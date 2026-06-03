Horacio Zeballos avanzó a semifinales de Roland Garros y sigue firme en la defensa del título

Zeballos y Granollers se metieron entre los cuatro mejores en París (Fuente: REUTERS/Lisi Niesner)

Horacio Zeballos avanza en la defensa del título en Roland Garros: junto al español Marcel Granollers, se clasificó a las semifinales del dobles al vencer al monegasco Hugo Nys y al francés Édouard Roger-Vasselin por 6-3 y 6-4.

La victoria les permitió alcanzar por quinta edición consecutiva las semifinales en París, donde el año pasado lograron su primer título de Grand Slam.

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El encuentro tuvo un desarrollo favorable desde el comienzo para los máximos preclasificados. Zeballos y Granollers dominaron desde el inicio gracias a la solidez de sus juegos de saque y a la agresividad que mostraron en la red, una de las principales fortalezas de la sociedad que lleva seis temporadas de competencia en el circuito profesional.

Tras quedarse con el primer parcial por 6-3, lograron revertir un inicio adverso de 0-2 en el segundo set y cerraron el partido después de una hora y 26 minutos de juego. Nys y Roger-Vasselin, décimos favoritos, habían hilvanado tres triunfos sólidos en las rondas anteriores, pero este miércoles chocaron frente a la jerarquía de la pareja hispano-argentina.

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Zeballos y Granollers llegaron a París como defensores del título y luego de haber disputado la final del Masters 1000 de Roma, uno de los torneos más importantes de la gira europea sobre polvo de ladrillo.

Ahora los espera un desafío de máxima exigencia. En semifinales se enfrentarán a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori (quintos favoritos), precisamente la dupla que los derrotó en la definición del Masters 1000 romano. El cruce aparece como una oportunidad ideal para buscar revancha y acercarse a una nueva final en el Bois de Boulogne.

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Para Zeballos, además, el torneo representa una nueva oportunidad de seguir ampliando un recorrido que ya le reservó un capítulo dorado en la historia del tenis argentino. El marplatense se convirtió en 2025 en el primer argentino campeón del dobles masculino en Roland Garros. Tres meses después, junto a Granollers ganaron el US Open, segundo título de Grand Slam.

Zeballos y Granollers avanzan hacia la defensa del título en Roland Garros (Fuente: REUTERS/Lisi Niesner)

En la presente temporada, Zeballos y Granollers todavía no pudieron conquistar ningún trofeo. La pareja se mostró competitiva en varias citas importantes: además de la final en Italia, llegó a semis en el Australian Open y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Esos resultados le permitieron al argentino tocar por segunda vez el número 1 del ranking mundial a fines de marzo. Sin embargo, un nuevo título se hace esperar.

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La otra llave de semifinales del cuadro de dobles será protagonizada por el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten (segundos preclasificados) ante los franceses Pierre-Hughes Herbert y Quentin Halys.

Antes de su triunfo de hoy, Zeballos y Granollers habían superado al húngaro Marton Fucsovics y al estadounidense Marcos Giron por 6-3 y 6-2, en la primera ronda. Luego, vencieron a la pareja integrada por el estadounidense Vasil Kirkov y el neerlandés Bart Stevens por 6-3 y 6-4. En octavos, derrotaban a los austríacos Lucas Miedler y Alexander Erler por 6-4 y 1-1 y el partido se suspendió por abandono debido a una lesión sufrida por Erler.

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