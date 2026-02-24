Tecno

Xbox tiene nueva líder global: Asha Sharma, una mujer que garantiza juegos con ‘alma’ y menos IA

La CEO de Microsoft Gaming ha sido contundente al marcar la diferencia entre aprovechar la tecnología para innovar y utilizar la IA solo por eficiencia o moda

El nombramiento de Asha Sharma
El nombramiento de Asha Sharma al frente de Xbox ha coincidido con momentos de cambios profundos en la compañía. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Europa Press)

La nueva jefa de Xbox, Asha Sharma, se ha planteado una consigna: no inundará sus juegos con “IA sin alma”. Tras asumir el liderazgo de la división gaming de Microsoft en medio de una amplia reestructuración, la líder ha respondido a las inquietudes de la comunidad sobre el futuro papel de la inteligencia artificial en los títulos de la marca.

Su mensaje es claro: la creatividad y la narrativa humana seguirán siendo el corazón de la experiencia Xbox.

El futuro de Xbox: arte humano por encima de la IA

El nombramiento de Asha Sharma al frente de Xbox ha coincidido con momentos de cambios profundos en la compañía. La salida de Phil Spencer, figura histórica tras tres décadas en Microsoft, la marcha de Sarah Bond y el ascenso de Matt Booty a director de contenidos marcan el inicio de una nueva etapa.

Asha Sharma nombrada vicepresidenta ejecutiva
Asha Sharma nombrada vicepresidenta ejecutiva y CEO de Microsoft Gaming. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Microsoft)

Sharma, con experiencia previa liderando el área de inteligencia artificial en Microsoft y cargos ejecutivos en Meta e Instacart, ha generado interrogantes sobre cuánto influirá la IA generativa en los próximos juegos de la plataforma.

Ante estas dudas, Sharma ha sido directa: “No tolero la mala IA”. La ejecutiva defiende que la inteligencia artificial tiene un papel en los videojuegos, pero con límites definidos. “La IA lleva mucho tiempo formando parte de los videojuegos y seguirá siéndolo”, declaró a Variety, pero enfatizó que “las grandes historias las crean los humanos”.

Su compromiso es evitar que la tecnología desplace la esencia artística y creativa de los videojuegos, asegurando que el catálogo de Xbox no se llenará de contenido generado sin criterio.

Xbox es una marca de
Xbox es una marca de videojuegos propiedad de Microsoft. REUTERS/Kevork Djansezian

Un enfoque responsable: tecnología al servicio de la creatividad

Sharma ha sido contundente al marcar la diferencia entre aprovechar la tecnología para innovar y utilizar la IA solo por eficiencia o moda. “A medida que la monetización y la IA evolucionen e influyan en este futuro, no perseguiremos la eficiencia a corto plazo ni inundaremos nuestro ecosistema con IA sin alma”, afirmó.

Para la nueva directora ejecutiva, los videojuegos deben ser “arte, creados por humanos y desarrollados con la tecnología más innovadora que podamos ofrecer”.

Este enfoque buscaría tranquilizar tanto a jugadores como a desarrolladores sobre el rumbo que tomará Xbox bajo su liderazgo.

Sharma quiere recuperar el espíritu original de la marca: “Quiero volver al espíritu rebelde que construyó Xbox en primer lugar. Requerirá cuestionarlo todo sin descanso, revisar procesos, proteger lo que funciona y ser lo suficientemente valientes para cambiar lo que no”.

En Xbox se puede jugar
En Xbox se puede jugar a una inmensa variedad de títulos, desde éxitos AAA hasta indies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuchar a la comunidad y construir confianza

Consciente de que llega al sector desde el desarrollo de plataformas tecnológicas, Asha Sharma reconoce que aún tiene mucho por aprender en la industria del videojuego.

“Llego al gaming como constructora de plataformas”, explicó, y se comprometió a escuchar activamente a la comunidad y ganarse la confianza de jugadores y creadores de contenido. Su objetivo es demostrar coherencia y transparencia a lo largo del tiempo.

Por su parte, Phil Spencer, quien deja Microsoft para iniciar una nueva etapa personal, saludó el nombramiento de Sharma destacando su compromiso por entender las necesidades de jugadores y desarrolladores.

Cada generación de consolas Xbox
Cada generación de consolas Xbox ha introducido innovaciones técnicas. Photographer: Patrick T. Fallon/Bloomberg

¿Qué es Xbox?: la plataforma de videojuegos, consolas y servicios de Microsoft

Xbox es la marca de videojuegos creada y desarrollada por Microsoft, reconocida mundialmente por su línea de consolas, servicios digitales y ecosistema de juegos. Desde su lanzamiento en 2001 con la primera consola Xbox, la marca se ha consolidado como uno de los pilares de la industria del entretenimiento interactivo, compitiendo directamente con otras gigantes como Sony (PlayStation) y Nintendo.

Cada generación de consolas Xbox —incluyendo Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X|S— ha introducido innovaciones técnicas y nuevas experiencias para jugadores de todo el mundo.

Más allá del hardware, Xbox abarca una amplia gama de servicios como Xbox Game Pass, una suscripción que permite acceder a un extenso catálogo de juegos, y Xbox Cloud Gaming, que posibilita jugar en la nube desde cualquier dispositivo compatible.

