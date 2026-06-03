La Fesfut analiza si permite o prohíbe la venta de categorías en el fútbol salvadoreño

La Fesfut estudia cada caso de venta de categorías bajo criterios estrictos y contempla una posible excepción sin sentar precedentes futuros./ (Fesfut)

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) se encuentra en un proceso de análisis profundo sobre la práctica de compra y venta de categorías dentro del fútbol nacional.

Así lo informó ayer Yamil Bukele, presidente de la institución, quien publicó en sus redes oficiales la preocupación por los efectos negativos que esta práctica puede tener en la competencia deportiva y en la equidad entre los clubes.

En la publicación, Bukele subrayó que la venta de categorías no fomenta la competencia deportiva y genera distorsiones en los procesos de mérito que deberían regir el desarrollo de las ligas. Además, advirtió que esta práctica puede desmotivar tanto a jugadores como a cuerpos técnicos que han alcanzado logros en la cancha, al ver que los ascensos y descensos pueden depender de factores económicos en lugar del rendimiento deportivo.

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“Se está realizando un análisis profundo e integral con el propósito de que esto quede erradicado, ya que consideramos que no promueve la competencia deportiva, afecta la equidad entre las instituciones y puede generar distorsiones en los procesos de mérito deportivo que deben de regir el desarrollo de las competiciones”, reza el mensaje compartido por Bukele en su cuenta de X.

La federación salvadoreña apuesta por fortalecer el mérito deportivo y la transparencia en los procesos de ascenso y descenso de los equipos para mejorar la confianza en la competencia local./ (Fesfut)

A pesar de la postura crítica, la Fesfut reconoce que el contexto económico actual juega un papel determinante para muchas organizaciones deportivas, por lo que el tema está siendo evaluado desde diferentes ópticas antes de tomar una decisión definitiva.

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Bukele aclaró que, aunque en ocasiones previas no se había fijado una postura oficial sobre el tema, esta vez podría contemplarse una única y última excepción. En ese caso, la autorización se analizaría caso por caso bajo criterios estrictos y sin que se constituya un precedente para situaciones similares en el futuro.

El ascenso de Inca Aruba a Primera División

En el contexto actual, el equipo Inca Aruba ha logrado el ascenso a la Primera División del fútbol salvadoreño.

Este hecho representa una oportunidad para que un club con trayectoria reciente en categorías inferiores compita en el máximo circuito, pero también reaviva la discusión sobre los caminos que los equipos transitan para llegar a la élite del fútbol nacional.

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El ingreso de Inca Aruba a la Primera División se produce en un momento en que la Fesfut revisa los mecanismos de ascenso y descenso, así como la posibilidad de que los equipos puedan adquirir plazas mediante transacciones económicas.

La atención sobre este tema ha crecido tras rumores de posibles negociaciones entre equipos interesados en acceder a la máxima categoría sin haberlo conseguido en el terreno de juego.

Tras el ascenso de Inca Aruba a la Primera División se reavivan los mecanismos de ascenso del fútbol nacional. /(Fesfut)

Casos previos de venta de categorías en El Salvador

La venta de categorías no es un fenómeno nuevo en el fútbol salvadoreño. A lo largo de los años, se han registrado varios casos en los que equipos han adquirido plazas en divisiones superiores mediante acuerdos económicos con clubes que, por diversas razones, no podían mantener su lugar en la categoría. Estas transacciones suelen estar motivadas por dificultades financieras o administrativas, y han sido objeto de críticas tanto por parte de la afición como de dirigentes deportivos.

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Entre los casos más recordados figuran los traspasos de categorías entre equipos de Segunda y Primera División, que han generado controversia y cuestionamientos sobre la equidad del sistema de competencia en el país. La falta de regulación clara en torno a estas prácticas ha permitido que, en varias ocasiones, clubes con mayor respaldo económico accedan a posiciones de privilegio sin haber obtenido los méritos deportivos necesarios.

La Fesfut, consciente del impacto que estas prácticas pueden tener en el desarrollo del fútbol nacional, analiza actualmente la situación. La decisión que se adopte podría marcar un antes y un después en la organización de las competencias y en la credibilidad de los torneos locales.

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En este escenario, la federación apuesta por un enfoque que priorice el mérito deportivo y la transparencia, con el objetivo de fortalecer la confianza en el sistema de ascensos y descensos y evitar que los intereses económicos prevalezcan sobre los logros conseguidos en la cancha.