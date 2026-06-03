Condenaron en Uruguay al femicida que arrojó a su ex novia desde un séptimo piso y la siguió golpeando tras su caída

Un hombre discutió con su pareja y la arrojó de un séptimo piso (Captura Telemundo/Canal 12)

La joven de 25 años llegó hasta la casa de su ex novio, en el tradicional edificio Euskalerría de Malvín Norte (Montevideo), decidida a llevarse sus cosas. Era el 19 de marzo de 2025 y hasta el mes anterior la pareja había convivido allí. Lo había denunciado tres veces al hombre de 24 años, pero cada tanto retomaban la relación. Ella estaba dispuesta a dejar el vínculo para siempre, pero él la terminó matando tirándola desde un séptimo piso.

Ahora, la Justicia uruguaya condenó al hombre que mató a su novia, que asumió la responsabilidad del femicidio, a 22 años de cárcel, como informó el diario uruguayo El País. Habían estado en pareja durante tres años.

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Él tenía un vínculo violento sobre ella. La alejaba de su familia, le decía que no servía para nada, le controlaba el celular y le manipulaba sus redes sociales, según relató la Fiscalía en una audiencia judicial consignada por el diario uruguayo.

La joven llegó hasta la casa con la intención de buscar sus cosas y llevárselas a lo de su abuela, de 78 años, donde se iba a vivir definitivamente. Cuando ella estaba juntando sus cosas, la mujer le “imploraba” que se retirara lo más rápido que pudiera, de acuerdo a las palabras que utilizó la fiscal del caso Andrea Mastroianni.

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“Que te deje libre. Que te dé las cosas tuyas y venite rápido. Ya. Ahora. Ya te dije que salgas de ahí”, le escribió en un mensaje de texto la abuela a las 16.32, según leyó la fiscal. Su nieta a esa hora ya había muerto.

El joven de 24 años que arrojó a su pareja fue condenado por femicidio (Captura Telemundo Canal 12)

La madre del joven de 24 años fue la primera en llamar a la Policía, en un estado de desesperación. Pidió que los efectivos fueran urgente al lugar porque se estaban “reventando”. Hacía unos minutos que se había iniciado un conflicto entre ellos. Los jóvenes discutieron y él comenzó a pegarle y a tirar cosas por la ventana del apartamento.

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Los vecinos fueron testigos de lo que estaba pasando, de acuerdo con la crónica de El País. La señora que vivía en el departamento de al lado sintió gritos y vio que la víctima estaba en la puerta del ascensor con sus bolsos. Él apareció, “visiblemente enojado”, detrás. La agarró de los brazos y la arrastró de nuevo hacia el interior de la vivienda.

Ella se resistía. Le gritaba que la soltara. Le decía que era un maltratador, de acuerdo al relato de la testigo.

De a poco, el condenado la fue llevando hasta la ventana en la que estaba el balcón, por el que la lanzó. Primero cayó de 15 metros ella y después se tiró él. Ella murió en el momento, pero él casi no perdió la consciencia y la siguió agrediendo incluso cuando estaba muerta dándole patadas en la cabeza.

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Un vecino que vivía enfrente vio el momento y también lo hicieron algunos policías que llegaron al lugar en ese momento. Los efectivos tuvieron que impedir que le siguiera pegando.

El complejo habitacional Euskal Erría de Montevideo (ANV)

El hombre sufrió politraumatismo grave y fue trasladado con custodia al Hospital de Clínicas, el centro de salud universitario del país. Una vez que fue dado de alta, fue detenido. Para ese momento, él ya tenía cuatro denuncias: tres por violencia doméstica por parte de su novia y una de parte de su madre.

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La condena fue resuelta por un proceso simplificado, que implica que el juicio es más corte. Se utiliza cuando el imputado y la Fiscalía están de acuerdo y se requiere una menor exposición de pruebas.

La Fiscalía pidió que fuera condenado por homicidio especialmente agravado por femicidio originalmente por 28 años. Sin embargo, luego de que el condenado reconoció su participación, la pena se acortó a 22 años de cárcel.

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