Brasil propuso una zona de libre vuelo en el Mercosur para las aerolíneas del bloque

Aviones en el aeropuerto internacional Luis Eduardo Magalhaes de Salvador, Brasil (REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo)

El Gobierno de Brasil presentó una propuesta en debate con Argentina, Paraguay y Uruguay para establecer una zona de libre vuelo destinada a las aerolíneas nacionales del Mercosur y de países asociados como Chile y Perú. El objetivo es promover la integración regional.

Según el ministro de Puertos y Aeropuertos, Tomé Franca, “esto significa que una empresa chilena podría realizar vuelos domésticos en Brasil; una empresa argentina podría operar vuelos domésticos en Chile y en Brasil; y una compañía aérea brasileña también los podría realizar”.

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En una entrevista con el programa “Buenos Días, Ministro” de la radio estatal brasileña, Franca subrayó los beneficios para la población, “que tendrá más opciones de vuelos, mayor conectividad” entre ciudades de la región. Esto favorecería la competitividad comercial y contribuiría a la reducción de los precios de los billetes.

El ministro también adelantó que el Gobierno busca facilitar la llegada de vuelos de bajo coste dentro de Brasil, un modelo ampliamente adoptado en Europa y que Chile ha implementado con dos aerolíneas propias, operando rutas internacionales cercanas, como en Argentina y Uruguay.

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Durante la entrevista, Franca informó sobre los avances del programa Ampliar, que transfiere la administración de terminales brasileñas a empresas privadas mediante subastas, con el fin de “asegurar inversiones en infraestructura de aeropuertos estratégicos por la ubicación y potencial”.

Franca detalló que “en esta primera etapa, hemos incorporado 13 aeropuertos, ubicados en las regiones noreste y norte”, apuntando hacia una estrategia que conecta con el Caribe y otros destinos de las Américas.

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A la fecha, 72 terminales de pasajeros han sido subastadas, hay seis procesos en negociación y el Gobierno prevé sumar diez más antes de fin de año.

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez (REUTERS/Kevin Mohatt)

Paraguay y Alemania hablaron sobre los beneficios del acuerdo Mercosur-UE

En otro orden, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, habló este martes con su par alemán, Johann Wadephul, sobre los beneficios del acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea (UE) y el Mercosur en enero de este año y que entró en vigor el 1 de mayo pasado.

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En un comunicado, la Cancillería en Asunción indicó que Ramírez y Wadephul destacaron durante una llamada telefónica la importancia del acuerdo entre ambos bloques, que creó el mayor mercado del mundo con más de 700 millones de consumidores, especialmente en materia de comercio, inversiones y cooperación.

Durante la charla, Ramírez invitó a las autoridades alemanas a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur (integrado por Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay y al que Bolivia está en proceso de adhesión plena), que tendrá lugar en Asunción el próximo 30 de junio.

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Además, los diplomáticos abordaron “temas de interés común” y la cooperación estratégica entre ambos países, cuyas relaciones datan de 1860.

En ese contexto, los cancilleres destacaron “el excelente estado de las relaciones entre Paraguay y Alemania” y las oportunidades para “profundizar la colaboración en áreas clave” como la transferencia de tecnología, la innovación, el conocimiento y la educación.

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El 3 de marzo de 2025, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió en Asunción a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, en la segunda parada de un viaje que hizo por Sudamérica, que incluyó Uruguay y Chile.