Sierra, la supercomputadora que marcó una etapa en la seguridad nuclear estadounidense

Tras siete años de servicio, Sierra se apagó en octubre de 2025 mientras aún ostentaba el puesto 23 mundial entre supercomputadoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el norte de California, el Lawrence Livermore National Laboratory fue durante años el sitio de una de las supercomputadoras más reconocidas de la última década: Sierra, según informa la revista especializada en tecnología Wired.

Concebida en un encuentro técnico celebrado en Chicago, Sierra nació del ensamblaje de miles de CPUs IBM Power9 y GPUs Nvidia Volta V100, una arquitectura entonces inédita para el laboratorio. Mantenida por equipos especializados en el edificio 453 del complejo de computación, ocupaba un espacio de 650 metros cuadrados con 240 racks.

El trabajo diario de Sierra tenía un propósito de alto nivel: realizar simulaciones especializadas y seguras para la National Nuclear Security Administration, la agencia federal estadounidense encargada de la seguridad nuclear. A diferencia de otras supercomputadoras de propósito general, fue diseñada para el análisis y la proyección de escenarios nucleares que requerían altos estándares de confidencialidad, lo que la situó en el centro de la infraestructura de seguridad nacional.

Gracias a este rol, durante un tiempo, Sierra figuró como la segunda supercomputadora más rápida del mundo según TOP500, el ranking internacional de supercomputadoras, y destacó tanto por su capacidad de cálculo como por su relevancia geopolítica.

El tamaño y las capacidades de Sierra también se reflejaban en el monto de recursos que requirió para operar. Su vida útil, aunque intensa, fue relativamente breve: tras siete años de servicio, en octubre de 2025, completó sus últimos trabajos antes de ser apagada. Al momento de su desmantelamiento, aún figuraba en el puesto 23 en el ranking mundial de supercomputadoras.

Sierra fue utilizada para simulaciones de alta seguridad en la gestión del arsenal nuclear de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Wired, la interrupción de la vida operativa de Sierra respondió a múltiples factores dentro de una decisión gubernamental que reconocía la relevancia del equipo y la necesidad de renovación. El costo de construcción, junto con su “hermana” Summit ubicada en el Oak Ridge National Lab, el laboratorio nacional de investigación de Tennessee, superó los USD 325 millones, lo que da cuenta de la inversión pública dirigida a infraestructura tecnológica.

Sin embargo, como indicó John Allen, responsable de seguridad de la información del laboratorio, continuar con la operación de equipos obsoletos solo por su costo inicial no resulta viable: “Su buen y fiel servicio ha terminado, y tenemos que avanzar”.

Entre los factores principales que determinaron el retiro de Sierra, el desgaste natural del hardware tuvo un peso relevante. Desde su puesta en funcionamiento, la supercomputadora enfrentó problemas con componentes defectuosos, y con los años, la tasa de fallos fue incrementándose de acuerdo al modelo conocido como “curva de bañera”: alta tasa de fallos al inicio, estabilidad durante el periodo dorado y, finalmente, un repunte de averías conforme avanzaba la vida útil del sistema.

Adicionalmente, la obsolescencia técnica de hardware y software contribuyó al retiro. IBM y Nvidia ya no fabrican ni ofrecen soporte para los componentes clave de Sierra, y el sistema operativo “Red Hat Enterprise Linux”, el sistema operativo corporativo de código abierto, tampoco recibe actualizaciones para la versión utilizada.

La gestión de recursos fue otro factor determinante en la decisión de retiro. Ann Dunkin, ex directora de informática del Departamento de Energía de Estados Unidos, explicó que si los laboratorios nacionales contaran con recursos ilimitados, podrían mantener operativas todas sus supercomputadoras.

Sin embargo, la realidad presupuestaria obliga a establecer prioridades. La inminente entrada en funcionamiento de El Capitan, el sucesor de Sierra, con tecnología AMD y capacidad de procesamiento superior, resolvió el futuro de la anterior generación.

El desmantelamiento de Sierra se debió al desgaste del hardware, la obsolescencia técnica y la falta de soporte de IBM y Nvidia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de desmantelamiento de Sierra se desarrolló en fases estructuradas. Primero, los usuarios recibieron avisos para resguardar sus trabajos, y se formalizó la orden de no instalar más repuestos. Posteriormente, se apagaron progresivamente los nodos de cómputo y los sistemas de gestión, además de drenar el sistema de refrigeración, que movilizaba miles de litros de agua por minuto para mantener la temperatura adecuada.

El reciclaje extremo fue la norma: las baterías de litio se retiraron y se enviaron a recicladores especializados, mientras que placas, procesadores y racks se trituraron para impedir cualquier posible recuperación de datos. Las memorias flash, capaces de retener información sin energía, se pulverizaron por completo.

Por su parte, los discos duros magnéticos pasaron por un desmagnetizador especial, y solo los sistemas de refrigeración y las bases antisísmicas permanecieron intactos para su posible reutilización.

Este destino no resulta excepcional para Sierra. Otras supercomputadoras han sido donadas a museos, adjudicadas a diferentes instituciones o subastadas por agencias gubernamentales, aunque la mayoría termina reciclada o desmantelada por la escasa demanda para equipos con tecnología superada rápidamente.

La experiencia de Sierra abre interrogantes sobre el futuro de este sector. Algunos expertos contemplan un escenario donde la compatibilidad entre hardware y software permita reemplazos continuos, evitando la obsolescencia total. Otros, en cambio, advierten que el avance en el desarrollo de chips podría estancarse, haciendo innecesaria la renovación constante de estas máquinas.