Femicidio de Agostina: Instituto de Córdoba expulsó a Claudio Barrelier de sus socios y se solidarizó con la familia de la menor

Claudio Barrelier fue expulsado como socio del club Instituto de Córdoba

El club de fútbol Instituto de Córdoba expulsó como socio a Claudio Barrelier, el presunto femicida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en la capital provincial. La decisión fue adoptada por el Tribunal de Convivencia de la institución, luego de que la Comisión Directiva presentara los antecedentes del caso, conforme al Estatuto Social del club.

La medida se tomó “sin perjuicio de la responsabilidad penal que las autoridades judiciales determinen”, y se fundamentó en “la extrema gravedad de los hechos investigados” y la conmoción social e institucional generada. El club consideró que las circunstancias resultan incompatibles con los principios y valores de su Estatuto Social y de su Protocolo contra la Violencia de Género.

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En el comunicado oficial, Instituto expresó su solidaridad y acompañamiento a la familia y amigos de Agostina, y se puso a disposición de la Justicia para colaborar en lo que sea necesario. Además, la institución aclaró que Barrelier no desempeñó funciones institucionales, deportivas ni representativas en el club.

La investigación

Por lo pronto, la investigación por el femicidio de la menor continúa sumando testimonios, pericias y nuevas medidas judiciales mientras la fiscalía intenta reconstruir con precisión qué ocurrió desde que la adolescente de 14 años salió de su casa hasta el hallazgo de sus restos en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra. Barrelier, es por ahora, el único detenido e imputado por el crimen, aunque los investigadores no descartan la posible participación de otras personas.

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La causa incorporó nuevos elementos vinculados a los movimientos del acusado antes y después de la desaparición de Agostina, además de declaraciones de familiares, allegados y testigos que buscan aportar detalles sobre las horas clave del caso. La autopsia determinó que la adolescente murió por asfixia mecánica y que, tras su muerte, fue desmembrada. Los peritajes continúan para establecer qué pasó.

Las fuentes consultadas coinciden en la existencia de“posibles signos de abuso sexual”. Sin embargo, la descomposición del cuerpo, hallado casi una semana después de la muerte,impediría, por lo pronto,una conclusión definitiva en la causa investigada por el fiscal Raúl Garzón.

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La clave para determinar o descartar un abuso serán los estudios anatomopatológicos que se realizan luego de la autopsia inicial. Estos estudios suelen demorar varios días. Si el abuso es confirmado, significaría un cambio notable en la calificación en contra de Barrelier.

Las imágenes de Agostina Vega y Claudio Barrelier, víctima y presunto femicida

El comunicado oficial

El Instituto Atlético Central Córdoba informa a sus socias, socios, hinchas y a la comunidad en general que, en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados al crimen de Agostina Vega, actualmente objeto de investigación judicial y por los cuales se ha imputado bajo la figura de femicidio a una persona socia activa del Club, y conforme a las facultades previstas en su Estatuto Social, la Comisión Directiva ha puesto los antecedentes del caso en conocimiento del Tribunal de Convivencia de la Institución para su inmediata intervención dentro del ámbito de sus competencias.

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En ejercicio de las atribuciones disciplinarias que le son propias, y tras analizar los antecedentes reunidos, el Tribunal de Convivencia ha resuelto la expulsión de la persona involucrada de los registros sociales de la Institución, esto, sin perjuicio de la responsabilidad penal que las autoridades judiciales determinen.

La decisión adoptada se fundamenta en la extrema gravedad de los hechos investigados, en el estado actual de las actuaciones judiciales, en los antecedentes que han trascendido públicamente respecto de la situación bajo análisis, en la profunda conmoción social e institucional generada por el caso y en la manifiesta incompatibilidad entre tales circunstancias y los principios, valores y fines consagrados en el Estatuto Social del Club.

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En consecuencia, Instituto Atlético Central Córdoba reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la convivencia democrática y la construcción de ámbitos libres de toda forma de violencia y discriminación, principios que forman parte de la identidad institucional del Club y que se encuentran expresamente consagrados en su Estatuto Social y en su Protocolo contra la Violencia de Género.

Frente al profundo dolor que ha generado el asesinato de Agostina Vega, Instituto Atlético Central Córdoba expresa su solidaridad, acompañamiento y respeto hacia su familia, amistades y seres queridos, poniéndose a disposición de los mismos y de las autoridades judiciales competentes para colaborar en todo aquello que resulte necesario. Como institución social, deportiva y cultural comprometida con su comunidad, el Club rechaza toda forma de violencia y renueva su compromiso permanente con la promoción del respeto, la igualdad, la dignidad humana y la construcción de espacios seguros, ratificando que el deporte, la vida asociativa y la participación comunitaria deben constituir herramientas para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias. Finalmente, la Institución deja expresamente aclarado que Claudio Gabriel Barrelier no ha desempeñado funciones institucionales, deportivas ni representativas en el ámbito del Club.

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Instituto Atlético Central Córdoba no dará ni un paso atrás en la defensa y promoción de los valores que han forjado su identidad a lo largo de sus 107 años de historia.