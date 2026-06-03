República Dominicana proyecta una inversión de $750 millones para llevar agua de Hatillo a Santo Domingo

El proyecto de agua potable en Santo Domingo destina $750 millones a aprovechar la Presa de Hatillo para mejorar el suministro urbano. (Foto cortesía)

República Dominicana impulsa un proyecto de gran envergadura para asegurar el acceso al agua potable en Santo Domingo y la zona metropolitana, a través de una inversión de $750 millones destinada a aprovechar el potencial de la Presa de Hatillo. El objetivo central es ampliar la cobertura y mejorar la calidad del suministro para millones de personas en la capital y áreas cercanas.

El plan contempla el uso de la Presa de Hatillo, ubicada en la provincia de Sánchez Ramírez, como fuente principal para abastecer el sistema de acueducto de la ciudad. La obra incluye la construcción de infraestructuras hidráulicas de transporte, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y sistemas avanzados de monitoreo, con la finalidad de garantizar un flujo constante y seguro del vital liquido para la población.

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El proyecto responde a la necesidad de atender el crecimiento poblacional y el aumento de la demanda de agua potable en Santo Domingo así como las comunidades que se encuentran en su entorno. Las autoridades han definido que esta iniciativa permitirá crear reservas estratégicas, reducir la vulnerabilidad ante sequías y estabilizar el servicio en los meses de mayor consumo.

Las autoridades verificaron la situación y verificar los embalses de las presas Guayubín, Hatillo, Monción y Taveras. (Foto cortesía Gobierno de República Dominicana)

La inversión ronda los $750 millones abarcará todas las etapas de la obra, desde el diseño técnico hasta la capacitación del personal encargado de operar y mantener la infraestructura. El financiamiento contempla recursos nacionales, pero también posibles alianzas con organismos internacionales, con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera y técnica del sistema a través de los años.

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El proceso de ejecución prevé la instalación de tuberías de gran capacidad para trasladar el agua desde la Presa de Hatillo hasta las plantas de tratamiento. Allí el agua será purificada y distribuida a las redes municipales. Las estaciones de bombeo estarán equipadas con tecnología de última generación, lo que permitirá optimizar el consumo energético y minimizar pérdidas.

El gobierno estima que más de tres millones de habitantes recibirán beneficios directos, al contar con un suministro más confiable y de mejor calidad. Además, la disponibilidad de agua contribuirá al desarrollo económico, ya que facilitará el crecimiento de sectores productivos, la expansión de nuevas áreas residenciales y comerciales.

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El financiamiento del proyecto incluye recursos nacionales y posibles alianzas internacionales para garantizar la sostenibilidad financiera y técnica a largo plazo. (Foto cortesía)

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) intervienen en la planificación y supervisión de la obra. Estas entidades tienen la responsabilidad de coordinar las fases de estudio de impacto ambiental, licitaciones, construcción y puesta en marcha del sistema.

La puesta en funcionamiento del acueducto asociado a la Presa de Hatillo permitirá diversificar las fuentes de abastecimiento de agua para la capital y aumentar la resiliencia frente a variaciones climáticas. El proyecto contempla mecanismos de seguimiento y evaluación, para garantizar su operación eficiente y el mantenimiento a largo plazo.

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El cronograma oficial prevé que la construcción se inicie tras la aprobación de los estudios técnicos y ambientales. El gobierno ha enfatizado que este plan se alinea con la estrategia nacional de recursos hídricos y responde a las prioridades de salud pública, desarrollo urbano y sostenibilidad ambiental.