2026 con 78 partidos en 11 ciudades y una final en el estadio MetLife de Nueva Jersey (AP)

Estados Unidos despliega el operativo de seguridad y transporte más complejo de su historia para recibir el Mundial de Fútbol 2026, con 78 partidos en 11 ciudades durante 39 días y una final en el estadio MetLife de Nueva Jersey que proyecta una audiencia de 3.200 millones de personas.

La preparación lleva más de tres años y moviliza a más de 400 agencias. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) destinó USD 625 millones para seguridad en las ciudades sede, con asignaciones de alrededor de USD 60 millones cada una para Kansas City y para la región de Nueva York y Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

Cómo será el operativo de seguridad

El teniente coronel David Sierotowicz, comandante del operativo de la Policía Estatal de Nueva Jersey, resumió la escala del trabajo desde el centro de comando en Ewing Township: “Miramos ocho partidos. Cada uno de ellos es un Super Bowl. Pero además está la seguridad de todos los campamentos base, todos los traslados, todos los sitios de entrenamiento y los hoteles”.

La preparación del Mundial 2026 en Estados Unidos moviliza a más de 400 agencias y FEMA destinó USD 625 millones para la seguridad de las ciudades sede (REUTERS/Mike Segar)

El operativo abarca mucho más que los 80.000 aficionados en las gradas:

Centro de comando: conecta en tiempo real al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional y a policías y bomberos locales, con mapas de equipos, hoteles, sitios de entrenamiento, escoltas activas y movimientos de dignatarios.

Drones del FBI: cámaras, radares y dispositivos de escucha detectan aeronaves no autorizadas; de ser necesario, los agentes asumen su control electrónico. cámaras, radares y dispositivos de escucha detectan aeronaves no autorizadas; de ser necesario, los agentes asumen su control electrónico.

Entrenamiento antidrón: más de 60 cuerpos policiales en las ciudades sede completaron un programa federal antes del inicio del torneo, según reportó NBC News .

Vigilancia compartida: las transmisiones de video se replican en múltiples centros de comando para que todas las agencias vean lo que ocurre en tiempo real.

Alertas multilingües: una aplicación de seguridad pública traduce las notificaciones de emergencia a 30 idiomas para los aficionados.

Personal: más de 3.000 efectivos asignados en Nueva Jersey, sin días libres durante los próximos dos meses, según confirmó Sierotowicz a NBC News.

“El alcance de esto es mucho mayor que un evento normal en MetLife”, cerró Sierotowicz.

El plan de transporte: trenes cada cinco minutos

New Jersey Transit, el sistema de transporte público estatal, es el eje del plan de movilidad para los ocho partidos en MetLife, incluida la final del 19 de julio.

PUBLICIDAD

Estas son las claves del esquema:

Frecuencia: los trenes hacia el estadio saldrán cada cinco minutos desde Nueva York; los retornos desde Nueva Jersey a Manhattan, cada siete minutos.

Boletos: el viaje de ida y vuelta cuesta USD 98 , solo se vende de forma anticipada a través de la aplicación de NJ Transit y tiene un límite de 40.000 unidades por partido.

Primera prueba: para el encuentro inaugural del 13 de junio —Brasil contra Marruecos— ya se vendieron 8 mil boletos de tren, según informó el presidente de la agencia, Kris Kolluri, a ABC News .

Restricción en Penn Station: durante las cuatro horas previas al pitido inicial de cada partido, la principal terminal ferroviaria de Manhattan cerrará el acceso a los trenes de NJ Transit para quienes no tengan entrada al Mundial.

Alternativas para residentes: quienes deban viajar ese día podrán usar el PATH —el tren suburbano que une Nueva Jersey con Manhattan— desde la calle 33, o los autobuses de la Terminal Port Authority, sin costo adicional.

Respaldo terrestre: Amtrak , la empresa nacional de trenes de pasajeros, y NJ Transit tienen listos 535 autobuses ante cualquier falla en el servicio ferroviario.

Opción fluvial: New York Waterway —empresa de transbordadores entre Nueva Jersey y Manhattan— habilitará dos embarcaciones adicionales desde la estación de Weehawken, con capacidad para 600 pasajeros cada una.

El nudo logístico del 16 de junio

El martes 16 de junio concentra el principal riesgo operativo. Ese día juegan Senegal y Francia en MetLife, y si los New York Knicks llegan al sexto partido de las finales de la NBA, ambos eventos coincidirían en la misma noche. El Madison Square Garden —arena deportiva sede de los Knicks, ubicada directamente sobre Penn Station— quedaría atrapado en el mismo nudo de transporte.

PUBLICIDAD

El operativo en MetLife endurece el acceso tras la final de la Copa América 2024 en Miami y exige una entrada válida antes de subir al transporte hacia el estadio (REUTERS/Bing Guan)

“Esto es el Armagedón deportivo”, dijo Brock en NBC News. Si eso ocurre, las autoridades deberán comprimir la ventana de cierre de Penn Station y encontrar rutas alternativas para los aficionados de baloncesto.

La lección de la Copa América 2024

El detonante del despliegue tiene nombre propio: la final de la Copa América 2024 en Miami, donde aficionados sin entrada intentaron ingresar al estadio por la fuerza. Las autoridades de Nueva Jersey aseguran que eso no se repetirá.

PUBLICIDAD

La medida más drástica es el control de acceso por capas. Para abordar cualquier medio de transporte autorizado hacia MetLife, el aficionado debe demostrar primero que tiene una entrada al partido. Solo después pasa por seguridad y accede a las puertas.

“Habrá un perímetro exterior. Los aficionados no podrán simplemente aparecer en las puertas”, explicó Sam Brock en NBC News.

Caminar o ir en bicicleta hasta el recinto está prohibido: las rutas 3 y 120 no tienen aceras ni sendas peatonales.