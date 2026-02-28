La función clave de la lavadora que elimina olores, combate bacterias y alarga su vida útil

Existe una función que debes usar para evitar malos olores en la lavadora y extender su uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso habitual de programas cortos con agua fría en la lavadora, una práctica extendida por ahorro de tiempo y energía, puede reducir la eficacia del lavado y afectar el funcionamiento interno del equipo.

Especialistas en mantenimiento doméstico recomiendan incorporar ciclos con temperaturas más altas —al menos de 60 °C— para mejorar la higiene de las prendas, evitar la acumulación de residuos y prolongar la vida útil del electrodoméstico.

Esta función, presente en la mayoría de los modelos actuales pero poco utilizada, permite eliminar bacterias, combatir malos olores persistentes y prevenir averías causadas por la suciedad que se acumula en el tambor, conductos y sellos de la máquina.

El calor actúa como un agente de limpieza interna, favoreciendo la disolución de restos de detergente, grasa corporal y microorganismos que no siempre desaparecen con lavados en frío.

Realizar lavados con agua caliente en la lavadora ayuda a eliminar bacterias y limpiar el tambor de posibles hongos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los ciclos rápidos con agua fría pueden ser útiles para prendas poco sucias o usos puntuales, su utilización constante limita la capacidad de desinfección del lavado. Con el paso de los meses, esta práctica puede generar biofilm —una película de residuos y bacterias— en las partes internas de la lavadora, lo que deriva en olores desagradables, menor eficiencia mecánica e incluso fallas técnicas.

A temperaturas superiores a los 60 °C, muchos de los microorganismos responsables de los malos olores desaparecen y las manchas se eliminan con mayor facilidad, incluso si el programa requiere más tiempo. Alternar este tipo de lavado con los ciclos habituales permite mantener el equilibrio entre eficiencia energética, higiene y conservación del equipo.

El cambio de hábito no implica utilizar siempre programas largos o de alta temperatura, sino integrarlos de manera periódica como parte del mantenimiento del electrodoméstico. Esta práctica funciona como una “limpieza preventiva” que evita acumulaciones invisibles que afectan tanto a la ropa como al sistema de lavado.

Una mujer reacciona al mal olor proveniente del interior de una lavadora doméstica en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del uso adecuado de los programas, las recomendaciones de cuidado cotidiano resultan determinantes para evitar averías. Los especialistas aconsejan adoptar rutinas simples que ayudan a conservar la lavadora en buen estado y asegurar su funcionamiento eficiente durante más años.

Entre las principales medidas figura revisar los bolsillos antes de cada lavado para impedir que monedas, papeles u objetos pequeños dañen el tambor o el sistema de desagüe. Estos elementos pueden provocar bloqueos mecánicos o deteriorar componentes internos si no se detectan a tiempo.

También se recomienda retirar la ropa inmediatamente después de finalizar el ciclo. Dejar las prendas húmedas dentro del tambor favorece la proliferación de moho y bacterias, responsables de los olores que luego se transfieren a la ropa. Secar la goma de la puerta y mantenerla entreabierta permite que circule el aire y se evite la humedad constante.

Siempre es necesario mantener la lavadora limpia para evitar malos olores en la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza periódica del interior es otro aspecto clave. Pasar un paño para retirar restos de detergente y suciedad visible ayuda a prevenir la formación de depósitos que, con el tiempo, afectan el rendimiento del aparato. El cajón del detergente, por su parte, debe lavarse al menos una vez al mes con agua y jabón para eliminar residuos endurecidos que pueden obstruir la correcta dosificación del producto.

Los especialistas subrayan que muchas fallas atribuidas al desgaste natural en realidad están relacionadas con hábitos de uso inadecuados. La combinación de lavados exclusivamente en frío, exceso de detergente y falta de ventilación genera un entorno propicio para la acumulación de bacterias y sedimentos.

Incorporar ciclos de mayor temperatura, junto con tareas básicas de mantenimiento, no solo mejora los resultados del lavado diario, sino que también reduce la necesidad de reparaciones y extiende la vida útil del electrodoméstico.